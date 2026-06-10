Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldi
Bavariya yarim himoyachisi Joshua Kimmich Myunxen klubidagi noaniqliklar davrida jamoani tark etishga juda yaqin kelgani haqida ochiq gapirdi. Germaniyalik futbolchi ZDF telekanali tomonidan suratga olingan "Captain Kimmich" hujjatli filmida klub rahbariyati uni sotishga tayyorligini bildirganidan so'ng, PSJ tomonidan berilgan jozibador taklifni jiddiy ko'rib chiqqanini ma'lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolganida Bavariya kuzatuv kengashi bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sababli Kimmichning kelajagi so'roq ostida qolgan edi. Sport direktori Max Eberl futbolchi bilan suhbatda: "Agar ketishni istasang, biz seni sotishga tayyormiz, bu imkoniyat mavjud", deb aytgan. Bu so'zlar ko'p yillik faoliyatidan so'ng futbolchining klubga bo'lgan munosabatini o'zgartirib yuborgan.
Vaziyatdan foydalangan Pari Sen-Jermen rahbariyati, xususan Luis Enrique va Luis Campos, futbolchini o'z loyihasiga jalb qilish uchun bor imkoniyatini ishga solgan. Luis Campos hatto Kimmichning uyiga shaxsan tashrif buyurib, muzokaralar olib borgan. Futbolchining so'zlariga ko'ra, parijliklar unga oilasi va to'rt farzandi uchun barcha sharoitlarni, jumladan maktab va yashash joylarini ham tayyorlab qo'yishgan.
Kimmich PSJ taklif qilgan moliyaviy shartlarni "aqldan ozdiradigan darajada yuqori" deb ta'rifladi. "Moliyaviy tomoni juda, juda telba darajada edi. Ammo men buni asosiy qaror qiluvchi omil bo'lishini istamadim", — deya ta'kidladi 31 yoshli yarim himoyachi. O'sha paytda u o'zining Myunxenda qolish imkoniyatini bor-yo'g'i 5 foizga baholagan edi.
Shunga qaramay, yakunda Max Eberl va Christoph Freund bilan o'tkazilgan yangi muzokaralar ijobiy yakunlandi. Joshua Kimmich 2025-yilning mart oyida Bavariya bilan amaldagi shartnomasini 2029-yilga qadar uzaytirishga qaror qildi va Germaniya rekordchisi safida qolishni tanladi.
…