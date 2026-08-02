Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladi

·0·Sport
Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladi

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini toʻxtatmayapti va Galatasaroy hujumchisi Viktor Osimheni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadam tashlamoqda. CaughtOffside xabar berishicha, shimoliy londonliklar nigeriyalik toʻpurar uchun muzokaralarni boshlashga rasman ruxsat olgan boʻlib, bu transfer jamoaning hujum chizigʻidagi asosiy muammoni hal qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem rahbariyati futbolchi uchun 50 milliondan 55 million funt sterlinggacha boʻlgan taklifni tayyorlamoqda. Biroq Turkiya klubi oʻz yetakchisi uchun 65 million funt sterling atrofida mablagʻ talab qilmoqda. Shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha hech qanday muammo yuzaga kelishi kutilmayapti, chunki futbolchining oʻzi ham Roberto De Zerbi loyihasiga qoʻshilishga tayyor ekanini bildirgan.

Transfer bozori va tarkibni kuchaytirish

Nigeriya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Erik Chelle tomonidan «dunyoning eng yaxshi hujumchisi» deya eʼtirof etilgan Osimhen uchun kurash Tottenxem yozgi transfer davrida allaqachon amalga oshirgan ulkan xarajatlar fonida kechmoqda. Joriy transfer oynasida klub yangi futbolchilar uchun 230 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarfladi.

Mazkur transferlar davomida Sandro Tonali, Mateus Fernandes va Yan Paul van Xeke kabi futbolchilar jamoaga kelib qoʻshildi. Shunga qaramay, klub rahbariyati transfer oynasi yopilishidan oldin hujum chizigʻini yanada kuchaytirish niyatida qatʼiy turibdi.

Richarlisonning kelajagi mavhum

Hujumchiga ehtiyoj tugʻilishi sabablaridan biri Richarlisonning kelajagi borasidagi tushunmovchiliklardir. Bosh murabbiy Roberto De Zerbi braziliyalik hujumchining jamoada qolish-qolmasligi hozircha nomaʼlum ekanini tan oldi.

«Men uning futbolchi sifatidagi mahoratini ham, insoniy fazilatlarini ham hurmat qilaman. Uning xatti-harakatlari tahsinga loyiq, — dedi De Zerbi. — Biroq, oxir-oqibat, biz uning xohishini hurmat qilishimiz kerak. U gohida qolishni xohlashini, gohida esa ketishni istashini aytadi, men buni toʻliq tushuna olmayapman».

Murabbiy Richarlisonning oʻtgan mavsumdagi natijalarini va mashgʻulotlardagi mehnatkashligini yuqori baholadi. Agar futbolchi ketishga qaror qilsa, uning oʻrnini bosadigan munosib nomzod topish klub uchun muhim vazifa boʻlib qolmoqda.

TottenxemViktor OsimhenAPLTransferlarGalatasaroy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashBugun, 18:39Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinBugun, 18:13Real Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaReal Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 17:52Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiJoshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiBugun, 17:36Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda