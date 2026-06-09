Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdi
Arsenal afsonasi Thierry Henry Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan jamoani yanada kuchaytirish uchun toʻgʻri oʻyinchilarni topish qiyin vazifa ekanligini taʼkidladi. "Kanonirlar" Mikel Arteta qoʻl ostida 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritib, muxlislar ishonchini oqlashdi va uzoq muddatli loyihaning muvaffaqiyatini isbotlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Henry mavsum boshidanoq jamoaning ruhiyatida oʻzgarish sezganini va bu safar chempionlikka ishonchi komil boʻlganini aytdi. Uning fikricha, jamoada jangovar ruh va muhim pallalarda oʻzini koʻrsata olish qobiliyati shakllangan. Biroq, choʻqqida qolish uni zabt etishdan koʻra qiyinroq kechishi mumkin.
Fransiyalik sobiq hujumchi yozgi transfer oynasi klub uchun hal qiluvchi palla boʻlishini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibdagi ichki muhitni buzmagan holda, jamoani yangi bosqichga olib chiqadigan ijrochilarni tanlash oson boʻlmaydi. Ayniqsa, barcha raqiblar chempionni magʻlub etishga intilayotgan bir paytda xato qilishga yoʻl qoʻyilmaydi.
Henry Manchester Siti kabi jamoalarning transfer siyosatini oʻrnak qilib koʻrsatdi. U Angliya Premer-ligasi shiddatiga darhol moslasha oladigan va jamoaga tezda taʼsir oʻtkaza oladigan futbolchilarni topish Mikel Arteta va klub rahbariyati uchun murakkab sinov boʻlishidan ogohlantirdi.
…