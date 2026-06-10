Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildi

·0·Sport
Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildi

Saudiya Arabistoni Pro-ligasi Barselona hujumchisi Raphinha uchun jiddiy kurash boshladi. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Al-Nassr va Al-Hilal klublari 29 yoshli braziliyalik futbolchiga hozirgi maoshidan toʻrt baravar koʻp mablagʻ taklif qilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, uning yillik sof daromadi 12 million yevrodan 48 million yevroga koʻtarilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Saudiya Arabistoni suveren jamgʻarmasi (PIF) tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan ushbu klublar liganing nufuzini oshirish maqsadida Raphinha uchun Barselona jamoasiga 80 million yevro toʻlashga tayyor. Futbolchining oʻzi 2024-yilning yozida, Hansi Flick jamoaga kelishidan oldin, Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtish haqida jiddiy oʻylaganini tan olgan edi.

Raphinha ESPN Brasil nashriga bergan intervyusida: "Saudiya Arabistonidan kelgan taklif juda jozibali edi. Bu nafaqat mening, balki ota-onam va farzandimning hayotini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin edi. Albatta, biz Barselona tarkibini tark etishni koʻrib chiqqanmiz", — deya taʼkidladi. Biroq nemis mutaxassisi Hansi Flick uni jamoada qolishga koʻndirishga muvaffaq boʻlgan.

Hansi Flick qoʻl ostida Raphinha 2024/25-yilgi mavsumda haqiqiy yetakchiga aylandi va Lamine Yamal bilan birgalikda dahshatli hujum juftligini hosil qildi. Oʻsha mavsumda u 34 ta gol urib, 23 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi keyingi mavsumda jarohatlar uning oʻyiniga xalaqit bergan boʻlsa-da, futbolchi oʻz darajasini saqlab qolmoqda.

Barselona rahbariyati Raphinha yangi takliflarni rad etishiga ishonmoqda. Braziliyalik vinger ikki marta La Liga chempioni boʻlganidan soʻng, endi Hansi Flick bilan birgalikda Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.

BarselonaRaphinhaTransferSaudiya ArabistoniHansi Flick
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBugun, 21:32Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiAtletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiBugun, 20:58Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariCristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariBugun, 20:39Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiSandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiBugun, 20:13Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBarselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...