Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqda
Chelsi qanot hujumchisi Mixail Mudrikka qoʻyilgan toʻrt yillik diskvalifikatsiya muddati qisqartirilib, unga oʻz jamoasiga qaytishga ruxsat berildi. Sport arbitraj sudidagi apellyatsiya jarayonidan soʻng ukrainalik futbolchi tez orada jamoaning mavsumoldi yigʻiniga qoʻshilishi kutilmoqda.
Chelsi qanot hujumchisi Mixail Mudrikka qoʻyilgan toʻrt yillik diskvalifikatsiya muddati qisqartirilib, futbolchiga oʻz jamoasiga qaytishga ruxsat berildi. Bu haqda Sport arbitraj sudidagi apellyatsiya jarayonidan soʻng maʼlum boʻldi va ukrainalik futbolchi tez orada jamoaning mavsumoldi yigʻiniga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2024-yilning noyabr oyidan buyon maydonga tushmagan edi. Unga nafas olish qobiliyatini oshiradigan meldonium moddasi topilgani sababli Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) tomonidan 2025-yil iyun oyida toʻrt yillik diskvalifikatsiya jazosi tayinlangan edi.
Diskvalifikatsiyaning bekor qilinishi va suddagi jarayonMazkur qattiq jazo tufayli Mixail Mudrik 2028-yil oxirigacha rasmiy oʻyinlarda qatnasha olmasligi kerak edi. Biroq futbolchi Sport arbitraj sudiga murojaat qilib, taqiqlangan moddalarni oʻz xohishi bilan hech qachon isteʼmol qilmaganini taʼkidlab, apellyatsiya bergandi.
Angliya futbol assotsiatsiyasi juma kuni futbolchi qoidabuzarlikni qabul qilgani va diskvalifikatsiya muddati muddatidan oldin yakunlanib, darhol oʻyinlarga qaytish huquqini olganini tasdiqladi. Garchi apellyatsiya tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu qaror futbolchining faoliyatini davom ettirishi uchun yashil chiroq yoqdi.
Futbolchining hissiyotlari va Chelmining munosabatiMixail Mudrik bu davr uning faoliyatidagi eng ogʻir sinov boʻlganini yashirmadi. U oʻz bayonotida hech qachon ataylab qoidalarni buzmaganini, halil raqobat va professionallik uning uchun doimo ustuvor boʻlganini alohida taʼkidladi.
“Ushbu uzoq davom etgan kurashdan soʻng menga qoʻyilgan toʻrt yillik taqiq bekor qilindi va men oʻz faoliyatimni darhol davom ettirish huquqiga ega boʻldim”, — deya oʻz minnatdorchiligini bildirdi ukrainalik futbolchi yaqinlari va doʻstlariga.
Yangi murabbiy qoʻl ostidagi istiqbollarUshbu janjalli ish yakuniga yetgach, Chelsi rahbariyati ham rasmiy bayonot bilan chiqib, masalaning ijobiy hal etilganidan mamnunligini bildirdi. Londonliklar futbolchini qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda va u endi jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzini koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻladi.
Taʼkidlash joizki, diskvalifikatsiya davrida Mudrikka klub bazasiga kirish va jamoa sharoitlaridan foydalanish taqiqlangani sababli u asosan yakka tartibda shugʻullangan edi. Endilikda esa u asosiy tarkib mashgʻulotlariga qaytib, Chelsi safida oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishga intiladi.
…