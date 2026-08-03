Mourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga Vinisiusda
«Real» bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning hujumdagi asosiy yadrosini saqlab qolish niyatida. Xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga Kilian Mbappe, Jud Bellingem va Vinisius Junior kelgusi loyihada muhim o‘rin tutishini bildirgan.
Biroq uch futbolchi orasida faqat Vinisiusning kelajagi jiddiy savol ostida qolmoqda. Braziliyalik vingerning shartnomasi tugashiga bir yildan kam vaqt qolgan, «Arsenal» esa vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.
Mourino «Real»ning asosiy uchligini saqlamoqchi
The Touchline xabariga ko‘ra, Mourino klub boshqaruvi bilan uch yetakchi futbolchining kelajagini muhokama qilgan. Murabbiy Mbappe, Bellingem va Vinisiusni jamoada qoldirish tarafdori ekanini aytgan.
Bu ma’lumot hozircha «Real»ning rasmiy bayonoti bilan tasdiqlangan emas. Biroq Sky Sports ham Mourino Vinisiusni yuqori baholashi va braziliyalik futbolchini jamoada saqlab qolishni istayotganini xabar qildi.
Joze Mourino 2026 yil 11 iyun kuni rasman «Real» bosh murabbiyi etib tayinlangan. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yil 30 iyungacha mo‘ljallangan uch yillik shartnoma tuzilgan. Bu uning Madrid klubidagi ikkinchi murabbiylik davri hisoblanadi.
Nega asosiy savol aynan Vinisius atrofida?
Mbappe va Bellingemning yaqin kelajakda jamoani tark etishi haqida jiddiy muzokaralar mavjudligi aytilmayapti. Vinisius bilan bog‘liq vaziyat esa uning amaldagi shartnomasi tugashiga yaqinlashayotgani sabab ancha murakkab.
«Real»ning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, braziliyalik futbolchining shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha amal qiladi. Demak, klub yangi kelishuvga erisha olmasa, 26 yoshli vinger keyingi yozda erkin agentga aylanishi mumkin.
Shu sababli Madrid klubi oldida uchta ehtimoliy yo‘l turibdi:
Vinisius bilan uzoq muddatli yangi shartnoma tuzish;
muzokaralar natija bermasa, yozda munosib taklifni ko‘rib chiqish;
futbolchini yana bir mavsum saqlab, uni tekinga yo‘qotish xavfini qabul qilish.
Uchinchi variant moliyaviy jihatdan «Real» uchun eng xavflisi hisoblanadi.
«Arsenal»ning qiziqishi qanchalik jiddiy?
Sky Sports ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» Vinisiusni xarid qilish imkoniyatini o‘rgangan va futbolchining shartnoma bo‘yicha vaziyatini kuzatib bormoqda. Biroq dastlabki xabarlarda klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar yoki aniq transfer taklifi bo‘lmagani ta’kidlangan.
London klubining qiziqishi tushunarli: Vinisius chap qanotda yakkakurashlar, yuqori tezlik va katta o‘yinlardagi tajribasi bilan «Arsenal» hujumini yangi darajaga olib chiqishi mumkin.
Shu bilan birga, bunday transfer juda katta maosh, imzo bonusi va ehtimoliy transfer mablag‘ini talab qiladi. Shuning uchun qiziqish mavjudligi bitim yaqin degani emas.
«Arsenal» bosh murabbiyi Mikel Arteta yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar tarkib yana kuchaytirilishi mumkinligini aytgan, ammo u Vinisius haqidagi xabarlarni shaxsan tasdiqlamagan.
So‘nggi xabarlar «Real» foydasiga ishlayapti
28 iyul kuni Sky Sports Vinisius joriy transfer oynasida «Real»da qolishini xabar qildi. Manbaga ko‘ra, Madrid klubi uni sotishni rejalashtirmayapti va yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erishilishiga ishonmoqda.
Bu xabar «Arsenal» bilan bog‘liq transfer butunlay kun tartibidan chiqdi degani emas. Shartnoma hali rasman uzaytirilmagani uchun futbolchining uzoq muddatli kelajagi bo‘yicha intriga saqlanib qoladi.
Asosiy farq shunda:
Masala
Hozirgi holat
Joriy yozda ketishi
«Real» sotishni istamayapti
«Arsenal» qiziqishi
Mavjud, ammo bitim tasdiqlanmagan
Yangi shartnoma
Muzokaralar davom etmoqda
Amaldagi kelishuv
2027 yil 30 iyungacha
Mourinoning pozitsiyasi
Vinisiusni saqlab qolish tarafdori
Mourinoga bu uchlik nega kerak?
Mbappe, Vinisius va Bellingem bir xil funksiyani bajaradigan futbolchilar emas. Ularning turli xususiyatlari Mourinoga hujumni bir nechta ssenariyda qurish imkonini beradi.
Mbappe markaziy hujumchi yoki chap qanotdan darvoza tomon harakatlanishi mumkin. Vinisius raqib himoyachisini yakkama-yakka holatda ortda qoldirish va bo‘sh hudud yaratishda kuchli. Bellingem esa ikkinchi tempda jarima maydoniga kirib borish, yarim himoya bilan hujum o‘rtasini bog‘lash vazifasini bajaradi.
Biroq uch yulduzni bir tarkibda saqlashning o‘zi yetarli emas. Mourino ularning maydondagi hududlarini to‘g‘ri taqsimlashi, himoyadagi vazifalarini belgilashi va shaxsiy maqsadlarni jamoaviy muvozanat bilan uyg‘unlashtirishi kerak bo‘ladi.
Vinisius bo‘yicha vaqt «Real»ga qarshi ishlayapti
Vinisiusning shartnomasi har bir o‘tgan oy bilan transfer bozoridagi vaziyatni murakkablashtiradi. Yangi kelishuv imzolanmasa, boshqa klublarning muzokaralardagi pozitsiyasi kuchayib, «Real»ning talab qilishi mumkin bo‘lgan mablag‘ kamayishi ehtimoli bor.
Shu bois Mourinoning futbolchini saqlab qolish istagi muhim bo‘lsa-da, yakuniy masala murabbiyning xohishi bilangina hal bo‘lmaydi. Yangi shartnomaning maoshi, bonuslari, imidj huquqlari va futbolchining jamoadagi maqomi bo‘yicha ham kelishuv zarur.
Hozirgi vaziyatda eng ehtimolli ssenariy — Vinisiusning kamida 2026/27 yilgi mavsumni «Real»da boshlashi. Ammo yangi shartnoma rasman imzolanmaguncha, uning nomi Yevropa transfer bozoridagi asosiy mavzulardan biri bo‘lib qolaveradi.
Sizningcha, «Real» Vinisius talab qilayotgan shartlarga rozi bo‘lishi kerakmi yoki katta taklif kelsa, uni sotish to‘g‘riroqmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…