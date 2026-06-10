Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...
Yevropa futbolida transfer oynasi ochilishi arafasida kutilmagan va shov-shuvli xabarlar oqimi to‘xtamayapti. Ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan Jahon chempionatida Portugaliya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilayotgan mahoratli yarim himoyachi Bernardu Silvaning keyingi mavsumda qaysi grand klub safiga borib qo‘shilishi borasida nihoyat yangi va ishonchli tafsilotlar yuzaga chiqdi.
Taniqli va nufuzli insayder-jurnalist Matteo Morettoning tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabariga ko‘ra, portugaliyalik yulduzga Ispaniya poytaxti — go‘zal Madrid shahrida istiqomat qilish va faoliyat yuritish g‘oyasi juda ham ma’qul kelgan. Shu boisdan u Madridning «Atletiko» klubi tarkibiga o‘tish va «matraschilar» sharafini himoya qilish imkoniyatini juda jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda. O‘z navbatida, Madrid klubi rahbariyati ushbu olamshumul transferni muvaffaqiyatli yakunlash uchun barcha zarur choralarni ishga solmoqda. Klub mutasaddilari futbolchining ishonchli agenti bilan doimiy ravishda yaqin muloqotda bo‘lib, manfaatdor tomonlarni Ispaniya loyihasi naqadar porloq ekanligiga ishontirishga urinmoqda.
Eslatib o‘tish joizki, 31 yoshli tajribali va kreativ yarim himoyachi Bernardu Silva amaldagi shartnomasi muddati tugashi bilan «Manchester Siti» klubini butunlay tark etadi. Xuddi shu sababga ko‘ra, u Madrid klubi ixtiyoriga hech qanday to‘lovlarsiz, ya’ni mutlaqo tekinga — erkin agent maqomida borib qo‘shilishi mumkin. Bu esa «Atletiko» uchun yil transferi bo‘lishi hech gap emas.
Ma’lumot uchun qayd etish lozimki, portugaliyalik virtuoz futbolchi olis 2017 yildan buyon «shaharliklar» safida izchil va o‘ta muvaffaqiyatli to‘p surib kelayotgan edi. O‘sha paytda u Angliyaga Fransiyaning «Monako» klubidan roppa-rosa 50 million yevro evaziga katta umidlar bilan olib kelingan va Pep Gvardiola jamoasining ajralmas yuragiga aylangan edi. Endi esa u Diyego Simeone qo‘l ostida yangi zafarlarni quchishga yaqin turibdi.
Bernardu Silvaning Madridga ko‘chib o‘tish jarayoni, «Atletiko» klubining yangi transfer yurishlari va Jahon chempionatidagi Portugaliya terma jamoasining barcha eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…