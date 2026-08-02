Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiya
Yaponiyaning Casio kompaniyasi ogʻir va toʻliq metall korpusli versiyalarga muqobil boʻlgan Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A hamda GST-B1000-2A qurilmalarini rasman taqdim etdi. Polat bilaguzuk oʻrniga biopolimer qatronidan tayyorlangan tasmaning qoʻllangani natijasida soatning ogʻirligi 118 grammdan 58 grammgacha qisqardi.
Mashhur yaponiyali brend Casio oʻzining afsonaviy soatlar qatorini yangi modellar bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ilgari chiqarilgan ogʻir va toʻliq metall korpusli versiyalarga munosib muqobil boʻlgan Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A hamda GST-B1000-2A qurilmalarini rasman taqdim etdi. Dastlab ushbu soatlar ichki bozorda, yaʼni Yaponiyada sotuvga chiqarilishi, biroq keyinchalik global bozorlarga ham yetkazib berilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modellar seriyaning avvalgi vakillariga qaraganda sezilarli darajada yengilroq va foydalanuvchilar uchun hamyonboproq qilib yaratilgan. Ishlab chiqaruvchi qimmatbaho polat bilaguzuk oʻrniga yuqori sifatli biopolimer qatronidan tayyorlangan maxsus tasmani qoʻllagan. Natijada, soatning umumiy ogʻirligi deyarli ikki baravarga — 118 grammdan 58 grammgacha qisqargan. Shunga qaramay, korpusning oʻlchamlari avvalgidek 46,9 × 44,2 × 11,6 mm hajmida saqlanib qolgan.
Konstruksiya va himoya xususiyatlariG-Shock seriyasiga xos boʻlgan mustahkamlik bu safar ham asosiy eʼtibor markazida boʻlgan. Qurilma uglerod tolasi bilan kuchaytirilgan polimer korpus, mustahkam metall bezak va yapon brendining oʻziga xos Carbon Core Guard himoya tizimini oʻzida mujassam etgan. Siferblat dizayni esa brendning muxlislariga yaxshi tanish boʻlgan afsonaviy G-Shock DW-5000C modeli uslubidan ilhomlangan holda yaratilgan. Xususan, GST-B1000-2A versiyasi toʻq koʻk rangli metall siferblat bilan jihozlangan boʻlib, u qurilmaga yanada jiddiy koʻrinish beradi.
Texnik imkoniyatlar nuqtai nazaridan yangi gadjet oʻzining kattaroq akalaridan qolishmaydi. Soatlar quyosh energiyasi yordamida ishlovchi Tough Solar tizimi hamda zamonaviy Bluetooth moduli bilan taʼminlangan. Foydalanuvchilar oʻz smartfoniga maxsus Casio Watches ilovasini oʻrnatish orqali vaqtni avtomatik ravishda sinxronlashtirishi, turli sozlamalarni oʻzgartirishi va hatto yoʻqolgan telefonni qidirish funksiyasidan foydalanishi mumkin.
Mustahkamlik va avtonomlikKundalik foydalanishda suv ostiga shoʻngʻish ishqibozlari uchun 20 ATM darajasidagi suvdan himoya muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa akvalang yordamida chuqur suv ostiga shoʻngʻishda ham soatdan xavotirsiz foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, uning funksional toʻplamiga sekundomer, ortga hisoblash taymeri, kundalik budilnik, avtomatik taqvim, Neobrite yorugʻlik toʻplovchi qoplama va Super Illuminator nomli yorqin LED yoritish tizimi kiritilgan.
Alohida taʼkidlash joizki, qurilma batareyasini tez-tez quvvatlab turish tashvishini yoʻqqa chiqaradi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur soatlar odatiy foydalanish rejimida besh oygacha, quvvatni tejash rejimida esa 18 oygacha bir martalik quvvat bilan uzluksiz ishlay oladi. Yaponiyada ushbu yangi qurilmalarning narxi 60 500 iyenni (taxminan 385 AQSH dollari) tashkil etib, xaridorlarga taqdim etilmoqda.
…