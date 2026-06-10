Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdi

·0·Sport
Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdi

Marcus Rashfordning Barselonadagi faoliyati oʻz yakuniga yetmoqda. Kataloniya klubi rahbariyati Manchester Yunayted hujumchisini toʻliq sotib olish huquqidan foydalanmaslikka qaror qildi. La Ligadagi samarali ijara muddatiga qaramay, Angliya terma jamoasi aʼzosi Anthony Gordon transferidan soʻng Spotify Camp Nou uchun ortiqcha yukka aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hansi Flick jamoasi Anthony Gordon uchun katta mablagʻ sarflagach, chap qanot hujumida raqobat keskinlashdi. Tarkibda Raphinha kabi asosiy tarkib oʻyinchisi borligini hisobga olgan klub, Rashford uchun belgilangan 30 million yevroni toʻlashni istamadi. Marca nashrining xabar berishicha, 70 million yevrolik Gordon transferi Rashfordni qimmatbaho zaxira oʻyinchisiga aylantirib qoʻygan.

Klub qaroriga ikki asosiy omil taʼsir koʻrsatdi. Birinchidan, Hansi Flick hujumchilardan tinimsiz pressing va himoyada yordam berishni talab qiladi. Murabbiylar shtabi bu borada Gordonni Rashforddan koʻra samaraliroq deb hisobladi. Ikkinchidan, yosh omili ham muhim rol oʻynadi: Rashford oktyabrda 29 yoshga toʻladi, bu esa uni Gordondan qariyb toʻrt yoshga kattaroq ekanini anglatadi.

Moliyaviy jihatdan Rashford oʻz maoshini 40 foizga kamaytirishga rozi boʻlgan edi, biroq Barselona uzoq muddatli istiqbolni koʻzlab Gordonni tanladi. Rashfordning sotib olish bandini faollashtirish muddati dushanba kuni tugaydi va klub oʻz qarorini oʻzgartirmoqchi emas. Endilikda hujumchi oʻz kelajagini hal qilish uchun Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytadi.

BarselonaManchester YunaytedMarcus RashfordAnthony GordonTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiYiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiBugun, 11:15Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBorussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBugun, 10:30Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiEmi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:17Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiNorvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiBugun, 10:16Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaMorgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaBugun, 10:15Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Bugun, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...