Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqda
O‘zbek futbolining faxri, milliy terma jamoamiz sardori va tarixidagi eng buyuk to‘purar Eldor Shomurodovning Yevropa yashil maydonlaridagi porloq yurishi yangi va shov-shuvli bosqichga qadam qo‘yish arafasida turibdi. Turkiya chempionatida ko‘rsatgan fenomenal va sermahsul o‘yinlaridan so‘ng, mahoratli hujumchimiz yana qit’aning eng qudratli va tarixiy klublari safiga qaytish uchun ajoyib imkoniyatni qo‘lga kiritdi.
Joriy mavsumda «Istanbul Bashakshehir» jamoasi sharafini munosib himoya qilib, Turkiya Superligasida raqiblar darvozasiga naqd 22 ta gol kiritgan va chempionatning mutlaq to‘purari (bombardiri) bo‘lgan 30 yoshli forvardimizga shu paytgacha Saudiya Arabistonining badavlat klublaridan jiddiy chorlovlar bo‘layotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Eldor Yevropada qolishni afzal ko‘rgan ko‘rinadi. Turkiyalik mashhur va ishonchli sport jurnalisti Fotih Demirkolning portlovchi eksklyuziv ma’lumotiga ko‘ra, Turkiyaning chinakam superklubi hisoblangan «Fenerbahche» o‘z hujum chizig‘ini dunyo darajasida kuchaytirish va yangi mavsumda chempionlik taxtini qaytarib olish maqsadida Eldor Shomurodovni sotib olish loyihasini faol tarzda ko‘rib chiqmoqda.
Turkiya futboli insaydlarini yoritishda eng nufuzli manbalardan biri hisoblangan sporx.com saytining yozishicha, «Fenerbahche» klubining ambitsiyali prezidenti Aziz Yildirim jamoa atrofidagi og‘riqli bir an’anaga chek qo‘ymoqchi. Gap shundaki, mashhur klub olis 2014 yildan buyon Turkiya chempionligidan quruq qolib kelmoqda. Prezident ushbu 12 yillik «qora la’nat»ga uzil-kesil barham berish va muxlislarni xursand qilish uchun jamoa tarkibini chinakam yulduzlar bilan to‘ldirishga bel bog‘lagan.
Aziz Yildirim Istanbul grandining hujumkorlik salohiyati va samaradorligini aynan Eldor Shomurodov yordamida oshirishni maqsad qilgan. Boisi, hamyurtimiz o‘zining barqaror o‘yinlari, sovuqqonligi va maydonda istalgan raqib mudofaasini vayron qilib, gol ura olish qobiliyatini allaqachon butun Turkiyaga isbotlab ulgurdi.
Turkiya matbuotining alohida qayd etishicha, «Fenerbahche» murabbiylar shtabi va rahbariyatini o‘zbek to‘purarining faqatgina sof markaziy hujumchi (to‘qqizlik) pozitsiyasida emas, balki zarur paytda har ikkala qanot vingeri sifatida ham birdek samarali to‘p sura olishi maftun etgan. Shomurodovning turli taktik sxemalarga juda tez va yengil moslashishi, maydondagi tinimsiz mehnatsevarligi, jamoaviy o‘yinga sodiqligi va harakatchanligi kabi noyob fazilatlari uni madridlik mas’ullar uchun «birinchi raqamli transfer nishoni»ga aylantirgan. Manbalarga ko‘ra, «Fenerbahche» mutasaddilari tez kunlarda «Istanbul Bashakshehir» rahbariyati bilan rasmiy muzokaralar stoliga o‘tiradi va o‘zbek legionerining transfer bahosini muhokama qiladi.
Eslatib o‘tish joizki, Eldor Shomurodov O‘zbekiston, Rossiya («Rostov») va Italiya A Seriyasi («Jenoa», «Roma», «Kalyari») kabi kuchli divizionlardagi porloq faoliyatidan so‘ng, 2025 yilning yozida Turkiya zaminiga ko‘chib o‘tgan edi. Bizning sevimli hujumchimiz «Istanbul Bashakshehir» libosida barcha turnirlarda jami 44 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 23 bor ishg‘ol etdi va 6 ta golli uzatmani (assist) amalga oshirdi. Eldorga bo‘lajak yangi klubida ham faqat zafarlar tilab qolamiz!
Eldor Shomurodovning «Fenerbahche»ga o‘tish muzokaralari, Istanbuldagi transfer bombalari va Turkiya Superligasining eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…