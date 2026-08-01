Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqda

·27·Sport
Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqda
Qisqacha

Chelsi qanot hujumchisi Mixail Mudrikka qoʻyilgan toʻrt yillik diskvalifikatsiya muddati qisqartirilib, unga oʻz jamoasiga qaytishga ruxsat berildi. Sport arbitraj sudidagi apellyatsiya jarayonidan soʻng ukrainalik futbolchi tez orada jamoaning mavsumoldi yigʻiniga qoʻshilishi kutilmoqda.

Chelsi qanot hujumchisi Mixail Mudrikka qoʻyilgan toʻrt yillik diskvalifikatsiya muddati qisqartirilib, futbolchiga oʻz jamoasiga qaytishga ruxsat berildi. Bu haqda Sport arbitraj sudidagi apellyatsiya jarayonidan soʻng maʼlum boʻldi va ukrainalik futbolchi tez orada jamoaning mavsumoldi yigʻiniga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2024-yilning noyabr oyidan buyon maydonga tushmagan edi. Unga nafas olish qobiliyatini oshiradigan meldonium moddasi topilgani sababli Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) tomonidan 2025-yil iyun oyida toʻrt yillik diskvalifikatsiya jazosi tayinlangan edi.

Diskvalifikatsiyaning bekor qilinishi va suddagi jarayon

Mazkur qattiq jazo tufayli Mixail Mudrik 2028-yil oxirigacha rasmiy oʻyinlarda qatnasha olmasligi kerak edi. Biroq futbolchi Sport arbitraj sudiga murojaat qilib, taqiqlangan moddalarni oʻz xohishi bilan hech qachon isteʼmol qilmaganini taʼkidlab, apellyatsiya bergandi.

Angliya futbol assotsiatsiyasi juma kuni futbolchi qoidabuzarlikni qabul qilgani va diskvalifikatsiya muddati muddatidan oldin yakunlanib, darhol oʻyinlarga qaytish huquqini olganini tasdiqladi. Garchi apellyatsiya tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu qaror futbolchining faoliyatini davom ettirishi uchun yashil chiroq yoqdi.

Futbolchining hissiyotlari va Chelmining munosabati

Mixail Mudrik bu davr uning faoliyatidagi eng ogʻir sinov boʻlganini yashirmadi. U oʻz bayonotida hech qachon ataylab qoidalarni buzmaganini, halil raqobat va professionallik uning uchun doimo ustuvor boʻlganini alohida taʼkidladi.

“Ushbu uzoq davom etgan kurashdan soʻng menga qoʻyilgan toʻrt yillik taqiq bekor qilindi va men oʻz faoliyatimni darhol davom ettirish huquqiga ega boʻldim”, — deya oʻz minnatdorchiligini bildirdi ukrainalik futbolchi yaqinlari va doʻstlariga.

Yangi murabbiy qoʻl ostidagi istiqbollar

Ushbu janjalli ish yakuniga yetgach, Chelsi rahbariyati ham rasmiy bayonot bilan chiqib, masalaning ijobiy hal etilganidan mamnunligini bildirdi. Londonliklar futbolchini qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda va u endi jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzini koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻladi.

Taʼkidlash joizki, diskvalifikatsiya davrida Mudrikka klub bazasiga kirish va jamoa sharoitlaridan foydalanish taqiqlangani sababli u asosan yakka tartibda shugʻullangan edi. Endilikda esa u asosiy tarkib mashgʻulotlariga qaytib, Chelsi safida oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishga intiladi.

Mixail MudrikChelsiAPLXabi AlonsoDoping
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiComo Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiKecha, 21:59Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Kecha, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Kecha, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Kecha, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiKecha, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiKecha, 19:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda