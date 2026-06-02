Harry Kane Oltin toʻp uchun kurashdagi imkoniyatlarini yuqori baholadi
Bavariya hujumchisi Harry Kane agar Angliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida gʻalaba qozonsa, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlishiga ishonmoqda. Barcha musobaqalarda 61 ta gol urgan sermahsul hujumchi, xalqaro maydondagi bosh sovrin uning dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatidagi maqomini mustahkamlashini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kane 33 yoshga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, faoliyatidagi eng yorqin mavsumlardan birini oʻtkazdi. U Bundesliga doirasida 31 ta oʻyinda 36 ta gol urib, chempionat toʻpurariga aylandi. Shuningdek, u soʻnggi uch yil ichida ikkinchi bor "Oltin butsa" sovrinini qoʻlga kiritdi. Bavariya uning ajoyib natijalaridan sezilarli darajada foyda koʻrdi.
L'Equipe nashriga bergan intervyusida hujumchi 26-oktabr kuni Londonda topshiriladigan nufuzli mukofot haqidagi orzulari bilan oʻrtoqlashdi. Ichki chempionatdagi statistikasi ajoyib boʻlishiga qaramay, "Uch sherlar" sardori yakuniy muvaffaqiyat uchun terma jamoa bilan zafar quchish shart ekanligini yaxshi tushunadi.
"Agar Angliya gʻalaba qozonsa, men shubhasiz favoritlardan biri boʻlaman. Bu mavsumda qoʻlga kiritgan sovrinlarim va urgan gollarim sonini hisobga olsak, poygada qatnashishga loyiqman. Ayniqsa, Jahon chempioni boʻlsak, sovrin ingliz futbolchisiga nasib etishini tasavvur qilish qiyin emas", — dedi Kane.
Hujumchi raqobat juda kuchli ekanligini ham tan oldi. Uning fikricha, Chempionlar ligasi finallari ishtirokchilari va boshqa yulduzlar ham kurashga tayyor. Xususan, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi futbolchilar ham sovrin uchun jiddiy daʼvogarlik qilishlari kutilmoqda.
…