Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildi
Xiaomi avtomobilsozlik bozorida o'zining keng salonli, lyuks darajasidagi jihozlar va hamyonbop narxga ega Sky Nomad N70 Max yirik gibrid krossoverini taqdim etdi. Ixbt.com xabariga ko'ra, avtomobil tarkibidagi ichki yonish dvigateliga Shell bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan maxsus moy tufayli har uch yilda bir marta texnik xizmat ko'rsatish talab etiladi.
Xiaomi avtomobilsozlik bozorida oʻzining yangi yirik gibrid modeli — Sky Nomad N70 Max krossoveri bilan yana bir bor eʼtiborni tortdi. Ushbu avtomobil oʻziga xos transformatsiya imkoniyatlariga ega keng salon, deyarli lyuks darajasidagi jihozlar va hamyonbop narxi bilan bir qatorda, texnik xizmat koʻrsatish borasidagi tubdan yangi yechimlari bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gibridning eng qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, uning tarkibidagi ichki yonish dvigateliga har uch yilda bir marta texnik xizmat koʻrsatish talab etiladi. Taqqoslash uchun, anʼanaviy benzinli avtomobillar va odatiy gibridlarda dvigatel moyini har yili almashtirish odatiy hol sanaladi.
Motor moyini almashtirish davriyligi nega uzaydi?Bunday oʻziga xos natijaga erishish uchun Xiaomi kompaniyasi Shell bilan hamkorlikda maxsus past viskoziteli motor moyini ishlab chiqdi. Ushbu moy aynan dvigatelning faqat elektr generatori vazifasini bajarishiga moʻljallangan holda yaratilgan.
Odatiy mashinalardan farqli oʻlaroq, bu yerda benzinli motor gʻildiraklarni toʻgʻridan-toʻgʻri harakatga keltirmaydi va yuklama rejimlarini doimiy ravishda oʻzgartirib turmaydi. Sky Nomad N70 Max modelida ichki yonish dvigatelining asosiy vazifasi faqat akkumulyatorni quvvatlantirishdan iborat boʻlib, bu yondashuv agregatning eskirishini sezilarli darajada kamaytiradi.
Texnik imkoniyatlar va yurish zaxirasiMazkur krossover oʻzining asosiy vaqtida toʻlaqonli elektromobil sifatida harakatlana oladi. Avtomobilning orqa privodli versiyasi 76 kW·soat sigʻimli тяг батаareyasi bilan jihozlangan boʻlib, u benzin generatorini ishga tushirmasdan CLTC sikli boʻyicha 505 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi.
Shuningdek, tezkor quvvatlash tizimi energiya zaxirasini taxminan 18 daqiqada tiklash imkonini beradi. Natijada, kundalik qatnovlarda ichki yonish dvigatelini umuman yoqmaslik ham mumkin.
Generator va yonilgʻi samaradorligiAkkumulyator quvvati tugaganda esa jarayonga Harbin Dongan tomonidan ishlab chiqarilgan 1,5 litrli turboblangan dvigatel qoʻshiladi. U gʻildiraklar bilan bogʻlanmagan boʻlib, faqat akkumulyator uchun elektr toki ishlab beradi.
Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, mazkur generatorning foydali ish koeffitsiyenti 44 foizdan oshadi va bir litr yoqilgʻi evaziga taxminan 4 kW·soat energiya generatsiya qilinadi. Sigʻimi 68 litr boʻlgan yonilgʻi baki hisobiga avtomobilning umumiy yurish zaxirasi CLTC sikli boʻyicha qariyb 1500 kilometrni tashkil etadi.
Kompaniya vakillarining fikricha, bunday format egalariga aksariyat hollarda mashinadan elektromobil sifatida foydalanish hamda uzoq masofalarga safar qilishda quvvatlash stansiyasini qidirib ovora boʻlmaslik imkonini beradi. Xitoy bozorida Sky Nomad N70 Max narxi 260 ming yuandan (taxminan 3 million rubl) boshlanadi.
…