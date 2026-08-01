Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildi

·11·Avto
Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildi
Qisqacha

Xiaomi avtomobilsozlik bozorida o'zining keng salonli, lyuks darajasidagi jihozlar va hamyonbop narxga ega Sky Nomad N70 Max yirik gibrid krossoverini taqdim etdi. Ixbt.com xabariga ko'ra, avtomobil tarkibidagi ichki yonish dvigateliga Shell bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan maxsus moy tufayli har uch yilda bir marta texnik xizmat ko'rsatish talab etiladi.

Xiaomi avtomobilsozlik bozorida oʻzining yangi yirik gibrid modeli — Sky Nomad N70 Max krossoveri bilan yana bir bor eʼtiborni tortdi. Ushbu avtomobil oʻziga xos transformatsiya imkoniyatlariga ega keng salon, deyarli lyuks darajasidagi jihozlar va hamyonbop narxi bilan bir qatorda, texnik xizmat koʻrsatish borasidagi tubdan yangi yechimlari bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gibridning eng qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, uning tarkibidagi ichki yonish dvigateliga har uch yilda bir marta texnik xizmat koʻrsatish talab etiladi. Taqqoslash uchun, anʼanaviy benzinli avtomobillar va odatiy gibridlarda dvigatel moyini har yili almashtirish odatiy hol sanaladi.

Motor moyini almashtirish davriyligi nega uzaydi?

Bunday oʻziga xos natijaga erishish uchun Xiaomi kompaniyasi Shell bilan hamkorlikda maxsus past viskoziteli motor moyini ishlab chiqdi. Ushbu moy aynan dvigatelning faqat elektr generatori vazifasini bajarishiga moʻljallangan holda yaratilgan.

Odatiy mashinalardan farqli oʻlaroq, bu yerda benzinli motor gʻildiraklarni toʻgʻridan-toʻgʻri harakatga keltirmaydi va yuklama rejimlarini doimiy ravishda oʻzgartirib turmaydi. Sky Nomad N70 Max modelida ichki yonish dvigatelining asosiy vazifasi faqat akkumulyatorni quvvatlantirishdan iborat boʻlib, bu yondashuv agregatning eskirishini sezilarli darajada kamaytiradi.

Texnik imkoniyatlar va yurish zaxirasi

Mazkur krossover oʻzining asosiy vaqtida toʻlaqonli elektromobil sifatida harakatlana oladi. Avtomobilning orqa privodli versiyasi 76 kW·soat sigʻimli тяг батаareyasi bilan jihozlangan boʻlib, u benzin generatorini ishga tushirmasdan CLTC sikli boʻyicha 505 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi.

Shuningdek, tezkor quvvatlash tizimi energiya zaxirasini taxminan 18 daqiqada tiklash imkonini beradi. Natijada, kundalik qatnovlarda ichki yonish dvigatelini umuman yoqmaslik ham mumkin.

Generator va yonilgʻi samaradorligi

Akkumulyator quvvati tugaganda esa jarayonga Harbin Dongan tomonidan ishlab chiqarilgan 1,5 litrli turboblangan dvigatel qoʻshiladi. U gʻildiraklar bilan bogʻlanmagan boʻlib, faqat akkumulyator uchun elektr toki ishlab beradi.

Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, mazkur generatorning foydali ish koeffitsiyenti 44 foizdan oshadi va bir litr yoqilgʻi evaziga taxminan 4 kW·soat energiya generatsiya qilinadi. Sigʻimi 68 litr boʻlgan yonilgʻi baki hisobiga avtomobilning umumiy yurish zaxirasi CLTC sikli boʻyicha qariyb 1500 kilometrni tashkil etadi.

Kompaniya vakillarining fikricha, bunday format egalariga aksariyat hollarda mashinadan elektromobil sifatida foydalanish hamda uzoq masofalarga safar qilishda quvvatlash stansiyasini qidirib ovora boʻlmaslik imkonini beradi. Xitoy bozorida Sky Nomad N70 Max narxi 260 ming yuandan (taxminan 3 million rubl) boshlanadi.

XiaomiSky Nomad N70 MaxAvtomobillarGibridXitoy mashinalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakMukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakKecha, 19:59Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiMercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiKecha, 17:53Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiSmart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiKecha, 17:30BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiKecha, 15:57Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiXiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiKecha, 15:22Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiYandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiKecha, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi