«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi
Yevropaning transfer bozorida grand va o‘rtamiyona klublar o‘rtasidagi tarkibni kuchaytirish kurashi tobora qizg‘in pallaga kirmoqda. Italiyaning mashhur «Roma» klubi safida to‘p surayotgan ukrainalik mahoratli hujumchi Artyom Dovbik Ispaniya La Ligasining taniqli vakili — «Vilyarreal» jamoasining jiddiy qiziqishlar doirasiga tushdi. Bu haqda Ispaniyaning sport olamidagi eng nufuzli va ishonchli nashrlaridan biri hisoblangan Marca gazetasi o‘z manbalariga tayangan holda eksklyuziv xabar tarqatdi. Ushbu transfer yangiligi tez orada La Ligada navbatdagi qiziqarli ko‘chib o‘tish amalga oshishi mumkinligidan dalolat bermoqda.
Manbaning bergan eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, transfer olamida «sariq suv osti kemasi» nomi bilan mashhur bo‘lgan «Vilyarreal» klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi yangi mavsum oldidan jamoaning hujum chizig‘ini tubdan kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu borada ular 28 yoshli ukrainalik to‘purar nomzodini eng maqbul va munosib variant sifatida ko‘rishmoqda va uning transferini rasmiylashtirishdan nihoyatda manfaatdor ekanliklarini bildirishgan. Eng muhimi, Dovbik uchun Ispaniya futboli mutlaqo begona emas. U bundan avval mashhur «Jirona» klubi libosida to‘p surgan bo‘lib, La Liganing o‘yin uslubi, taktikasi va ichki muhiti bo‘yicha juda katta boy tajribaga ega.
Vaziyatning yana bir e’tiborli jihati shundaki, Artyom Dovbikning o‘zi ham joriy yozgi transfer oynasida Rimning «Roma» jamoasini tark etishga butunlay tayyor turibdi. Chunki iqtidorli futbolchi «bo‘rilar»ning yangi mavsum uchun tuzilgan strategik rejalari va taktik sxemalariga kiritilmagan. Rimliklar bosh murabbiyi hujum chizig‘ini boshqa o‘yinchilar hisobiga shakllantirishni lozim topgan.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, yakuniga yetgan mavsum davomida ukrainalik hujumchi «Roma» safida barcha rasmiy turnirlar doirasida jami 18 ta uchrashuvda yashil maydonga tushish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ushbu bahslarda u raqiblar darvozasini 3 marotaba aniq nishonga olgan bo‘lsa, jamoadoshlariga 2 ta golli uzatmani (assist) yetkazib berishni uddaladi. Endilikda u o‘z faoliyatini o‘zi uchun qadrdon bo‘lgan Ispaniya chempionatida qayta tiklashga va «Vilyarreal» safida yana to‘purarlik mahoratini namoyish etishga ahd qilgan.
Artyom Dovbikning Ispaniya futboliga shov-shuvli qaytishi, «Vilyarreal»ning transfer bozoridagi yangi yurishlari va Yevropa yashil maydonlaridan keladigan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…