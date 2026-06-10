Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildi
Saudiya Arabistoni Pro-ligasi Barselona hujumchisi Raphinha uchun jiddiy kurash boshladi. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Al-Nassr va Al-Hilal klublari 29 yoshli braziliyalik futbolchiga hozirgi maoshidan toʻrt baravar koʻp mablagʻ taklif qilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, uning yillik sof daromadi 12 million yevrodan 48 million yevroga koʻtarilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Saudiya Arabistoni suveren jamgʻarmasi (PIF) tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan ushbu klublar liganing nufuzini oshirish maqsadida Raphinha uchun Barselona jamoasiga 80 million yevro toʻlashga tayyor. Futbolchining oʻzi 2024-yilning yozida, Hansi Flick jamoaga kelishidan oldin, Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtish haqida jiddiy oʻylaganini tan olgan edi.
Raphinha ESPN Brasil nashriga bergan intervyusida: "Saudiya Arabistonidan kelgan taklif juda jozibali edi. Bu nafaqat mening, balki ota-onam va farzandimning hayotini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin edi. Albatta, biz Barselona tarkibini tark etishni koʻrib chiqqanmiz", — deya taʼkidladi. Biroq nemis mutaxassisi Hansi Flick uni jamoada qolishga koʻndirishga muvaffaq boʻlgan.
Hansi Flick qoʻl ostida Raphinha 2024/25-yilgi mavsumda haqiqiy yetakchiga aylandi va Lamine Yamal bilan birgalikda dahshatli hujum juftligini hosil qildi. Oʻsha mavsumda u 34 ta gol urib, 23 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi keyingi mavsumda jarohatlar uning oʻyiniga xalaqit bergan boʻlsa-da, futbolchi oʻz darajasini saqlab qolmoqda.
Barselona rahbariyati Raphinha yangi takliflarni rad etishiga ishonmoqda. Braziliyalik vinger ikki marta La Liga chempioni boʻlganidan soʻng, endi Hansi Flick bilan birgalikda Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.
…