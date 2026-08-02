Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildi
Amerikaning Cosmic Aerospace startapi xususiy aviatsiya va o'quv markazlari uchun mo'ljallangan to'rt o'rinli to'liq elektrda ishlaydigan Cosmic One samolyoti loyihasini taqdim etdi. Kompaniya yangi havo kemasini AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasining yangi qoidalari asosida sertifikatsiyadan o'tkazib, 2029-yilda yetkazib berishni boshlashni rejalashtirmoqda.
Amerikaning Cosmic Aerospace startapi xususiy aviatsiya va oʻquv markazlari uchun moʻljallangan toʻrt oʻrinli toʻliq elektrda ishlaydigan Cosmic One samolyoti loyihasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya yangi havo kemasini AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasining (FAA) yangi qoidalari asosida sertifikatsiyadan oʻtkazib, 2029-yilda yetkazib berishni boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2021-yilda asos solingan Cosmic Aerospace dastlab elektrda ishlaydigan mintaqaviy samolyotni yaratishni koʻzlagan edi. Biroq keyinchalik mutaxassislar eʼtiborni xususiy aviatsiya, uchish maktablari hamda aeroklublar uchun moʻljallangan ixchamroq modelga qaratishga qaror qilishdi. Yangi loyiha zamonaviy aviatsiya bozorida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Innovatsion konstruksiya va texnik xususiyatlarCosmic One samolyotining asosiy oʻziga xos jihati — bu toʻgʻridan-toʻgʻri qanotga oʻrnatilgan oltita vintli elektr stansiyasidir. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, bunday sxema aerodinamkani yaxshilaydi, kabinadan koʻrinishni yaxshilaydi va xavfsizlik darajasini oshiradi. Shuningdek, havo kemasi favqulodda vaziyatlar uchun parashyut tizimi bilan jihozlanadi.
Kompaniya asoschisi va bosh direktori Kristofer Shahinning soʻzlariga koʻra, mazkur samolyot narx boʻyicha zamonaviy Cirrus SR oilasiga mansub modellar bilan raqobat qiladi hamda umumiy foydalanishdagi premium sinfidagi elektr samolyoti sifatida pozitsiyalanadi. Cosmic Oneʼning texnik koʻrsatkichlari quyidagilardan iborat:
- Parvoz masofasi: taxminan 250 dengiz mili (460 kilometrga yaqin)
- Parvoz davomiyligi: majburiy energiya zaxirasi bilan ikki soatdan ortiq
- Dvigatellar: qanotga oʻrnatilgan 6 ta elektr vintli qurilma
- Harakatga keltiruvchi tizim: modulli elektr dvigatellari va litiy-ion akkumulyatorlar
Kelgusidagi rejalar va sinov bosqichlariHozirgi vaqtda loyiha batafsil ishlab chiqish bosqichida turibdi. Kompaniya allaqachon kabinaning toʻlqinsimon maketini yasab, uni potensial buyurtmachilarga namoyish etmoqda. Ilk mijoz AQShning Centennial Flyers tashkiloti boʻlib, u toʻrtta samolyotni xarid qilish va yana ikkita mashinaga opsiya boʻyicha dastlabki kelishuvni imzolagan.
Dasturchilar 18–24 oy ichida toʻlqinli oʻlchamdagi demonstratorni osmonga koʻtarishni maqsad qilgan. Sinov dasturini yakunlash uchun Cosmic Aerospace qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilishni boshladi. Shu bilan birga, startap modulli elektr stansiyalari va sovutish tizimini oʻzi ishlab chiqmoqda, elektr dvigatellari hamda akkumulyatorlar esa uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilaridan olinadi.
Loyihaning amalga oshirilishiga FAA Part 22 (MOSAIC) yangi sertifikatsiya qoidalari turtki boʻldi. Ushbu meʼyorlar yengil samolyotlarni yaratish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, avvalgi massa cheklovlarini olib tashladi va bir nechta dvigatelli toʻliq elektr modellarini sertifikatlashga yoʻl ochdi.
…