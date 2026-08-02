Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildi

·34·Texno
Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildi
Qisqacha

Amerikaning Cosmic Aerospace startapi xususiy aviatsiya va o'quv markazlari uchun mo'ljallangan to'rt o'rinli to'liq elektrda ishlaydigan Cosmic One samolyoti loyihasini taqdim etdi. Kompaniya yangi havo kemasini AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasining yangi qoidalari asosida sertifikatsiyadan o'tkazib, 2029-yilda yetkazib berishni boshlashni rejalashtirmoqda.

Amerikaning Cosmic Aerospace startapi xususiy aviatsiya va oʻquv markazlari uchun moʻljallangan toʻrt oʻrinli toʻliq elektrda ishlaydigan Cosmic One samolyoti loyihasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya yangi havo kemasini AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasining (FAA) yangi qoidalari asosida sertifikatsiyadan oʻtkazib, 2029-yilda yetkazib berishni boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2021-yilda asos solingan Cosmic Aerospace dastlab elektrda ishlaydigan mintaqaviy samolyotni yaratishni koʻzlagan edi. Biroq keyinchalik mutaxassislar eʼtiborni xususiy aviatsiya, uchish maktablari hamda aeroklublar uchun moʻljallangan ixchamroq modelga qaratishga qaror qilishdi. Yangi loyiha zamonaviy aviatsiya bozorida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Innovatsion konstruksiya va texnik xususiyatlar

Cosmic One samolyotining asosiy oʻziga xos jihati — bu toʻgʻridan-toʻgʻri qanotga oʻrnatilgan oltita vintli elektr stansiyasidir. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, bunday sxema aerodinamkani yaxshilaydi, kabinadan koʻrinishni yaxshilaydi va xavfsizlik darajasini oshiradi. Shuningdek, havo kemasi favqulodda vaziyatlar uchun parashyut tizimi bilan jihozlanadi.

Kompaniya asoschisi va bosh direktori Kristofer Shahinning soʻzlariga koʻra, mazkur samolyot narx boʻyicha zamonaviy Cirrus SR oilasiga mansub modellar bilan raqobat qiladi hamda umumiy foydalanishdagi premium sinfidagi elektr samolyoti sifatida pozitsiyalanadi. Cosmic Oneʼning texnik koʻrsatkichlari quyidagilardan iborat:

  • Parvoz masofasi: taxminan 250 dengiz mili (460 kilometrga yaqin)
  • Parvoz davomiyligi: majburiy energiya zaxirasi bilan ikki soatdan ortiq
  • Dvigatellar: qanotga oʻrnatilgan 6 ta elektr vintli qurilma
  • Harakatga keltiruvchi tizim: modulli elektr dvigatellari va litiy-ion akkumulyatorlar

Kelgusidagi rejalar va sinov bosqichlari

Hozirgi vaqtda loyiha batafsil ishlab chiqish bosqichida turibdi. Kompaniya allaqachon kabinaning toʻlqinsimon maketini yasab, uni potensial buyurtmachilarga namoyish etmoqda. Ilk mijoz AQShning Centennial Flyers tashkiloti boʻlib, u toʻrtta samolyotni xarid qilish va yana ikkita mashinaga opsiya boʻyicha dastlabki kelishuvni imzolagan.

Dasturchilar 18–24 oy ichida toʻlqinli oʻlchamdagi demonstratorni osmonga koʻtarishni maqsad qilgan. Sinov dasturini yakunlash uchun Cosmic Aerospace qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilishni boshladi. Shu bilan birga, startap modulli elektr stansiyalari va sovutish tizimini oʻzi ishlab chiqmoqda, elektr dvigatellari hamda akkumulyatorlar esa uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilaridan olinadi.

Loyihaning amalga oshirilishiga FAA Part 22 (MOSAIC) yangi sertifikatsiya qoidalari turtki boʻldi. Ushbu meʼyorlar yengil samolyotlarni yaratish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, avvalgi massa cheklovlarini olib tashladi va bir nechta dvigatelli toʻliq elektr modellarini sertifikatlashga yoʻl ochdi.

Elektr samolyotCosmic AerospaceAviatsiyaTexnologiyaXususiy samolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaSunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaBugun, 20:26Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiKoreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiBugun, 20:21Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaCasio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaBugun, 19:51Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaLenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaBugun, 18:55Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiBugun, 18:25Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi