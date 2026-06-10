Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...

·0·Sport
Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...

Butun dunyo nigohi yana bir bor sayyoramizning eng nufuzli va shiddatli sport bayrami — futbol bo‘yicha Jahon chempionatiga qaratilgan bir paytda, ishtirokchi jamoalar va ularning yulduzli vakillari tomonidan berilayotgan shov-shuvli bayonotlar muxlislarning hayajonini yanada oshirmoqda. Xususan, Jazoir milliy terma jamoasining umidli a’zosi hamda Germaniyaning mashhur «Bayer Leverkuzen» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Ibrohim Maza bo‘lajak mundial oldidan o‘z rejalari va orzulari bilan o‘rtoqlashdi. Yosh yulduzning fikrlari dunyo sport olamida katta aks-sado berdi.

Bo‘lajak o‘ta mas’uliyatli va murakkab bahs, xususan, guruhdagi bosh raqib haqida to‘xtalar ekan, Maza ularning o‘ziga xos taktik hiylalariga aldanib qolmaslik muhimligini alohida ta’kidlab o‘tdi:

«Ular maydonda raqibni ruhiy tomondan sindirish uchun juda ko‘p provokatsiyalar (fitnalar) uyushtirishadi. Ammo biz bunday holatlarda mutlaqo xotirjamlikni saqlashimiz, bor kuch va imkoniyatimizni maksimal darajada ishga solib, maydonda faqat aql bilan to‘p surishimiz shart. Yashil maydonda nimalar sodir bo‘lishini yaqin kunlarda barchamiz birgalikda ko‘ramiz. InshaAlloh, biz buyuk Lionel Messini va uning jamoasini mag‘lub etishga qodirmiz», — deya o‘z qat’iy ishonchini bildirdi futbolchi mashhur xalqaro «Goal» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida.

Musobaqa taqvimiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Jazoir terma jamoasini oldinda haqiqiy janglar kutmoqda. Afrika vakillari ilk uchrashuvni 17 iyun kuni aynan amaldagi jahon chempionlari — Argentina terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Ushbu markaziy to‘qnashuvdan so‘ng, ular guruh bosqichi doirasida Yevropaning kuchli va intizomli jamoasi Avstriya hamda Osiyo qit’asi vakili Iordaniya terma jamoalariga qarshi yashil maydonga tushishadi.

Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, Jazoir milliy terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori va muvaffaqiyatli natijasi olis 2014 yilda Braziliya mezbonlik qilgan mundialda qayd etilgan edi. O‘shanda ushbu jasur jamoa o‘z tarixida ilk bor guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, 1/8 final bosqichiga qadar yetib borishgan va bo‘lajak chempion Germaniyaga qarshi o‘ta matonatli o‘yin namoyish etishgan edi. Ko‘ramiz, Ibrohim Maza va uning sheriklari bu gal Messi to‘sig‘idan o‘tib, yangi tarix yarata olishadimi?

Jahon chempionatining eng shiddatli bahslari, Lionel Messi va Argentinaning yangi yurishlari, Ibrohim Mazaning «Bayer» va terma jamoadagi qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiGvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiBugun, 09:46Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiBugun, 09:37Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasHugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasBugun, 09:17Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Bugun, 09:06Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Bugun, 08:57Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadiLionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...