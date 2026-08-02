AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkin

·21·Texno
AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkin
Qisqacha

AQSh Federal aloqa komissiyasi milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklovlar qo'llaniladigan uskunalar ro'yxatiga tarmoq kuch invertorlarini ham kiritdi. Regulyatorlar buning asosiy sababi sifatida kiberxavfsizlik xatarlarini, xususan, qurilmaning dasturiy ta'minotini masofadan turib yangilash imkoniyati va uning ishiga ehtimoliy tashqi aralashuv xavfini ko'rsatmoqda.

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklovlar qoʻllaniladigan uskunalar roʻyxatini sezilarli darajada kengaytirdi. Ushbu qora roʻyxatga ilk bor uy energiya saqlash tizimlari, quyosh elektr stansiyalari va portativ quvvat manbalarining ajralmas qismi boʻlgan tarmoq kuch invertorlari kiritildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar batareyalardagi oʻzgarmas tokni maishiy texnika va umumiy tarmoq uchun zarur boʻlgan oʻzgaruvchan tokka aylantirish vazifasini bajaradi. Aynan shu turdagi uskunalar hozirda Amerikaning tartibga soluvchi organlari diqqat markazida turibdi.

Xavfsizlik talablari va import cheklovlari

Yangi talablar AQSh bozoriga chetdan keltiriladigan, xususan, Xitoyda ishlab chiqarilgan invertorlarni sertifikatlash hamda sotuvga chiqarish jarayonini jiddiy qiyinlashtirishi kutilmoqda. Regulyatorlar buning asosiy sababi sifatida kiberxavfsizlik xatarlarini koʻrsatmoqda. Xususan, qurilmaning dasturiy taʼminotini masofadan turib yangilash imkoniyati va uning ishiga ehtimoliy tashqi aralashuv xavfi xavotirlarga sabab boʻlmoqda.

Shunga qaramay, kiritilayotgan cheklovlar allaqachon sertifikatdan oʻtgan hamda hozirda Qoʻshma Shtatlarda rasman sotilayotgan yoki foydalanilayotgan modellarga taʼsir koʻrsatmaydi. Biroq yangi turdagi, ayniqsa Wi-Fi va Bluetooth modullari bilan jihozlangan invertorlar qattiqroq tekshiruvlardan oʻtishiga toʻgʻri keladi.

Bozorga taʼsiri va kutilayotgan oʻzgarishlar

Garchi yangi qoidalar rasman energetika infratuzilmasi va quyosh generatsiyasi uskunalariga qaratilgan boʻlsa-da, ular yangi uy energiya saqlash tizimlari hamda portativ elektr stansiyalariga ham daxq qilishi mumkin. Bugungi kunda bunday mahsulotlarning salmoqli qismi ayniqsa Xitoy kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi.

Agar FCC mazkur talablarni toʻlaqonli hajmda tatbiq etsa, Qoʻshma Shtatlardagi shunday qurilmalar assortimenti keskin qisqarishi, qolgan modellar narxi эса oshib ketishi ehtimoli bor. Shu bilan birga, ayrim ishlab chiqaruvchilar uchun yakka tartibdagi istisnolar olish va mahalliy taʼminot zanjirlaridan foydalanish imkoniyati saqlanib qolmoqda.

Eslatib oʻtamiz, bundan oldin AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar va maysazor oʻrgetDocument mashinalarini ham taqiqlash ehtimoli borligi haqida xabarlar tarqalgan edi.

AQShInvertorlarXitoyKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiBugun, 21:52Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaJahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaBugun, 20:57Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaSunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaBugun, 20:26Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiKoreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiBugun, 20:21Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaCasio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaBugun, 19:51Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiCosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi