Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldi

·0·Sport
Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldi

Bavariya yarim himoyachisi Joshua Kimmich Myunxen klubidagi noaniqliklar davrida jamoani tark etishga juda yaqin kelgani haqida ochiq gapirdi. Germaniyalik futbolchi ZDF telekanali tomonidan suratga olingan "Captain Kimmich" hujjatli filmida klub rahbariyati uni sotishga tayyorligini bildirganidan so'ng, PSJ tomonidan berilgan jozibador taklifni jiddiy ko'rib chiqqanini ma'lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolganida Bavariya kuzatuv kengashi bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sababli Kimmichning kelajagi so'roq ostida qolgan edi. Sport direktori Max Eberl futbolchi bilan suhbatda: "Agar ketishni istasang, biz seni sotishga tayyormiz, bu imkoniyat mavjud", deb aytgan. Bu so'zlar ko'p yillik faoliyatidan so'ng futbolchining klubga bo'lgan munosabatini o'zgartirib yuborgan.

Vaziyatdan foydalangan Pari Sen-Jermen rahbariyati, xususan Luis Enrique va Luis Campos, futbolchini o'z loyihasiga jalb qilish uchun bor imkoniyatini ishga solgan. Luis Campos hatto Kimmichning uyiga shaxsan tashrif buyurib, muzokaralar olib borgan. Futbolchining so'zlariga ko'ra, parijliklar unga oilasi va to'rt farzandi uchun barcha sharoitlarni, jumladan maktab va yashash joylarini ham tayyorlab qo'yishgan.

Kimmich PSJ taklif qilgan moliyaviy shartlarni "aqldan ozdiradigan darajada yuqori" deb ta'rifladi. "Moliyaviy tomoni juda, juda telba darajada edi. Ammo men buni asosiy qaror qiluvchi omil bo'lishini istamadim", — deya ta'kidladi 31 yoshli yarim himoyachi. O'sha paytda u o'zining Myunxenda qolish imkoniyatini bor-yo'g'i 5 foizga baholagan edi.

Shunga qaramay, yakunda Max Eberl va Christoph Freund bilan o'tkazilgan yangi muzokaralar ijobiy yakunlandi. Joshua Kimmich 2025-yilning mart oyida Bavariya bilan amaldagi shartnomasini 2029-yilga qadar uzaytirishga qaror qildi va Germaniya rekordchisi safida qolishni tanladi.

BavariyaPSJJoshua KimmichTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiSebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiBugun, 17:52Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiTottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 17:34Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiJoze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiBugun, 17:17Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganRoberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganBugun, 16:59Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:47Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinJamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...