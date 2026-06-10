Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkin

·0·Sport
Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkin

Alfonso Devisning Bavariya klubidan ketishi deyarli aniq boʻlib ulgurdi. Sport Bild nashrining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni klublari Germaniya rekordchisi va kanadalik futbolchi bilan kelasi yozgi transfer borasida aloqaga chiqqan. Myunxenliklar qarorgohida klub vakillari oʻrtasida ehtimoliy transfer shartlari boʻyicha muzokaralar oʻtkazilgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Devis 2025-yil boshida Bavariya bilan shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirgan boʻlsa-da, soʻnggi paytlarda uning kelajagi Myunxenda katta bahslarga sabab boʻlmoqda. Futbolchining yillik 15 million yevro miqdoridagi maoshi va doimiy jarohatlari rahbariyatni chap qanot himoyachisini sotish haqida oʻylashga majbur qildi.

2025-yil bahorida tizzasidan ogʻir jarohat olganidan beri Alfonso Devis oʻzining avvalgi sport formasini tiklashga qiynalmoqda. Mushaklaridagi takroriy jarohatlar tufayli u uzoq vaqt maydondan tashqarida qoldi, hatto soʻnggi jarohati sabab Kanada terma jamoasi safida Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi kutilmoqda.

Natijada, bosh murabbiy Vinsent Kompani oʻz fikrini oʻzgartirdi. Avvallari Devisni qoʻllab-quvvatlagan murabbiy endilikda yangi chap qanot himoyachisini sotib olishni jamoaning ustuvor vazifasi deb belgiladi. Agar munosib taklif tushsa, Bavariya muzokaralarga tayyor ekanini bildirgan.

Saudiya Arabistoni klublarining cheksiz moliyaviy imkoniyatlari ushbu transferni tezlashtirishi mumkin. Biroq, 25 yoshli futbolchining oʻzi Saudiya Pro ligasiga oʻtishga rozi boʻlishi dargumon, chunki u hali ham dunyoning eng yaxshi qanot himoyachilaridan biri hisoblanadi.

BavariyaAlfonso DevisVinsent KompaniTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiLionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiBugun, 06:33Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBorussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBugun, 04:17Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiSaudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiBugun, 04:07«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...Bugun, 03:51Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiUch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiBugun, 03:42O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiO‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiBugun, 02:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...