Hojiakbar Alijonov jarohatidan bir haftada sog‘ayishi ma’lum bo‘ldi

·72·Sport
Hojiakbar Alijonov jarohatidan bir haftada sog‘ayishi ma’lum bo‘ldi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan tayyorgarlik jarayonini davom ettirayotgan bir paytda tarkib bilan bog‘liq noxush xabar ma’lum bo‘ldi. Milliy jamoamiz himoyachisi Hojiakbar Alijonov mashg‘ulotlar vaqtida oyog‘ining boldir mushak qismida noqulaylik his qilgan.

O‘FA matbuot xizmati xabar berishicha, futbolchi tibbiy diagnostik va klinik tekshiruvlardan o‘tkazilgan. Mutaxassislar xulosasiga ko‘ra, Alijonovning to‘liq tiklanishi uchun taxminan 1 hafta vaqt talab etiladi.

Bu holat Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan terma jamoa uchun muhim signal hisoblanadi. Chunki mundial oldidan har bir futbolchining jismoniy holati, mashg‘ulotlardagi yuklamani qanday qabul qilishi va tiklanish jarayoni alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, himoya chizig‘ida raqobat kuchaygan bir paytda har bir o‘yinchining sog‘lom holatda bo‘lishi Kannavaro shtabi uchun juda muhim.

O‘FA xabarida aytilishicha, ayni damda Hojiakbar Alijonov tibbiy shtab nazorati ostida individual ravishda tiklanish mashg‘ulotlarini olib bormoqda. Bu futbolchining umumiy guruh mashg‘ulotlaridan vaqtincha chetda ishlayotganini anglatadi. Asosiy maqsad — jarohatni chuqurlashtirmaslik, mushakni to‘liq tiklash va futbolchini ortiqcha xavfsiz maydonga qaytarish.

“Ayni damda Alijonov tibbiy shtab nazorati ostida individual ravishda tiklanish mashg‘ulotlarini olib bormoqda”, — deyiladi xabarda.

Boldir mushagidagi noqulaylik futbolda tez-tez uchraydigan holatlardan biri. Ayniqsa, yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlar, uzoq safarlar, iqlim va maydon sharoiti o‘zgarishi organizmga qo‘shimcha yuk tushiradi. Shu sababli murabbiylar shtabi va tibbiy guruh bunday vaziyatlarda juda ehtiyotkor bo‘lishi tabiiy.

Alijonov terma jamoamiz uchun muhim futbolchilardan biri hisoblanadi. U himoya chizig‘ida faol harakat qilishi, qanot bo‘ylab oldinga qo‘shilishi va raqib hujumlarini to‘xtatishdagi qat’iyati bilan ajralib turadi. Shuning uchun uning qisqa muddatga bo‘lsa ham individual mashg‘ulotlarga o‘tishi muxlislar e’tiborini tortishi tabiiy.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan Kanadaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi va 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Bu bahs Fabio Kannavaro shogirdlari uchun foydali sinov bo‘ldi. O‘yin davomida jamoaning kuchli va zaif jihatlari ko‘rindi, xalqaro tempga moslashish borasida yana ishlash kerakligi sezildi.

Kanadaga qarshi bahsdan keyin jamoada jarohatlar bilan bog‘liq har qanday xabar jiddiy qabul qilinishi tabiiy. Chunki oldinda yana muhim tayyorgarlik bosqichlari va Jahon chempionatidagi tarixiy o‘yinlar turibdi. Murabbiylar shtabi uchun hozir eng asosiy vazifa — futbolchilarni jismonan sog‘lom, ruhan tayyor va taktik jihatdan barqaror holatga olib kelish.

Alijonovning tiklanishi uchun 1 hafta talab etilishi katta xavotirli muddat emas. Ammo bu davrda futbolchi o‘zini ehtiyot qilishi, tibbiy tavsiyalarga to‘liq amal qilishi va maydonga shoshmasdan qaytishi kerak. Chunki Jahon chempionati oldidan eng muhimi — bir o‘yinni emas, butun turnirni o‘ylaydigan qaror qabul qilishdir.

O‘zbekiston terma jamoasi uchun har bir futbolchi muhim. Ayniqsa, birinchi mundial oldidan tarkibdagi har bir detal, har bir pozitsiya va har bir sog‘lom o‘yinchi katta ahamiyatga ega. Shu bois Alijonovning tiklanish jarayoni diqqat bilan kuzatiladi.

Muxlislar esa futbolchining tezroq sog‘ayib, umumiy guruh mashg‘ulotlariga qaytishini kutishmoqda. Jahon chempionati yaqinlashgan sari har bir xabar katta ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi holatda eng to‘g‘ri yo‘l — shoshilmaslik, jarohatni to‘liq davolash va maydonga tayyor holda qaytish.

Alijonov uchun bu kichik tanaffus katta muammoga aylanmasligi kerak. Tibbiy shtab nazorati, individual mashg‘ulotlar va to‘g‘ri tiklanish orqali u tez orada safga qaytishi mumkin. Terma jamoamiz oldidagi tarixiy sinovlarda esa har bir sog‘lom futbolchi oltinga teng.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi