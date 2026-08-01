Qirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildi

·0·O‘zbekiston
Qirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildi

Ziroat Mirziyoyeva, Aygul Japarova va Mehribon Aliyeva Qirg‘izistondagi "Altin balalik" reabilitatsiya markazida bo‘ldi. Uch davlat birinchi xonimlari markaz faoliyati, bolalar uchun tashkil etilgan darslar va ijodiy dasturlar bilan tanishdi.

Tashrif mehmonlari bolalarning mahorat mashg‘ulotlarini tomosha qildi va ular bilan samimiy muloqotda bo‘ldi. Dasturda milliy raqslar hamda qo‘mo‘zchilar ansamblining chiqishi ham o‘rin oldi.

Markaz tarbiyalanuvchilari tayyorlagan loy va kigiz buyumlari, shuningdek, yosh rassomlarning suratlari ko‘rgazmaga qo‘yildi. O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarbayjon o‘rtasidagi do‘stlikni ifodalovchi "Do‘stlik daraxti" pannosiga oxirgi bezak elementi tushirildi.

Uchrashuv yakunida Qirg‘iziston Birinchi xonimi Aygul Japarova Ziroat Mirziyoyevaga an’anaviy milliy soz, chanqo‘bizni tuhfa qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiKecha, 16:38Toshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiToshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiKecha, 14:521 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?Kecha, 13:56Saida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiSaida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiKecha, 13:37Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKecha, 12:22“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandi“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandiKecha, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi