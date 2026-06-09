Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdi

·1·Sport
Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdi

Arsenal afsonasi Thierry Henry Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan jamoani yanada kuchaytirish uchun toʻgʻri oʻyinchilarni topish qiyin vazifa ekanligini taʼkidladi. "Kanonirlar" Mikel Arteta qoʻl ostida 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritib, muxlislar ishonchini oqlashdi va uzoq muddatli loyihaning muvaffaqiyatini isbotlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Henry mavsum boshidanoq jamoaning ruhiyatida oʻzgarish sezganini va bu safar chempionlikka ishonchi komil boʻlganini aytdi. Uning fikricha, jamoada jangovar ruh va muhim pallalarda oʻzini koʻrsata olish qobiliyati shakllangan. Biroq, choʻqqida qolish uni zabt etishdan koʻra qiyinroq kechishi mumkin.

Fransiyalik sobiq hujumchi yozgi transfer oynasi klub uchun hal qiluvchi palla boʻlishini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibdagi ichki muhitni buzmagan holda, jamoani yangi bosqichga olib chiqadigan ijrochilarni tanlash oson boʻlmaydi. Ayniqsa, barcha raqiblar chempionni magʻlub etishga intilayotgan bir paytda xato qilishga yoʻl qoʻyilmaydi.

Henry Manchester Siti kabi jamoalarning transfer siyosatini oʻrnak qilib koʻrsatdi. U Angliya Premer-ligasi shiddatiga darhol moslasha oladigan va jamoaga tezda taʼsir oʻtkaza oladigan futbolchilarni topish Mikel Arteta va klub rahbariyati uchun murakkab sinov boʻlishidan ogohlantirdi.

ArsenalThierry HenryAngliya Premer-ligasiTransferlarMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatHarry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatKecha, 18:56Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartManiche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartKecha, 18:17Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiRaul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiKecha, 18:16FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?Kecha, 18:10Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiFransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 17:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...