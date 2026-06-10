Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...

·0·Sport
Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...

Yevropa futbolida transfer oynasi ochilishi arafasida kutilmagan va shov-shuvli xabarlar oqimi to‘xtamayapti. Ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan Jahon chempionatida Portugaliya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilayotgan mahoratli yarim himoyachi Bernardu Silvaning keyingi mavsumda qaysi grand klub safiga borib qo‘shilishi borasida nihoyat yangi va ishonchli tafsilotlar yuzaga chiqdi.

Taniqli va nufuzli insayder-jurnalist Matteo Morettoning tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabariga ko‘ra, portugaliyalik yulduzga Ispaniya poytaxti — go‘zal Madrid shahrida istiqomat qilish va faoliyat yuritish g‘oyasi juda ham ma’qul kelgan. Shu boisdan u Madridning «Atletiko» klubi tarkibiga o‘tish va «matraschilar» sharafini himoya qilish imkoniyatini juda jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda. O‘z navbatida, Madrid klubi rahbariyati ushbu olamshumul transferni muvaffaqiyatli yakunlash uchun barcha zarur choralarni ishga solmoqda. Klub mutasaddilari futbolchining ishonchli agenti bilan doimiy ravishda yaqin muloqotda bo‘lib, manfaatdor tomonlarni Ispaniya loyihasi naqadar porloq ekanligiga ishontirishga urinmoqda.

Eslatib o‘tish joizki, 31 yoshli tajribali va kreativ yarim himoyachi Bernardu Silva amaldagi shartnomasi muddati tugashi bilan «Manchester Siti» klubini butunlay tark etadi. Xuddi shu sababga ko‘ra, u Madrid klubi ixtiyoriga hech qanday to‘lovlarsiz, ya’ni mutlaqo tekinga — erkin agent maqomida borib qo‘shilishi mumkin. Bu esa «Atletiko» uchun yil transferi bo‘lishi hech gap emas.

Ma’lumot uchun qayd etish lozimki, portugaliyalik virtuoz futbolchi olis 2017 yildan buyon «shaharliklar» safida izchil va o‘ta muvaffaqiyatli to‘p surib kelayotgan edi. O‘sha paytda u Angliyaga Fransiyaning «Monako» klubidan roppa-rosa 50 million yevro evaziga katta umidlar bilan olib kelingan va Pep Gvardiola jamoasining ajralmas yuragiga aylangan edi. Endi esa u Diyego Simeone qo‘l ostida yangi zafarlarni quchishga yaqin turibdi.

Bernardu Silvaning Madridga ko‘chib o‘tish jarayoni, «Atletiko» klubining yangi transfer yurishlari va Jahon chempionatidagi Portugaliya terma jamoasining barcha eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaShomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 15:37Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiChelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiBugun, 15:17Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBugun, 14:11Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiArsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiBugun, 13:59JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...