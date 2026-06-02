Harry Kane Oltin toʻp uchun kurashdagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

·56·Sport
Harry Kane Oltin toʻp uchun kurashdagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

Bavariya hujumchisi Harry Kane agar Angliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida gʻalaba qozonsa, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlishiga ishonmoqda. Barcha musobaqalarda 61 ta gol urgan sermahsul hujumchi, xalqaro maydondagi bosh sovrin uning dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatidagi maqomini mustahkamlashini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kane 33 yoshga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, faoliyatidagi eng yorqin mavsumlardan birini oʻtkazdi. U Bundesliga doirasida 31 ta oʻyinda 36 ta gol urib, chempionat toʻpurariga aylandi. Shuningdek, u soʻnggi uch yil ichida ikkinchi bor "Oltin butsa" sovrinini qoʻlga kiritdi. Bavariya uning ajoyib natijalaridan sezilarli darajada foyda koʻrdi.

L'Equipe nashriga bergan intervyusida hujumchi 26-oktabr kuni Londonda topshiriladigan nufuzli mukofot haqidagi orzulari bilan oʻrtoqlashdi. Ichki chempionatdagi statistikasi ajoyib boʻlishiga qaramay, "Uch sherlar" sardori yakuniy muvaffaqiyat uchun terma jamoa bilan zafar quchish shart ekanligini yaxshi tushunadi.

"Agar Angliya gʻalaba qozonsa, men shubhasiz favoritlardan biri boʻlaman. Bu mavsumda qoʻlga kiritgan sovrinlarim va urgan gollarim sonini hisobga olsak, poygada qatnashishga loyiqman. Ayniqsa, Jahon chempioni boʻlsak, sovrin ingliz futbolchisiga nasib etishini tasavvur qilish qiyin emas", — dedi Kane.

Hujumchi raqobat juda kuchli ekanligini ham tan oldi. Uning fikricha, Chempionlar ligasi finallari ishtirokchilari va boshqa yulduzlar ham kurashga tayyor. Xususan, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi futbolchilar ham sovrin uchun jiddiy daʼvogarlik qilishlari kutilmoqda.

Harry KaneOltin ToʻpBavariyaAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi