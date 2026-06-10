Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdi
Marcus Rashfordning Barselonadagi faoliyati oʻz yakuniga yetmoqda. Kataloniya klubi rahbariyati Manchester Yunayted hujumchisini toʻliq sotib olish huquqidan foydalanmaslikka qaror qildi. La Ligadagi samarali ijara muddatiga qaramay, Angliya terma jamoasi aʼzosi Anthony Gordon transferidan soʻng Spotify Camp Nou uchun ortiqcha yukka aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hansi Flick jamoasi Anthony Gordon uchun katta mablagʻ sarflagach, chap qanot hujumida raqobat keskinlashdi. Tarkibda Raphinha kabi asosiy tarkib oʻyinchisi borligini hisobga olgan klub, Rashford uchun belgilangan 30 million yevroni toʻlashni istamadi. Marca nashrining xabar berishicha, 70 million yevrolik Gordon transferi Rashfordni qimmatbaho zaxira oʻyinchisiga aylantirib qoʻygan.
Klub qaroriga ikki asosiy omil taʼsir koʻrsatdi. Birinchidan, Hansi Flick hujumchilardan tinimsiz pressing va himoyada yordam berishni talab qiladi. Murabbiylar shtabi bu borada Gordonni Rashforddan koʻra samaraliroq deb hisobladi. Ikkinchidan, yosh omili ham muhim rol oʻynadi: Rashford oktyabrda 29 yoshga toʻladi, bu esa uni Gordondan qariyb toʻrt yoshga kattaroq ekanini anglatadi.
Moliyaviy jihatdan Rashford oʻz maoshini 40 foizga kamaytirishga rozi boʻlgan edi, biroq Barselona uzoq muddatli istiqbolni koʻzlab Gordonni tanladi. Rashfordning sotib olish bandini faollashtirish muddati dushanba kuni tugaydi va klub oʻz qarorini oʻzgartirmoqchi emas. Endilikda hujumchi oʻz kelajagini hal qilish uchun Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytadi.
…