Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...
Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionati finaliga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda Lionel Messining terma jamoadagi kelajagi yana muhokama markaziga chiqdi. Aleksis Mak Allister jamoadoshlari 39 yoshli sardorni iloji boricha uzoqroq maydonda ko‘rishni istashini yashirmadi.
Biroq yakuniy qarorni faqat Messining o‘zi qabul qilishi mumkin.
«Bu uning shaxsiy qarori»
Mak Allisterdan jamoa futbolchilari Messini milliy jamoada qolishga ko‘ndirishga urinayotgani haqida so‘raldi.
«Bu ancha qiyin vaziyat. Oxir-oqibat bu uning shaxsiy ishi. U yakuniy qarorga kelganmi yoki yo‘q, bilmayman», — dedi yarimhimoyachi DSPORTS nashriga.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Argentina futbolchilari ham sardorning keyingi rejalari haqida aniq ma’lumotga ega emas.
Messi 39 yoshida ham farq yaratmoqda
Mak Allister Messining yoshiga qaramay, jamoa o‘yiniga katta ta’sir ko‘rsatayotganini alohida ta’kidladi.
«Agar Leo hali bir qarorga kelmagan bo‘lsa, biz doim u shu yoshida ham maydonda farq qilayotganini aytamiz. Bu biz uchun juda muhim», — dedi futbolchi.
Messi 39 yoshida yana bir mundial finalida maydonga tushish arafasida turibdi. Uning tajribasi, yetakchiligi va hal qiluvchi vaziyatlardagi mahorati Argentina uchun hali ham katta ahamiyatga ega.
Jamoadoshlari Messining qolishini istaydi
Mak Allisterning ta’kidlashicha, Messi bilan bir jamoada o‘ynash argentinalik futbolchilar uchun alohida ahamiyat kasb etadi.
«Messi bilan birga o‘ynash biz uchun ko‘p narsani anglatadi. Umid qilamizki, u iloji boricha uzoq qoladi, lekin amalda nima bo‘lishini ko‘ramiz», — deya qo‘shimcha qildi u.
Shu tariqa, jamoa Messining qarorini hurmat qiladi, ammo uning terma jamoada qolishidan umidvor.
Oldinda Ispaniyaga qarshi tarixiy final
2026 yilgi jahon chempionati finalida Argentina 19 iyul kuni Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bahs Messining mundiallardagi so‘nggi o‘yiniga aylanishi mumkin. Biroq futbolchi hozircha milliy jamoadagi kelajagi bo‘yicha rasmiy qarorini e’lon qilgani yo‘q.
Endi barcha e’tibor finalga qaratilgan: Messi Argentinani yana bir bor jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?
…