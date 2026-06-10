Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...
Butun dunyo nigohi yana bir bor sayyoramizning eng nufuzli va shiddatli sport bayrami — futbol bo‘yicha Jahon chempionatiga qaratilgan bir paytda, ishtirokchi jamoalar va ularning yulduzli vakillari tomonidan berilayotgan shov-shuvli bayonotlar muxlislarning hayajonini yanada oshirmoqda. Xususan, Jazoir milliy terma jamoasining umidli a’zosi hamda Germaniyaning mashhur «Bayer Leverkuzen» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Ibrohim Maza bo‘lajak mundial oldidan o‘z rejalari va orzulari bilan o‘rtoqlashdi. Yosh yulduzning fikrlari dunyo sport olamida katta aks-sado berdi.
Bo‘lajak o‘ta mas’uliyatli va murakkab bahs, xususan, guruhdagi bosh raqib haqida to‘xtalar ekan, Maza ularning o‘ziga xos taktik hiylalariga aldanib qolmaslik muhimligini alohida ta’kidlab o‘tdi:
«Ular maydonda raqibni ruhiy tomondan sindirish uchun juda ko‘p provokatsiyalar (fitnalar) uyushtirishadi. Ammo biz bunday holatlarda mutlaqo xotirjamlikni saqlashimiz, bor kuch va imkoniyatimizni maksimal darajada ishga solib, maydonda faqat aql bilan to‘p surishimiz shart. Yashil maydonda nimalar sodir bo‘lishini yaqin kunlarda barchamiz birgalikda ko‘ramiz. InshaAlloh, biz buyuk Lionel Messini va uning jamoasini mag‘lub etishga qodirmiz», — deya o‘z qat’iy ishonchini bildirdi futbolchi mashhur xalqaro «Goal» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida.
Musobaqa taqvimiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Jazoir terma jamoasini oldinda haqiqiy janglar kutmoqda. Afrika vakillari ilk uchrashuvni 17 iyun kuni aynan amaldagi jahon chempionlari — Argentina terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Ushbu markaziy to‘qnashuvdan so‘ng, ular guruh bosqichi doirasida Yevropaning kuchli va intizomli jamoasi Avstriya hamda Osiyo qit’asi vakili Iordaniya terma jamoalariga qarshi yashil maydonga tushishadi.
Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, Jazoir milliy terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori va muvaffaqiyatli natijasi olis 2014 yilda Braziliya mezbonlik qilgan mundialda qayd etilgan edi. O‘shanda ushbu jasur jamoa o‘z tarixida ilk bor guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, 1/8 final bosqichiga qadar yetib borishgan va bo‘lajak chempion Germaniyaga qarshi o‘ta matonatli o‘yin namoyish etishgan edi. Ko‘ramiz, Ibrohim Maza va uning sheriklari bu gal Messi to‘sig‘idan o‘tib, yangi tarix yarata olishadimi?
Jahon chempionatining eng shiddatli bahslari, Lionel Messi va Argentinaning yangi yurishlari, Ibrohim Mazaning «Bayer» va terma jamoadagi qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…