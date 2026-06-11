Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdi

·0·Sport
Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bugun rasman start olayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati oldidan amaldagi jahon chempionlari — Argentina milliy terma jamoasi atrofidagi xabarlar sport olamining bosh mavzusiga aylandi. Ayniqsa, millionlab ishqibozlarning sevimli futbolchisi, afsonaviy hujumchi Lionel Messining jismoniy holati va yaqindagina uni bezovta qilgan jarohati muxlislarda katta xavotir uyg‘otayotgan edi. Biroq mundial oldidan o‘tkazilgan so‘nggi nazorat uchrashuvidan so‘ng «albiseleste» sardori barcha shubha va gumonlarga uzil-kesil chek qo‘ydi va o‘z holati yuzasidan yurakka taskin beruvchi bayonot bilan chiqdi.

Jahon chempionatiga so‘nggi tayyorgarlik bosqichi doirasida Islandiya terma jamoasiga qarshi kechgan qizg‘in o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng jurnalistlar qarshisiga chiqqan tajribali va mahoratli hujumchi maydonda o‘zini juda yengil his qilganini hamda sog‘lig‘i bilan bog‘liq bo‘lgan ruhiy to‘siq va xavotirlarni butunlay yengib o‘tishga muvaffaq bo‘lganini mamnuniyat bilan ta’kidlab o‘tdi.

«Yashil maydonga tushganimda o‘zimni naqadar ajoyib his qilganimni yashirmayman. Men uchun jarohatdan keyin paydo bo‘ladigan o‘sha noqulaylik va qayta shikastlanish qo‘rquvidan ruhan xalos bo‘lish o‘ta muhim edi. Aynan mana shu ruhiy bosimni yengish uchun ham Islandiyaga qarshi bahsda maydonga tushishni va to‘p surishni juda-juda xohlagan edim.

Endilikda jarohatlar haqida o‘ylashni butunlay to‘xtatmoqchiman va bor e’tiborimni o‘yinlarga qarataman. Uzoq kutilgan tarixiy Jahon chempionati boshlanishiga yana bir haftaga yaqin vaqt bor va mening baxtimga ayni damda o‘zimni juda sog‘lom his qilyapman», — deya o‘z quvonchini o‘rtoqlashdi Messi mahalliy va xorij OAV vakillari bilan suhbatda.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish lozimki, Argentina terma jamoasi Islandiya vakillariga qarshi kechgan mazkur uchrashuvda raqiblarini hech qanday imkoniyatsiz qoldirib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Eng quvonarlisi, uzoq tanaffusdan so‘ng safga qaytgan Lionel Messi ushbu chiroyli bahsda o‘z hisobiga bitta ajoyib gol yozdirib qo‘yishga ham ulgurdi va o‘zining yuqori sport formasida ekanligini namoyish etdi.

Musobaqa taqvimiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, amaldagi chempionlarni oldinda jiddiy sinovlar kutmoqda. Argentinaliklar Jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk mas’uliyatli uchrashuvini shu yilning 17 iyun sanasida Afrikaning shiddatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan jamoasi — Jazoir terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Ikki qit’a vakillari o‘rtasidagi uchrashuv haqiqiy jangga aylanishi shubhasiz.

Lionel Messining mundialdagi yangi rekordlari, Argentina terma jamoasining chempionlik unvonini himoya qilish yo‘lidagi yurishlari va Jahon chempionatining eng eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiJoshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiKecha, 17:59Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiSebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiKecha, 17:52Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiTottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 17:34Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiJoze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiKecha, 17:17Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganRoberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganKecha, 16:59Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...