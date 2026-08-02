Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladi
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini toʻxtatmayapti va Galatasaroy hujumchisi Viktor Osimheni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadam tashlamoqda. CaughtOffside xabar berishicha, shimoliy londonliklar nigeriyalik toʻpurar uchun muzokaralarni boshlashga rasman ruxsat olgan boʻlib, bu transfer jamoaning hujum chizigʻidagi asosiy muammoni hal qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem rahbariyati futbolchi uchun 50 milliondan 55 million funt sterlinggacha boʻlgan taklifni tayyorlamoqda. Biroq Turkiya klubi oʻz yetakchisi uchun 65 million funt sterling atrofida mablagʻ talab qilmoqda. Shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha hech qanday muammo yuzaga kelishi kutilmayapti, chunki futbolchining oʻzi ham Roberto De Zerbi loyihasiga qoʻshilishga tayyor ekanini bildirgan.
Transfer bozori va tarkibni kuchaytirishNigeriya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Erik Chelle tomonidan «dunyoning eng yaxshi hujumchisi» deya eʼtirof etilgan Osimhen uchun kurash Tottenxem yozgi transfer davrida allaqachon amalga oshirgan ulkan xarajatlar fonida kechmoqda. Joriy transfer oynasida klub yangi futbolchilar uchun 230 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarfladi.
Mazkur transferlar davomida Sandro Tonali, Mateus Fernandes va Yan Paul van Xeke kabi futbolchilar jamoaga kelib qoʻshildi. Shunga qaramay, klub rahbariyati transfer oynasi yopilishidan oldin hujum chizigʻini yanada kuchaytirish niyatida qatʼiy turibdi.
Richarlisonning kelajagi mavhumHujumchiga ehtiyoj tugʻilishi sabablaridan biri Richarlisonning kelajagi borasidagi tushunmovchiliklardir. Bosh murabbiy Roberto De Zerbi braziliyalik hujumchining jamoada qolish-qolmasligi hozircha nomaʼlum ekanini tan oldi.
«Men uning futbolchi sifatidagi mahoratini ham, insoniy fazilatlarini ham hurmat qilaman. Uning xatti-harakatlari tahsinga loyiq, — dedi De Zerbi. — Biroq, oxir-oqibat, biz uning xohishini hurmat qilishimiz kerak. U gohida qolishni xohlashini, gohida esa ketishni istashini aytadi, men buni toʻliq tushuna olmayapman».
Murabbiy Richarlisonning oʻtgan mavsumdagi natijalarini va mashgʻulotlardagi mehnatkashligini yuqori baholadi. Agar futbolchi ketishga qaror qilsa, uning oʻrnini bosadigan munosib nomzod topish klub uchun muhim vazifa boʻlib qolmoqda.
…