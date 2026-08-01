Ronaldu to‘yiga kimlar keladi: shov-shuvli ro‘yxat tarqaldi!

·0·Dunyo
Ronaldu to‘yiga kimlar keladi: shov-shuvli ro‘yxat tarqaldi!
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yiga sport, kino va musiqa olamining mashhur vakillari taklif etilgani haqida shov-shuvli ro'yxat tarqaldi. Tarmoqlardagi xabarlarga ko'ra, mazkur ro'yxatdan Vin Dizel, Habib Nurmagomedov, Dreyk, AyShouSpid, Jennifer Lopes, Rianna, Kilian Mbappe, Trevis Skott va Rodrigo o'rin olgani aytilmoqda. Biroq juftlik to'y sanasi yoki mehmonlar ro'yxati yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to‘yi atrofida yangi gap-so‘zlar paydo bo‘ldi. Tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, marosimga sport, kino va musiqa olamining bir qator mashhur vakillari taklif qilingan.

Ro‘yxatdan Vin Dizel, Habib Nurmagomedov, Dreyk, AyShouSpid, Jennifer Lopes, Rianna, Kilian Mbappe, Trevis Skott va Rodrigo o‘rin olgani aytilmoqda.

Biroq Ronaldu va Jorjina to‘y sanasi yoki mehmonlar ro‘yxati haqida rasmiy bayonot bermagan. Juftlikning tez orada turmush qurishi haqidagi xabarlar hamon taxmin darajasida qolmoqda.

Ayrim mashhurlarga taklifnoma yuborilgani haqidagi avvalgi xabarlar ham ishonchli manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Shu sabab tarqalgan ro‘yxatni rasmiy ma’lumot sifatida qabul qilishga hali erta.

Mashhur shaxslarning ismlari yozilgan portretlar jamlanmasi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldiNyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldiBugun, 01:34Bir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqdaBir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqdaBugun, 01:15Jazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiJazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiBugun, 00:55Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiEron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiKecha, 23:53Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiTramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiKecha, 22:43Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Kecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda