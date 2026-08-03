Kvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdi

·0·Texno
Kvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdi

Oksford universiteti fiziklari o‘ta murakkab eksperimentni muvaffaqiyatli amalga oshirib, kvant mexanikasida yangi sahna ochishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar tarixda ilk bor kvant garmonik ossilatorining notekis va «siqilgan» holatlaridan ixtiyoriy superpozitsiyalarni amalda hosil qilishdi. Bungacha bunday ekzotik kombinatsiyalar faqat nazariy jihatdan tasvirlanib kelingan bo‘lib, amaliy ishlar odatdagi «Shyodinger mushugi» holatlari bilan cheklangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlar mazkur natijaga erishish uchun Pol qopqoniga joylashtirilgan yagona stronsiy-88 (strontium-88) ionidan foydalanishdi. Bunda ionning ichki elektron sathlari qubit vazifasini bajargan bo‘lsa, mexanik tebranishlar kvant garmonik ossilatori rolini o‘ynadi. Mutaxassislar turli tartibdagi spin-bog‘liq nolineyli o‘zaro taʼsirlar yordamida ion harakatini uning spin holati bilan chalkashtirishga muvaffaq bo‘lishdi.

Yangi yondashuv va aniq boshqaruv

Tajriba davomida qo‘llanilgan gibrid sxema ossilatorni kerakli superpozitsiyaga — jumladan, siqilgan paketlarning juft yoki toq kombinatsiyalariga keltirish imkonini berdi. Spin-bog‘liq siljishni qo‘shish orqali mualliflar fazoviy fazoda bu paketlarni bir-biridan uzoqlashtirishdi. Natijada anʼanaviy bloklardan emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri nuklear va notekis bloklardan yig‘ilgan «mushuk» analoglari olindi.

Mutaxassislar fazoviy fazodagi holat xaritasini tuzib, unda manfiy sohaga kirib boruvchi chuqurliklarga ega aniq interferentsion naqshni qayd etishdi. Klassik fizikada ehtimollik manfiy bo‘lishi mumkin emas, biroq bu yerda aynan shu holat oddiy ehtimolliklar to‘plami emas, balki haqiqiy kvant superpozitsiyasi hosil bo‘lganini ko‘rsatuvchi asosiy omilga aylandi.

Kvant injeneriyasi uchun yangi imkoniyatlar

Olingan natijalarning raqamli model bilan mos kelishi 90 foizdan oshdi. Eng muhimi, yangi superpozitsiyalarning neklassiklik o‘lchovi tebranish energiyasining bir xil darajasida fok holatlari yoki anʼanaviy „Shyodinger mushuklari“nikiga qaraganda yuqori bo‘lib chiqdi. Bu shuni anglatadiki, yaratilgan obyektni klassik kompyuterda hisoblash qiyinroq, kvant hisob-kitoblari uchun esa u yanada quvvatli resurs hisoblanadi.

Ushbu metodikaning universalligi uni spin-ossilator bog‘lanishiga ega har qanday tizimlarga: o‘ta o‘tkazuvchan zanjirlar, optik resonatorlardagi atomlar va qopqondagi nanozarrachalarga ko‘chirish imkonini beradi. Natijada murakkab neklassik holatlar oddiy matematik mashqlardan kvant injeneriyasi vositalariga aylanmoqda. Mutaxassislar va nazariyotchilar yaratilgan holatlarning „kvantliligi“ni miqdoriy jihatdan baholash ustida ishni davom ettirmoqdalar.

Kvant fizikaShyodinger mushugiFalsafaTexnologiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiOneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiBugun, 03:26Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiGlobal xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiBugun, 02:50SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiBugun, 02:29Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiSam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiBugun, 01:59Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiBugun, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi