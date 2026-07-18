Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...

·7·Sport
Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...

Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionati finaliga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda Lionel Messining terma jamoadagi kelajagi yana muhokama markaziga chiqdi. Aleksis Mak Allister jamoadoshlari 39 yoshli sardorni iloji boricha uzoqroq maydonda ko‘rishni istashini yashirmadi.

Biroq yakuniy qarorni faqat Messining o‘zi qabul qilishi mumkin.

«Bu uning shaxsiy qarori»

Mak Allisterdan jamoa futbolchilari Messini milliy jamoada qolishga ko‘ndirishga urinayotgani haqida so‘raldi.

«Bu ancha qiyin vaziyat. Oxir-oqibat bu uning shaxsiy ishi. U yakuniy qarorga kelganmi yoki yo‘q, bilmayman», — dedi yarimhimoyachi DSPORTS nashriga.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Argentina futbolchilari ham sardorning keyingi rejalari haqida aniq ma’lumotga ega emas.

Messi 39 yoshida ham farq yaratmoqda

Mak Allister Messining yoshiga qaramay, jamoa o‘yiniga katta ta’sir ko‘rsatayotganini alohida ta’kidladi.

«Agar Leo hali bir qarorga kelmagan bo‘lsa, biz doim u shu yoshida ham maydonda farq qilayotganini aytamiz. Bu biz uchun juda muhim», — dedi futbolchi.

Messi 39 yoshida yana bir mundial finalida maydonga tushish arafasida turibdi. Uning tajribasi, yetakchiligi va hal qiluvchi vaziyatlardagi mahorati Argentina uchun hali ham katta ahamiyatga ega.

Jamoadoshlari Messining qolishini istaydi

Mak Allisterning ta’kidlashicha, Messi bilan bir jamoada o‘ynash argentinalik futbolchilar uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

«Messi bilan birga o‘ynash biz uchun ko‘p narsani anglatadi. Umid qilamizki, u iloji boricha uzoq qoladi, lekin amalda nima bo‘lishini ko‘ramiz», — deya qo‘shimcha qildi u.

Shu tariqa, jamoa Messining qarorini hurmat qiladi, ammo uning terma jamoada qolishidan umidvor.

Oldinda Ispaniyaga qarshi tarixiy final

2026 yilgi jahon chempionati finalida Argentina 19 iyul kuni Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bahs Messining mundiallardagi so‘nggi o‘yiniga aylanishi mumkin. Biroq futbolchi hozircha milliy jamoadagi kelajagi bo‘yicha rasmiy qarorini e’lon qilgani yo‘q.

Endi barcha e’tibor finalga qaratilgan: Messi Argentinani yana bir bor jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiMuhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiKecha, 23:49«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKecha, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Kecha, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaKecha, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKecha, 22:08Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiKecha, 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi