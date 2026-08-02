Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiya

·23·Texno
Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiya
Qisqacha

Yaponiyaning Casio kompaniyasi ogʻir va toʻliq metall korpusli versiyalarga muqobil boʻlgan Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A hamda GST-B1000-2A qurilmalarini rasman taqdim etdi. Polat bilaguzuk oʻrniga biopolimer qatronidan tayyorlangan tasmaning qoʻllangani natijasida soatning ogʻirligi 118 grammdan 58 grammgacha qisqardi.

Mashhur yaponiyali brend Casio oʻzining afsonaviy soatlar qatorini yangi modellar bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ilgari chiqarilgan ogʻir va toʻliq metall korpusli versiyalarga munosib muqobil boʻlgan Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A hamda GST-B1000-2A qurilmalarini rasman taqdim etdi. Dastlab ushbu soatlar ichki bozorda, yaʼni Yaponiyada sotuvga chiqarilishi, biroq keyinchalik global bozorlarga ham yetkazib berilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modellar seriyaning avvalgi vakillariga qaraganda sezilarli darajada yengilroq va foydalanuvchilar uchun hamyonboproq qilib yaratilgan. Ishlab chiqaruvchi qimmatbaho polat bilaguzuk oʻrniga yuqori sifatli biopolimer qatronidan tayyorlangan maxsus tasmani qoʻllagan. Natijada, soatning umumiy ogʻirligi deyarli ikki baravarga — 118 grammdan 58 grammgacha qisqargan. Shunga qaramay, korpusning oʻlchamlari avvalgidek 46,9 × 44,2 × 11,6 mm hajmida saqlanib qolgan.

Konstruksiya va himoya xususiyatlari

G-Shock seriyasiga xos boʻlgan mustahkamlik bu safar ham asosiy eʼtibor markazida boʻlgan. Qurilma uglerod tolasi bilan kuchaytirilgan polimer korpus, mustahkam metall bezak va yapon brendining oʻziga xos Carbon Core Guard himoya tizimini oʻzida mujassam etgan. Siferblat dizayni esa brendning muxlislariga yaxshi tanish boʻlgan afsonaviy G-Shock DW-5000C modeli uslubidan ilhomlangan holda yaratilgan. Xususan, GST-B1000-2A versiyasi toʻq koʻk rangli metall siferblat bilan jihozlangan boʻlib, u qurilmaga yanada jiddiy koʻrinish beradi.

Texnik imkoniyatlar nuqtai nazaridan yangi gadjet oʻzining kattaroq akalaridan qolishmaydi. Soatlar quyosh energiyasi yordamida ishlovchi Tough Solar tizimi hamda zamonaviy Bluetooth moduli bilan taʼminlangan. Foydalanuvchilar oʻz smartfoniga maxsus Casio Watches ilovasini oʻrnatish orqali vaqtni avtomatik ravishda sinxronlashtirishi, turli sozlamalarni oʻzgartirishi va hatto yoʻqolgan telefonni qidirish funksiyasidan foydalanishi mumkin.

Mustahkamlik va avtonomlik

Kundalik foydalanishda suv ostiga shoʻngʻish ishqibozlari uchun 20 ATM darajasidagi suvdan himoya muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa akvalang yordamida chuqur suv ostiga shoʻngʻishda ham soatdan xavotirsiz foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, uning funksional toʻplamiga sekundomer, ortga hisoblash taymeri, kundalik budilnik, avtomatik taqvim, Neobrite yorugʻlik toʻplovchi qoplama va Super Illuminator nomli yorqin LED yoritish tizimi kiritilgan.

Alohida taʼkidlash joizki, qurilma batareyasini tez-tez quvvatlab turish tashvishini yoʻqqa chiqaradi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur soatlar odatiy foydalanish rejimida besh oygacha, quvvatni tejash rejimida esa 18 oygacha bir martalik quvvat bilan uzluksiz ishlay oladi. Yaponiyada ushbu yangi qurilmalarning narxi 60 500 iyenni (taxminan 385 AQSH dollari) tashkil etib, xaridorlarga taqdim etilmoqda.

CasioG-ShockSmart-soatTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaSunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaBugun, 20:26Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiKoreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiBugun, 20:21Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiCosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiBugun, 19:28Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaLenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaBugun, 18:55Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiBugun, 18:25Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi