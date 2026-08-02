AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkin
AQSh Federal aloqa komissiyasi milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklovlar qo'llaniladigan uskunalar ro'yxatiga tarmoq kuch invertorlarini ham kiritdi. Regulyatorlar buning asosiy sababi sifatida kiberxavfsizlik xatarlarini, xususan, qurilmaning dasturiy ta'minotini masofadan turib yangilash imkoniyati va uning ishiga ehtimoliy tashqi aralashuv xavfini ko'rsatmoqda.
AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklovlar qoʻllaniladigan uskunalar roʻyxatini sezilarli darajada kengaytirdi. Ushbu qora roʻyxatga ilk bor uy energiya saqlash tizimlari, quyosh elektr stansiyalari va portativ quvvat manbalarining ajralmas qismi boʻlgan tarmoq kuch invertorlari kiritildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar batareyalardagi oʻzgarmas tokni maishiy texnika va umumiy tarmoq uchun zarur boʻlgan oʻzgaruvchan tokka aylantirish vazifasini bajaradi. Aynan shu turdagi uskunalar hozirda Amerikaning tartibga soluvchi organlari diqqat markazida turibdi.
Xavfsizlik talablari va import cheklovlariYangi talablar AQSh bozoriga chetdan keltiriladigan, xususan, Xitoyda ishlab chiqarilgan invertorlarni sertifikatlash hamda sotuvga chiqarish jarayonini jiddiy qiyinlashtirishi kutilmoqda. Regulyatorlar buning asosiy sababi sifatida kiberxavfsizlik xatarlarini koʻrsatmoqda. Xususan, qurilmaning dasturiy taʼminotini masofadan turib yangilash imkoniyati va uning ishiga ehtimoliy tashqi aralashuv xavfi xavotirlarga sabab boʻlmoqda.
Shunga qaramay, kiritilayotgan cheklovlar allaqachon sertifikatdan oʻtgan hamda hozirda Qoʻshma Shtatlarda rasman sotilayotgan yoki foydalanilayotgan modellarga taʼsir koʻrsatmaydi. Biroq yangi turdagi, ayniqsa Wi-Fi va Bluetooth modullari bilan jihozlangan invertorlar qattiqroq tekshiruvlardan oʻtishiga toʻgʻri keladi.
Bozorga taʼsiri va kutilayotgan oʻzgarishlarGarchi yangi qoidalar rasman energetika infratuzilmasi va quyosh generatsiyasi uskunalariga qaratilgan boʻlsa-da, ular yangi uy energiya saqlash tizimlari hamda portativ elektr stansiyalariga ham daxq qilishi mumkin. Bugungi kunda bunday mahsulotlarning salmoqli qismi ayniqsa Xitoy kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi.
Agar FCC mazkur talablarni toʻlaqonli hajmda tatbiq etsa, Qoʻshma Shtatlardagi shunday qurilmalar assortimenti keskin qisqarishi, qolgan modellar narxi эса oshib ketishi ehtimoli bor. Shu bilan birga, ayrim ishlab chiqaruvchilar uchun yakka tartibdagi istisnolar olish va mahalliy taʼminot zanjirlaridan foydalanish imkoniyati saqlanib qolmoqda.
Eslatib oʻtamiz, bundan oldin AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar va maysazor oʻrgetDocument mashinalarini ham taqiqlash ehtimoli borligi haqida xabarlar tarqalgan edi.
…