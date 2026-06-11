Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bugun rasman start olayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati oldidan amaldagi jahon chempionlari — Argentina milliy terma jamoasi atrofidagi xabarlar sport olamining bosh mavzusiga aylandi. Ayniqsa, millionlab ishqibozlarning sevimli futbolchisi, afsonaviy hujumchi Lionel Messining jismoniy holati va yaqindagina uni bezovta qilgan jarohati muxlislarda katta xavotir uyg‘otayotgan edi. Biroq mundial oldidan o‘tkazilgan so‘nggi nazorat uchrashuvidan so‘ng «albiseleste» sardori barcha shubha va gumonlarga uzil-kesil chek qo‘ydi va o‘z holati yuzasidan yurakka taskin beruvchi bayonot bilan chiqdi.
Jahon chempionatiga so‘nggi tayyorgarlik bosqichi doirasida Islandiya terma jamoasiga qarshi kechgan qizg‘in o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng jurnalistlar qarshisiga chiqqan tajribali va mahoratli hujumchi maydonda o‘zini juda yengil his qilganini hamda sog‘lig‘i bilan bog‘liq bo‘lgan ruhiy to‘siq va xavotirlarni butunlay yengib o‘tishga muvaffaq bo‘lganini mamnuniyat bilan ta’kidlab o‘tdi.
«Yashil maydonga tushganimda o‘zimni naqadar ajoyib his qilganimni yashirmayman. Men uchun jarohatdan keyin paydo bo‘ladigan o‘sha noqulaylik va qayta shikastlanish qo‘rquvidan ruhan xalos bo‘lish o‘ta muhim edi. Aynan mana shu ruhiy bosimni yengish uchun ham Islandiyaga qarshi bahsda maydonga tushishni va to‘p surishni juda-juda xohlagan edim.
Endilikda jarohatlar haqida o‘ylashni butunlay to‘xtatmoqchiman va bor e’tiborimni o‘yinlarga qarataman. Uzoq kutilgan tarixiy Jahon chempionati boshlanishiga yana bir haftaga yaqin vaqt bor va mening baxtimga ayni damda o‘zimni juda sog‘lom his qilyapman», — deya o‘z quvonchini o‘rtoqlashdi Messi mahalliy va xorij OAV vakillari bilan suhbatda.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish lozimki, Argentina terma jamoasi Islandiya vakillariga qarshi kechgan mazkur uchrashuvda raqiblarini hech qanday imkoniyatsiz qoldirib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Eng quvonarlisi, uzoq tanaffusdan so‘ng safga qaytgan Lionel Messi ushbu chiroyli bahsda o‘z hisobiga bitta ajoyib gol yozdirib qo‘yishga ham ulgurdi va o‘zining yuqori sport formasida ekanligini namoyish etdi.
Musobaqa taqvimiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, amaldagi chempionlarni oldinda jiddiy sinovlar kutmoqda. Argentinaliklar Jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk mas’uliyatli uchrashuvini shu yilning 17 iyun sanasida Afrikaning shiddatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan jamoasi — Jazoir terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Ikki qit’a vakillari o‘rtasidagi uchrashuv haqiqiy jangga aylanishi shubhasiz.
Lionel Messining mundialdagi yangi rekordlari, Argentina terma jamoasining chempionlik unvonini himoya qilish yo‘lidagi yurishlari va Jahon chempionatining eng eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…