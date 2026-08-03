PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildi

·0·Sport
PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildi

Fransiyaning Parij Sen-Jermen klubi Parma darvozaboni va Yaponiya terma jamoasi aʼzosi Zion Suzukini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Goal.com xabar qilishicha, Liga 1 chempionlari mazkur transfer poygasida dastlab asosiy daʼvogar boʻlib turgan Yuventusni ortda qoldirib, keskin harakatga oʻtgan va transfer bozorida ustunlikni qoʻlga kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 23 yoshli darvozabonning Parmadagi amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan. U 2024-yilda Sint-Truiden jamoasidan 8,2 million yevro evaziga Italiya klubiga koʻchib oʻtgan edi. Yosh posbon A Seriyada oʻtkazgan 57 ta uchrashuvda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi va shu vaqt ichida mamlakatining asosiy darvozaboniga aylandi.

Transfer poygasi va kutilmagan burilish

TuttoMercatoWeb va taniqli jurnalist Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, PSJning rasmiy taklifi parijliklarni transfer poygasida yaqqol favoritga aylantirdi. Yuventus oʻz himoya chizigʻini kuchaytirish uchun aynan suzukilik darvozabonni asosiy nishon sifatida belgilagandi. Biroq fransuz klubining kutilmagan va tezkor aralashuvi Turin jamoasini qiyin ahvoldan chiqarib qoʻydi va ularni boshqa muqobil variantlarni qidirishga majbur qilishi mumkin.

Mazkur qadam mutaxassislar uchun biroz kutilmagan holat boʻldi, negaki PSJ safida Matvey Safonov asosiy darvozabon vazifasini bajarib kelmoqda, shuningdek, oʻtgan yozda Lukas Shevalye uchun ham katta mablagʻ sarflangan edi. Manbalarga koʻra, PSJ futbolchiga doimiy oʻyin amaliyotini taʼminlab berish maqsadida uni darhol Parma jamoasiga mavsum oxirigacha ijaraga berishi ham mumkin.

Kelajakdagi rejalar

Nyu-Yorkda tugʻilgan yaponiyalik darvozabon oʻtgan mavsumda Parma safida barqaror oʻyin namoyish etib, 20 ta A Seriya uchrashuvining 5 tasida oʻz darvozasini qoʻriqlab qoldi va jamoasining 12-oʻrinni egalashiga oʻz hissasini qoʻshdi. Xalqaro maydonda esa u Yaponiya terma jamoasi safida 28 ta oʻyin oʻtkazib, oʻz maqomini mustahkamlab oldi.

Hozirgi kunda Parma rahbariyati 2026/27-yilgi mavsum boshlanishidan oldin futbolchining taqdiri boʻyicha tezkor qaror qabul qilishi lozim. A Seriyaning 1-turida Parma 22-avgust kuni Kalyari jamoasini qabul qiladi. Oʻz navbatida, PSJ ham Liga 1dagi chempionlik unvonini himoya qilishni Parc des Princes stadionida Rennga qarshi oʻyin bilan boshlaydi.

PSJYuventusParmaZion SuzukiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 10:52Mourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaMourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaBugun, 10:5112 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 10:51Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiKay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiBugun, 10:10Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaHarri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda