Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldi
Tarixiy Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ixtiyoridan kelgan kutilmagan yangilik barcha futbol ishqibozlarini biroz xavotirga solib qo‘ygan edi. Jamoamizning ko‘p yillik chinakam yetakchisi va sardori Jaloliddin Masharipovning kutilmaganda mundialning yakuniy ro‘yxatidan joy olmagani boisi nihoyat ayon bo‘ldi. Ma’lum bo‘lishicha, mahoratli yarim himoyachimiz okean ortidagi AQSH o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini davomida bel qismidagi kuchli og‘riqlar va tibbiy muammolar sababli so‘nggi mas’uliyatli mashg‘ulotlarda, shuningdek, Kanada hamda Niderlandiya terma jamoalariga qarshi o‘tkazilgan nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tusha olmagan.
Shifokorlarning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi haftalar davomida futbolchimizning bel sohasida surunkali noqulaylik va sanchiqlar kuzatilib kelingan. O‘sha paytda terma jamoa shifokorlari tomonidan belgilangan maxsus dori-darmonlar hamda tizimli fizioterapiya muolajalari o‘z samarasini berib, yulduzli futbolchimizning umumiy holati anchagina yaxshilangan va u safga qaytishga yaqin turgan edi.
Biroq, afsuski, AQSHdagi og‘ir va jismoniy yuklamalarga boy mashg‘ulotlar jarayonida ushbu alamli og‘riqlar yana qayta huruj qilib, Jaloliddinni jiddiy bezovta qila boshlagan. Vaziyatga to‘liq oydinlik kiritish maqsadida okean ortidagi eng zamonaviy klinikalardan birida o‘tkazilgan chuqurlashtirilgan MRT (magnit-rezonans tomografiya) tekshiruvi natijalari muxlislar uchun noxush xabarni taqdim etdi. Tibbiy tahlillarga ko‘ra, futbolchimizda eski sport jarohati — umurtqalararo disk churrasi (mejpozvonochnaya grija) qayta rivojlangani va huruj qilgani aniqlangan. Aynan mana shu jiddiy tibbiy tashxis tufayli u ushbu tarixiy turnirni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi.
Ayni paytda Jaloliddin Masharipovning tezroq sog‘ayib, yashil maydonga qaytishi uchun Milliy jamoaning eng tajribali shifokorlardan iborat tibbiy shtabi tunu kun izchil ish olib bormoqda. Futbolchimiz maxsus tibbiy nazorat ostida bo‘lib turibdi. Shifokorlar tomonidan holat yuzasidan yakuniy va to‘liq tibbiy xulosalar, shuningdek, kelgusi davolanish rejalari olingach, keng jamoatchilik va muxlislar uchun qo‘shimcha rasmiy ma’lumotlar taqdim etilishi aytib o‘tildi. Biz barcha yurtimiz futbol ishqibozlari nomidan suyukli futbolchimiz Jaloliddin Masharipovga mustahkam sog‘liq tilab, tez fursatlarda yana yashil maydonda o‘zining chiroyli o‘yinlari bilan bizni xushnud etishini kutib qolamiz!
Jaloliddin Masharipovning salomatligi tiklanishi jarayonlari, milliy terma jamoamizning Atlantadagi eng so‘nggi mashg‘ulotlari va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…