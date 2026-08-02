Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindi

·36·Sport
Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindi
Qisqacha

O‘zbekiston Professional futbol ligasi Superliganing iyul oyidagi eng yaxshi futbolchisi unvoniga da’vogar besh nafar o‘yinchi nomini e’lon qildi. Ushbu ro‘yxatdan «Dinamo» hujumchisi Anvar Xojimirzayev uch o‘yinda beshta gol urib asosiy da’vogar sifatida joy oldi.

O‘zbekiston Professional futbol ligasi Superliganing iyul oyidagi eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun kurashadigan nomzodlarni ma’lum qildi. Ro‘yxatga mamlakatning besh klubidan besh nafar futbolchi kiritildi.

Nomzodlar statistikasiga qaraganda, bu safargi raqobat ancha keskin: bir futbolchi uch o‘yinda beshta gol urgan bo‘lsa, boshqasi himoyachi bo‘lishiga qaramay ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. O‘zPFL an’anaga ko‘ra har oy chempionatning eng yaxshi futbolchisi, murabbiyi va eng chiroyli gol muallifini aniqlab keladi.

Anvar Xojimirzayev — besh gol bilan asosiy da’vogar

«Dinamo» hujumchisi Anvar Xojimirzayev iyul oyida eng yuqori natijadorlikni qayd etdi. U uchta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga beshta gol urdi.

Bu har bir o‘yinga o‘rtacha 1,67 tadan gol degani. Qisqa davr uchun bunday ko‘rsatkich hujumchining nafaqat yaxshi formada ekanini, balki jamoasi natijalariga bevosita ta’sir ko‘rsatganini ham anglatadi.

Xojimirzayev «Dinamo»ning yetakchi futbolchilaridan biri hisoblanadi va O‘zPFL rasmiy sahifasida ham samarqandliklar vakili sifatida ko‘rsatilgan.

Asadbek Sobirjonovda to‘rtta samarali harakat

Ro‘yxatdagi yana bir jiddiy nomzod — Asadbek Sobirjonov. Taqdim etilgan statistikaga ko‘ra, u iyul oyida uchta o‘yinda:

  • uchta gol urdi;

  • bitta golli uzatma berdi;

  • jami to‘rtta samarali harakat qayd etdi.

Gol va assistlarni birgalikda hisoblaganda, Sobirjonov Xojimirzayevdan keyingi eng yuqori ko‘rsatkichga ega. Bu uning faqat hujumlarni yakunlashda emas, sheriklariga imkoniyat yaratishda ham faol bo‘lganini ko‘rsatadi.

Bobur Abduxoliqov barqarorligini namoyish etdi

«Nasaf» forvardi Bobur Abduxoliqov uchta uchrashuvning har birida deyarli o‘z vazifasini bajardi — uning hisobida uchta gol bor.

Har bir o‘yinga bittadan gollik o‘rtacha natija hujumchi uchun yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa, qisqa oylik baholashda barqarorlik katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zPFL rasmiy ma’lumotida Abduxoliqov «Nasaf» hujumchisi sifatida qayd etilgan.

Bashar Resan gol urmadi, ammo uchta gol yaratdi

«Paxtakor» vingeri Bashar Resan ro‘yxatdagi boshqa futbolchilardan farqli ravishda gollari bilan emas, assistlari bilan ajralib turdi.

Iroqlik futbolchi uchta o‘yinda sheriklariga uch marta golli uzatma berdi. Demak, uning har bir uchrashuvida kamida bitta gol bevosita ishtiroki bilan yuzaga kelgan.

Resanning natijasi pleymeykerlik va jamoaviy o‘yin ham alohida gollar kabi muhim ekanini ko‘rsatadi. O‘zPFL bazasida u «Paxtakor» yarim himoyachisi sifatida ko‘rsatilgan.

Himoyachi Anvar G‘ofurovning ikki goli

Nomzodlar orasida himoya chizig‘i vakili ham bor. «Neftchi» futbolchisi Anvar G‘ofurov iyul oyida uchta o‘yin o‘tkazib, ikki marta o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.

Hujumchilar uchun ikki gol oddiy ko‘rsatkichdek tuyulishi mumkin. Ammo himoyachining uch uchrashuvda ikki marta gol urishi uning standart vaziyatlardagi xavfi va jamoa hujumlariga qo‘shgan hissasini ko‘rsatadi.

Aynan pozitsiya omili G‘ofurovning nomzodligini yanada qiziq qiladi: u boshqa da’vogarlardan farqli vazifani bajargan holda natijadorlik ko‘rsatgan.

Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindi

Nomzodlarning iyul oyidagi natijalari

Futbolchi

Klub

O‘yin

Gol

Assist

Anvar Xojimirzayev

«Dinamo»

3

5

Asadbek Sobirjonov

OKMK

3

3

1

Bobur Abduxoliqov

«Nasaf»

3

3

Bashar Resan

«Paxtakor»

3

3

Anvar G‘ofurov

«Neftchi»

3

2

Tanlovda faqat gollar hal qilmaydi

Sof statistika bo‘yicha Anvar Xojimirzayev beshta gol bilan peshqadam. Biroq oyning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda faqat gollar soni emas, futbolchining jamoa natijasiga ta’siri, uchrashuvlardagi umumiy harakati va muhim vaziyatlardagi roli ham inobatga olinishi mumkin.

Sobirjonovning gol va assistlari, Resanning pleymeykerlik mahorati, Abduxoliqovning barqarorligi hamda G‘ofurovning himoyachi sifatidagi natijadorligi tanlovni oddiy raqamlar kurashidan chiqarib yuboradi.

Bir narsa aniq: iyul oyida Superligada hujumkor futbol ustunlik qildi. Endi savol bitta — beshta gol urgan Xojimirzayev g‘olib bo‘ladimi yoki raqiblaridan biri kutilmagan natija qayd etadimi?

Sizningcha, iyul oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lishga kim munosib? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol muxlislariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Uzbekistan Professional Football LeagueAnvar KhojimirzaevDinamoAsadbek SobirjonovBobur Abdukholiqov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdiInter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdiBugun, 20:52Muhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkinBugun, 20:52PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda