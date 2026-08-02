Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindi
O‘zbekiston Professional futbol ligasi Superliganing iyul oyidagi eng yaxshi futbolchisi unvoniga da’vogar besh nafar o‘yinchi nomini e’lon qildi. Ushbu ro‘yxatdan «Dinamo» hujumchisi Anvar Xojimirzayev uch o‘yinda beshta gol urib asosiy da’vogar sifatida joy oldi.
O‘zbekiston Professional futbol ligasi Superliganing iyul oyidagi eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun kurashadigan nomzodlarni ma’lum qildi. Ro‘yxatga mamlakatning besh klubidan besh nafar futbolchi kiritildi.
Nomzodlar statistikasiga qaraganda, bu safargi raqobat ancha keskin: bir futbolchi uch o‘yinda beshta gol urgan bo‘lsa, boshqasi himoyachi bo‘lishiga qaramay ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. O‘zPFL an’anaga ko‘ra har oy chempionatning eng yaxshi futbolchisi, murabbiyi va eng chiroyli gol muallifini aniqlab keladi.
Anvar Xojimirzayev — besh gol bilan asosiy da’vogar
«Dinamo» hujumchisi Anvar Xojimirzayev iyul oyida eng yuqori natijadorlikni qayd etdi. U uchta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga beshta gol urdi.
Bu har bir o‘yinga o‘rtacha 1,67 tadan gol degani. Qisqa davr uchun bunday ko‘rsatkich hujumchining nafaqat yaxshi formada ekanini, balki jamoasi natijalariga bevosita ta’sir ko‘rsatganini ham anglatadi.
Xojimirzayev «Dinamo»ning yetakchi futbolchilaridan biri hisoblanadi va O‘zPFL rasmiy sahifasida ham samarqandliklar vakili sifatida ko‘rsatilgan.
Asadbek Sobirjonovda to‘rtta samarali harakat
Ro‘yxatdagi yana bir jiddiy nomzod — Asadbek Sobirjonov. Taqdim etilgan statistikaga ko‘ra, u iyul oyida uchta o‘yinda:
uchta gol urdi;
bitta golli uzatma berdi;
jami to‘rtta samarali harakat qayd etdi.
Gol va assistlarni birgalikda hisoblaganda, Sobirjonov Xojimirzayevdan keyingi eng yuqori ko‘rsatkichga ega. Bu uning faqat hujumlarni yakunlashda emas, sheriklariga imkoniyat yaratishda ham faol bo‘lganini ko‘rsatadi.
Bobur Abduxoliqov barqarorligini namoyish etdi
«Nasaf» forvardi Bobur Abduxoliqov uchta uchrashuvning har birida deyarli o‘z vazifasini bajardi — uning hisobida uchta gol bor.
Har bir o‘yinga bittadan gollik o‘rtacha natija hujumchi uchun yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa, qisqa oylik baholashda barqarorlik katta ahamiyat kasb etadi.
O‘zPFL rasmiy ma’lumotida Abduxoliqov «Nasaf» hujumchisi sifatida qayd etilgan.
Bashar Resan gol urmadi, ammo uchta gol yaratdi
«Paxtakor» vingeri Bashar Resan ro‘yxatdagi boshqa futbolchilardan farqli ravishda gollari bilan emas, assistlari bilan ajralib turdi.
Iroqlik futbolchi uchta o‘yinda sheriklariga uch marta golli uzatma berdi. Demak, uning har bir uchrashuvida kamida bitta gol bevosita ishtiroki bilan yuzaga kelgan.
Resanning natijasi pleymeykerlik va jamoaviy o‘yin ham alohida gollar kabi muhim ekanini ko‘rsatadi. O‘zPFL bazasida u «Paxtakor» yarim himoyachisi sifatida ko‘rsatilgan.
Himoyachi Anvar G‘ofurovning ikki goli
Nomzodlar orasida himoya chizig‘i vakili ham bor. «Neftchi» futbolchisi Anvar G‘ofurov iyul oyida uchta o‘yin o‘tkazib, ikki marta o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
Hujumchilar uchun ikki gol oddiy ko‘rsatkichdek tuyulishi mumkin. Ammo himoyachining uch uchrashuvda ikki marta gol urishi uning standart vaziyatlardagi xavfi va jamoa hujumlariga qo‘shgan hissasini ko‘rsatadi.
Aynan pozitsiya omili G‘ofurovning nomzodligini yanada qiziq qiladi: u boshqa da’vogarlardan farqli vazifani bajargan holda natijadorlik ko‘rsatgan.
Nomzodlarning iyul oyidagi natijalari
Futbolchi
Klub
O‘yin
Gol
Assist
Anvar Xojimirzayev
«Dinamo»
3
5
—
Asadbek Sobirjonov
OKMK
3
3
1
Bobur Abduxoliqov
«Nasaf»
3
3
—
Bashar Resan
«Paxtakor»
3
—
3
Anvar G‘ofurov
«Neftchi»
3
2
—
Tanlovda faqat gollar hal qilmaydi
Sof statistika bo‘yicha Anvar Xojimirzayev beshta gol bilan peshqadam. Biroq oyning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda faqat gollar soni emas, futbolchining jamoa natijasiga ta’siri, uchrashuvlardagi umumiy harakati va muhim vaziyatlardagi roli ham inobatga olinishi mumkin.
Sobirjonovning gol va assistlari, Resanning pleymeykerlik mahorati, Abduxoliqovning barqarorligi hamda G‘ofurovning himoyachi sifatidagi natijadorligi tanlovni oddiy raqamlar kurashidan chiqarib yuboradi.
Bir narsa aniq: iyul oyida Superligada hujumkor futbol ustunlik qildi. Endi savol bitta — beshta gol urgan Xojimirzayev g‘olib bo‘ladimi yoki raqiblaridan biri kutilmagan natija qayd etadimi?
Sizningcha, iyul oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lishga kim munosib? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol muxlislariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…