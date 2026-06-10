«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi

·0·Sport
«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi

Yevropaning transfer bozorida grand va o‘rtamiyona klublar o‘rtasidagi tarkibni kuchaytirish kurashi tobora qizg‘in pallaga kirmoqda. Italiyaning mashhur «Roma» klubi safida to‘p surayotgan ukrainalik mahoratli hujumchi Artyom Dovbik Ispaniya La Ligasining taniqli vakili — «Vilyarreal» jamoasining jiddiy qiziqishlar doirasiga tushdi. Bu haqda Ispaniyaning sport olamidagi eng nufuzli va ishonchli nashrlaridan biri hisoblangan Marca gazetasi o‘z manbalariga tayangan holda eksklyuziv xabar tarqatdi. Ushbu transfer yangiligi tez orada La Ligada navbatdagi qiziqarli ko‘chib o‘tish amalga oshishi mumkinligidan dalolat bermoqda.

Manbaning bergan eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, transfer olamida «sariq suv osti kemasi» nomi bilan mashhur bo‘lgan «Vilyarreal» klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi yangi mavsum oldidan jamoaning hujum chizig‘ini tubdan kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu borada ular 28 yoshli ukrainalik to‘purar nomzodini eng maqbul va munosib variant sifatida ko‘rishmoqda va uning transferini rasmiylashtirishdan nihoyatda manfaatdor ekanliklarini bildirishgan. Eng muhimi, Dovbik uchun Ispaniya futboli mutlaqo begona emas. U bundan avval mashhur «Jirona» klubi libosida to‘p surgan bo‘lib, La Liganing o‘yin uslubi, taktikasi va ichki muhiti bo‘yicha juda katta boy tajribaga ega.

Vaziyatning yana bir e’tiborli jihati shundaki, Artyom Dovbikning o‘zi ham joriy yozgi transfer oynasida Rimning «Roma» jamoasini tark etishga butunlay tayyor turibdi. Chunki iqtidorli futbolchi «bo‘rilar»ning yangi mavsum uchun tuzilgan strategik rejalari va taktik sxemalariga kiritilmagan. Rimliklar bosh murabbiyi hujum chizig‘ini boshqa o‘yinchilar hisobiga shakllantirishni lozim topgan.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, yakuniga yetgan mavsum davomida ukrainalik hujumchi «Roma» safida barcha rasmiy turnirlar doirasida jami 18 ta uchrashuvda yashil maydonga tushish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ushbu bahslarda u raqiblar darvozasini 3 marotaba aniq nishonga olgan bo‘lsa, jamoadoshlariga 2 ta golli uzatmani (assist) yetkazib berishni uddaladi. Endilikda u o‘z faoliyatini o‘zi uchun qadrdon bo‘lgan Ispaniya chempionatida qayta tiklashga va «Vilyarreal» safida yana to‘purarlik mahoratini namoyish etishga ahd qilgan.

Artyom Dovbikning Ispaniya futboliga shov-shuvli qaytishi, «Vilyarreal»ning transfer bozoridagi yangi yurishlari va Yevropa yashil maydonlaridan keladigan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildiBugun, 00:12Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiHarry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiBugun, 21:58Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiSaudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiBugun, 21:39Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBugun, 21:32Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiAtletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiBugun, 20:58Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariCristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariBugun, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...