Hojiakbar Alijonov jarohatidan bir haftada sog‘ayishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan tayyorgarlik jarayonini davom ettirayotgan bir paytda tarkib bilan bog‘liq noxush xabar ma’lum bo‘ldi. Milliy jamoamiz himoyachisi Hojiakbar Alijonov mashg‘ulotlar vaqtida oyog‘ining boldir mushak qismida noqulaylik his qilgan.
O‘FA matbuot xizmati xabar berishicha, futbolchi tibbiy diagnostik va klinik tekshiruvlardan o‘tkazilgan. Mutaxassislar xulosasiga ko‘ra, Alijonovning to‘liq tiklanishi uchun taxminan 1 hafta vaqt talab etiladi.
Bu holat Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan terma jamoa uchun muhim signal hisoblanadi. Chunki mundial oldidan har bir futbolchining jismoniy holati, mashg‘ulotlardagi yuklamani qanday qabul qilishi va tiklanish jarayoni alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, himoya chizig‘ida raqobat kuchaygan bir paytda har bir o‘yinchining sog‘lom holatda bo‘lishi Kannavaro shtabi uchun juda muhim.
O‘FA xabarida aytilishicha, ayni damda Hojiakbar Alijonov tibbiy shtab nazorati ostida individual ravishda tiklanish mashg‘ulotlarini olib bormoqda. Bu futbolchining umumiy guruh mashg‘ulotlaridan vaqtincha chetda ishlayotganini anglatadi. Asosiy maqsad — jarohatni chuqurlashtirmaslik, mushakni to‘liq tiklash va futbolchini ortiqcha xavfsiz maydonga qaytarish.
“Ayni damda Alijonov tibbiy shtab nazorati ostida individual ravishda tiklanish mashg‘ulotlarini olib bormoqda”, — deyiladi xabarda.
Boldir mushagidagi noqulaylik futbolda tez-tez uchraydigan holatlardan biri. Ayniqsa, yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlar, uzoq safarlar, iqlim va maydon sharoiti o‘zgarishi organizmga qo‘shimcha yuk tushiradi. Shu sababli murabbiylar shtabi va tibbiy guruh bunday vaziyatlarda juda ehtiyotkor bo‘lishi tabiiy.
Alijonov terma jamoamiz uchun muhim futbolchilardan biri hisoblanadi. U himoya chizig‘ida faol harakat qilishi, qanot bo‘ylab oldinga qo‘shilishi va raqib hujumlarini to‘xtatishdagi qat’iyati bilan ajralib turadi. Shuning uchun uning qisqa muddatga bo‘lsa ham individual mashg‘ulotlarga o‘tishi muxlislar e’tiborini tortishi tabiiy.
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan Kanadaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi va 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Bu bahs Fabio Kannavaro shogirdlari uchun foydali sinov bo‘ldi. O‘yin davomida jamoaning kuchli va zaif jihatlari ko‘rindi, xalqaro tempga moslashish borasida yana ishlash kerakligi sezildi.
Kanadaga qarshi bahsdan keyin jamoada jarohatlar bilan bog‘liq har qanday xabar jiddiy qabul qilinishi tabiiy. Chunki oldinda yana muhim tayyorgarlik bosqichlari va Jahon chempionatidagi tarixiy o‘yinlar turibdi. Murabbiylar shtabi uchun hozir eng asosiy vazifa — futbolchilarni jismonan sog‘lom, ruhan tayyor va taktik jihatdan barqaror holatga olib kelish.
Alijonovning tiklanishi uchun 1 hafta talab etilishi katta xavotirli muddat emas. Ammo bu davrda futbolchi o‘zini ehtiyot qilishi, tibbiy tavsiyalarga to‘liq amal qilishi va maydonga shoshmasdan qaytishi kerak. Chunki Jahon chempionati oldidan eng muhimi — bir o‘yinni emas, butun turnirni o‘ylaydigan qaror qabul qilishdir.
O‘zbekiston terma jamoasi uchun har bir futbolchi muhim. Ayniqsa, birinchi mundial oldidan tarkibdagi har bir detal, har bir pozitsiya va har bir sog‘lom o‘yinchi katta ahamiyatga ega. Shu bois Alijonovning tiklanish jarayoni diqqat bilan kuzatiladi.
Muxlislar esa futbolchining tezroq sog‘ayib, umumiy guruh mashg‘ulotlariga qaytishini kutishmoqda. Jahon chempionati yaqinlashgan sari har bir xabar katta ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi holatda eng to‘g‘ri yo‘l — shoshilmaslik, jarohatni to‘liq davolash va maydonga tayyor holda qaytish.
Alijonov uchun bu kichik tanaffus katta muammoga aylanmasligi kerak. Tibbiy shtab nazorati, individual mashg‘ulotlar va to‘g‘ri tiklanish orqali u tez orada safga qaytishi mumkin. Terma jamoamiz oldidagi tarixiy sinovlarda esa har bir sog‘lom futbolchi oltinga teng.
…