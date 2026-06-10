Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqda

·0·Sport
Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqda

O‘zbek futbolining faxri, milliy terma jamoamiz sardori va tarixidagi eng buyuk to‘purar Eldor Shomurodovning Yevropa yashil maydonlaridagi porloq yurishi yangi va shov-shuvli bosqichga qadam qo‘yish arafasida turibdi. Turkiya chempionatida ko‘rsatgan fenomenal va sermahsul o‘yinlaridan so‘ng, mahoratli hujumchimiz yana qit’aning eng qudratli va tarixiy klublari safiga qaytish uchun ajoyib imkoniyatni qo‘lga kiritdi.

Joriy mavsumda «Istanbul Bashakshehir» jamoasi sharafini munosib himoya qilib, Turkiya Superligasida raqiblar darvozasiga naqd 22 ta gol kiritgan va chempionatning mutlaq to‘purari (bombardiri) bo‘lgan 30 yoshli forvardimizga shu paytgacha Saudiya Arabistonining badavlat klublaridan jiddiy chorlovlar bo‘layotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Eldor Yevropada qolishni afzal ko‘rgan ko‘rinadi. Turkiyalik mashhur va ishonchli sport jurnalisti Fotih Demirkolning portlovchi eksklyuziv ma’lumotiga ko‘ra, Turkiyaning chinakam superklubi hisoblangan «Fenerbahche» o‘z hujum chizig‘ini dunyo darajasida kuchaytirish va yangi mavsumda chempionlik taxtini qaytarib olish maqsadida Eldor Shomurodovni sotib olish loyihasini faol tarzda ko‘rib chiqmoqda.

Turkiya futboli insaydlarini yoritishda eng nufuzli manbalardan biri hisoblangan sporx.com saytining yozishicha, «Fenerbahche» klubining ambitsiyali prezidenti Aziz Yildirim jamoa atrofidagi og‘riqli bir an’anaga chek qo‘ymoqchi. Gap shundaki, mashhur klub olis 2014 yildan buyon Turkiya chempionligidan quruq qolib kelmoqda. Prezident ushbu 12 yillik «qora la’nat»ga uzil-kesil barham berish va muxlislarni xursand qilish uchun jamoa tarkibini chinakam yulduzlar bilan to‘ldirishga bel bog‘lagan.

Aziz Yildirim Istanbul grandining hujumkorlik salohiyati va samaradorligini aynan Eldor Shomurodov yordamida oshirishni maqsad qilgan. Boisi, hamyurtimiz o‘zining barqaror o‘yinlari, sovuqqonligi va maydonda istalgan raqib mudofaasini vayron qilib, gol ura olish qobiliyatini allaqachon butun Turkiyaga isbotlab ulgurdi.

Turkiya matbuotining alohida qayd etishicha, «Fenerbahche» murabbiylar shtabi va rahbariyatini o‘zbek to‘purarining faqatgina sof markaziy hujumchi (to‘qqizlik) pozitsiyasida emas, balki zarur paytda har ikkala qanot vingeri sifatida ham birdek samarali to‘p sura olishi maftun etgan. Shomurodovning turli taktik sxemalarga juda tez va yengil moslashishi, maydondagi tinimsiz mehnatsevarligi, jamoaviy o‘yinga sodiqligi va harakatchanligi kabi noyob fazilatlari uni madridlik mas’ullar uchun «birinchi raqamli transfer nishoni»ga aylantirgan. Manbalarga ko‘ra, «Fenerbahche» mutasaddilari tez kunlarda «Istanbul Bashakshehir» rahbariyati bilan rasmiy muzokaralar stoliga o‘tiradi va o‘zbek legionerining transfer bahosini muhokama qiladi.

Eslatib o‘tish joizki, Eldor Shomurodov O‘zbekiston, Rossiya («Rostov») va Italiya A Seriyasi («Jenoa», «Roma», «Kalyari») kabi kuchli divizionlardagi porloq faoliyatidan so‘ng, 2025 yilning yozida Turkiya zaminiga ko‘chib o‘tgan edi. Bizning sevimli hujumchimiz «Istanbul Bashakshehir» libosida barcha turnirlarda jami 44 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 23 bor ishg‘ol etdi va 6 ta golli uzatmani (assist) amalga oshirdi. Eldorga bo‘lajak yangi klubida ham faqat zafarlar tilab qolamiz!

Eldor Shomurodovning «Fenerbahche»ga o‘tish muzokaralari, Istanbuldagi transfer bombalari va Turkiya Superligasining eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiChelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiBugun, 15:17Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBugun, 14:11Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiArsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiBugun, 13:59JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiVitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiBugun, 13:34Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiChelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiBugun, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...