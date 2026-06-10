Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldi

·0·Sport
Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldi

Tarixiy Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ixtiyoridan kelgan kutilmagan yangilik barcha futbol ishqibozlarini biroz xavotirga solib qo‘ygan edi. Jamoamizning ko‘p yillik chinakam yetakchisi va sardori Jaloliddin Masharipovning kutilmaganda mundialning yakuniy ro‘yxatidan joy olmagani boisi nihoyat ayon bo‘ldi. Ma’lum bo‘lishicha, mahoratli yarim himoyachimiz okean ortidagi AQSH o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini davomida bel qismidagi kuchli og‘riqlar va tibbiy muammolar sababli so‘nggi mas’uliyatli mashg‘ulotlarda, shuningdek, Kanada hamda Niderlandiya terma jamoalariga qarshi o‘tkazilgan nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tusha olmagan.

Shifokorlarning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi haftalar davomida futbolchimizning bel sohasida surunkali noqulaylik va sanchiqlar kuzatilib kelingan. O‘sha paytda terma jamoa shifokorlari tomonidan belgilangan maxsus dori-darmonlar hamda tizimli fizioterapiya muolajalari o‘z samarasini berib, yulduzli futbolchimizning umumiy holati anchagina yaxshilangan va u safga qaytishga yaqin turgan edi.

Biroq, afsuski, AQSHdagi og‘ir va jismoniy yuklamalarga boy mashg‘ulotlar jarayonida ushbu alamli og‘riqlar yana qayta huruj qilib, Jaloliddinni jiddiy bezovta qila boshlagan. Vaziyatga to‘liq oydinlik kiritish maqsadida okean ortidagi eng zamonaviy klinikalardan birida o‘tkazilgan chuqurlashtirilgan MRT (magnit-rezonans tomografiya) tekshiruvi natijalari muxlislar uchun noxush xabarni taqdim etdi. Tibbiy tahlillarga ko‘ra, futbolchimizda eski sport jarohati — umurtqalararo disk churrasi (mejpozvonochnaya grija) qayta rivojlangani va huruj qilgani aniqlangan. Aynan mana shu jiddiy tibbiy tashxis tufayli u ushbu tarixiy turnirni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi.

Ayni paytda Jaloliddin Masharipovning tezroq sog‘ayib, yashil maydonga qaytishi uchun Milliy jamoaning eng tajribali shifokorlardan iborat tibbiy shtabi tunu kun izchil ish olib bormoqda. Futbolchimiz maxsus tibbiy nazorat ostida bo‘lib turibdi. Shifokorlar tomonidan holat yuzasidan yakuniy va to‘liq tibbiy xulosalar, shuningdek, kelgusi davolanish rejalari olingach, keng jamoatchilik va muxlislar uchun qo‘shimcha rasmiy ma’lumotlar taqdim etilishi aytib o‘tildi. Biz barcha yurtimiz futbol ishqibozlari nomidan suyukli futbolchimiz Jaloliddin Masharipovga mustahkam sog‘liq tilab, tez fursatlarda yana yashil maydonda o‘zining chiroyli o‘yinlari bilan bizni xushnud etishini kutib qolamiz!

Jaloliddin Masharipovning salomatligi tiklanishi jarayonlari, milliy terma jamoamizning Atlantadagi eng so‘nggi mashg‘ulotlari va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiMika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiBugun, 07:52Bavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 07:37Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarMundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarBugun, 07:28Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBenfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBugun, 07:13Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Bugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...