Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!
O‘zbekiston erkin kurash terma jamoasi Turkiyada o‘tayotgan xalqaro turnirda ikki karra chempionlikni qo‘lga kiritdi. Parij Olimpiadasi sovrindorlari Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev finalda ham raqiblariga imkoniyat qoldirmadi.
Yana ikki vakilimiz sovrindorlar safidan joy oldi. Natijada O‘zbekiston delegatsiyasi ikki kunlik bahslardan keyin 2 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida kuchli uchlikka kirdi.
Olimpiada qahramonlari yana shohsupada
Kojaeli shahri 31 iyul — 2 avgust kunlari Hasan Gemichi va Gazanfer Bilge xotirasiga bag‘ishlangan xalqaro turnirga mezbonlik qildi. Erkin va yunon-rum kurashi bo‘yicha tashkil etilgan musobaqada 16 mamlakatdan sportchilar qatnashib, jami 20 vazn toifasida medallar uchun kurashdi.
O‘zbekiston jamoasining asosiy umidlari bo‘lgan Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev o‘z maqomini yana bir bor tasdiqladi.
Parij-2024 Olimpiadasida Jamalov 74 kg vazn toifasida oltin, Abdullayev esa 57 kgda bronza medalini qo‘lga kiritgan edi.
G‘ulomjon Abdullayev qozog‘istonlik raqibni yengdi
G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida 61 kg vazn toifasida gilamga chiqdi. U finalgacha bo‘lgan bosqichlarni muvaffaqiyatli o‘tib, oltin medal uchun hal qiluvchi bellashuvda Qozog‘iston vakili Allan Oralbekka qarshi kurashdi.
O‘zbekistonlik polvon finalda ham ustunlikni qo‘ldan bermadi va raqibini mag‘lub etib, turnir chempioniga aylandi.
Abdullayev uchun ushbu natija ayniqsa ahamiyatli. U odatda 57 kg vaznda kurashib kelgan bo‘lsa-da, 2026 yilgi Osiyo chempionatida ham 61 kgda bronza medalini qo‘lga kiritgan edi.
Razambek Jamalov eronlik polvondan ustun keldi
74 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Razambek Jamalov finalda Eron vakili Ali Karampur bilan to‘qnashdi.
Olimpiada chempioni hal qiluvchi bellashuvda o‘z mahorati va tajribasini namoyish etib, raqibini mag‘lubiyatga uchratdi. Shu tariqa u O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga ikkinchi oltin medalni qo‘shib qo‘ydi.
Jamalov Parij Olimpiadasida ham aynan 74 kg vazn toifasida barcha raqiblarini yengib, chempionlikka erishgan. Uning Kojaelida yana shu vaznda g‘olib chiqishi muhim musobaqalar oldidan yuqori formada ekanini ko‘rsatdi.
Yarashevga kumush, Saidto‘rayevga bronza
O‘zbekistonning yana ikki vakili shohsupaga ko‘tarildi.
70 kg vaznda ishtirok etgan Shahzodbek Yarashev finalgacha yetib bordi. U oltin medal uchun bahsda moldovalik Vasile Diakonga imkoniyatni boy berib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.
57 kg vazn toifasida gilamga chiqqan Asadbek Saidto‘rayev esa bronza medalini qo‘lga kiritdi.
O‘zbekistonliklarning natijalari:
Kurashchi
Vazn
Natija
G‘ulomjon Abdullayev
61 kg
Oltin
Razambek Jamalov
74 kg
Oltin
Shahzodbek Yarashev
70 kg
Kumush
Asadbek Saidto‘rayev
57 kg
Bronza
Polvonlar qancha mukofot oldi?
Turnir tashkilotchilari medal sohiblari uchun pul mukofotlarini ham belgilagan:
chempionlarga — 1 000 yevro;
kumush medal sohiblariga — 750 yevro;
bronza medal egalariga — 500 yevro.
Shunga ko‘ra, to‘rt nafar o‘zbekistonlik polvonning umumiy mukofot puli 3 250 yevroni tashkil etdi.
Jamolov va Abdullayev 1 000 yevrodan, Yarashev 750 yevro, Saidto‘rayev esa 500 yevro mukofot oldi.
O‘zbekiston kuchli uchlikka kirdi
Taqdim etilgan ikki kunlik natijalar bo‘yicha O‘zbekiston erkin kurash terma jamoasi:
2 ta oltin;
1 ta kumush;
1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 3-o‘rinda borayotgan edi.
Turkiya 4 ta oltin, 1 ta kumush va 14 ta bronza bilan peshqadamlik qilgan. Eron jamoasi esa 2 ta oltin, 4 ta kumush hamda 5 ta bronza medali bilan ikkinchi pog‘onada joylashgan.
Bu jamoaviy ko‘rsatkich musobaqaning ikki kunidan keyingi oraliq holat ekanini inobatga olish kerak.
Olimpiadachilar ishonchni oqladi
Kojaelidagi natijaning eng muhim jihati — O‘zbekistonning ikki Olimpiada sovrindori yana finalga chiqib, chempionlikni qo‘lga kiritganidir.
Jamalov va Abdullayevning oltin medallari, Yarashev hamda Saidto‘rayevning sovrinlari terma jamoada kuchli raqobat va munosib zaxira mavjudligini ko‘rsatdi. Endi asosiy vazifa ushbu formani jahon va qit’a miqyosidagi yirik musobaqalargacha saqlab qolish bo‘ladi.
Sizningcha, o‘zbekistonlik polvonlar orasida keyingi Olimpiadada kimdan oltin medal kutish mumkin? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…