PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildi
Fransiyaning Parij Sen-Jermen klubi Parma darvozaboni va Yaponiya terma jamoasi aʼzosi Zion Suzukini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Goal.com xabar qilishicha, Liga 1 chempionlari mazkur transfer poygasida dastlab asosiy daʼvogar boʻlib turgan Yuventusni ortda qoldirib, keskin harakatga oʻtgan va transfer bozorida ustunlikni qoʻlga kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 23 yoshli darvozabonning Parmadagi amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan. U 2024-yilda Sint-Truiden jamoasidan 8,2 million yevro evaziga Italiya klubiga koʻchib oʻtgan edi. Yosh posbon A Seriyada oʻtkazgan 57 ta uchrashuvda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi va shu vaqt ichida mamlakatining asosiy darvozaboniga aylandi.
Transfer poygasi va kutilmagan burilishTuttoMercatoWeb va taniqli jurnalist Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, PSJning rasmiy taklifi parijliklarni transfer poygasida yaqqol favoritga aylantirdi. Yuventus oʻz himoya chizigʻini kuchaytirish uchun aynan suzukilik darvozabonni asosiy nishon sifatida belgilagandi. Biroq fransuz klubining kutilmagan va tezkor aralashuvi Turin jamoasini qiyin ahvoldan chiqarib qoʻydi va ularni boshqa muqobil variantlarni qidirishga majbur qilishi mumkin.
Mazkur qadam mutaxassislar uchun biroz kutilmagan holat boʻldi, negaki PSJ safida Matvey Safonov asosiy darvozabon vazifasini bajarib kelmoqda, shuningdek, oʻtgan yozda Lukas Shevalye uchun ham katta mablagʻ sarflangan edi. Manbalarga koʻra, PSJ futbolchiga doimiy oʻyin amaliyotini taʼminlab berish maqsadida uni darhol Parma jamoasiga mavsum oxirigacha ijaraga berishi ham mumkin.
Kelajakdagi rejalarNyu-Yorkda tugʻilgan yaponiyalik darvozabon oʻtgan mavsumda Parma safida barqaror oʻyin namoyish etib, 20 ta A Seriya uchrashuvining 5 tasida oʻz darvozasini qoʻriqlab qoldi va jamoasining 12-oʻrinni egalashiga oʻz hissasini qoʻshdi. Xalqaro maydonda esa u Yaponiya terma jamoasi safida 28 ta oʻyin oʻtkazib, oʻz maqomini mustahkamlab oldi.
Hozirgi kunda Parma rahbariyati 2026/27-yilgi mavsum boshlanishidan oldin futbolchining taqdiri boʻyicha tezkor qaror qabul qilishi lozim. A Seriyaning 1-turida Parma 22-avgust kuni Kalyari jamoasini qabul qiladi. Oʻz navbatida, PSJ ham Liga 1dagi chempionlik unvonini himoya qilishni Parc des Princes stadionida Rennga qarshi oʻyin bilan boshlaydi.
…