Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!

·0·Sport
Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!

O‘zbekiston erkin kurash terma jamoasi Turkiyada o‘tayotgan xalqaro turnirda ikki karra chempionlikni qo‘lga kiritdi. Parij Olimpiadasi sovrindorlari Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev finalda ham raqiblariga imkoniyat qoldirmadi.

Yana ikki vakilimiz sovrindorlar safidan joy oldi. Natijada O‘zbekiston delegatsiyasi ikki kunlik bahslardan keyin 2 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida kuchli uchlikka kirdi.

Olimpiada qahramonlari yana shohsupada

Kojaeli shahri 31 iyul — 2 avgust kunlari Hasan Gemichi va Gazanfer Bilge xotirasiga bag‘ishlangan xalqaro turnirga mezbonlik qildi. Erkin va yunon-rum kurashi bo‘yicha tashkil etilgan musobaqada 16 mamlakatdan sportchilar qatnashib, jami 20 vazn toifasida medallar uchun kurashdi.

O‘zbekiston jamoasining asosiy umidlari bo‘lgan Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev o‘z maqomini yana bir bor tasdiqladi.

Parij-2024 Olimpiadasida Jamalov 74 kg vazn toifasida oltin, Abdullayev esa 57 kgda bronza medalini qo‘lga kiritgan edi.

G‘ulomjon Abdullayev qozog‘istonlik raqibni yengdi

G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida 61 kg vazn toifasida gilamga chiqdi. U finalgacha bo‘lgan bosqichlarni muvaffaqiyatli o‘tib, oltin medal uchun hal qiluvchi bellashuvda Qozog‘iston vakili Allan Oralbekka qarshi kurashdi.

O‘zbekistonlik polvon finalda ham ustunlikni qo‘ldan bermadi va raqibini mag‘lub etib, turnir chempioniga aylandi.

Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!

Abdullayev uchun ushbu natija ayniqsa ahamiyatli. U odatda 57 kg vaznda kurashib kelgan bo‘lsa-da, 2026 yilgi Osiyo chempionatida ham 61 kgda bronza medalini qo‘lga kiritgan edi.

Razambek Jamalov eronlik polvondan ustun keldi

74 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Razambek Jamalov finalda Eron vakili Ali Karampur bilan to‘qnashdi.

Olimpiada chempioni hal qiluvchi bellashuvda o‘z mahorati va tajribasini namoyish etib, raqibini mag‘lubiyatga uchratdi. Shu tariqa u O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga ikkinchi oltin medalni qo‘shib qo‘ydi.

Jamalov Parij Olimpiadasida ham aynan 74 kg vazn toifasida barcha raqiblarini yengib, chempionlikka erishgan. Uning Kojaelida yana shu vaznda g‘olib chiqishi muhim musobaqalar oldidan yuqori formada ekanini ko‘rsatdi.

Yarashevga kumush, Saidto‘rayevga bronza

O‘zbekistonning yana ikki vakili shohsupaga ko‘tarildi.

70 kg vaznda ishtirok etgan Shahzodbek Yarashev finalgacha yetib bordi. U oltin medal uchun bahsda moldovalik Vasile Diakonga imkoniyatni boy berib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.

57 kg vazn toifasida gilamga chiqqan Asadbek Saidto‘rayev esa bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!

O‘zbekistonliklarning natijalari:

Kurashchi

Vazn

Natija

G‘ulomjon Abdullayev

61 kg

Oltin

Razambek Jamalov

74 kg

Oltin

Shahzodbek Yarashev

70 kg

Kumush

Asadbek Saidto‘rayev

57 kg

Bronza

Polvonlar qancha mukofot oldi?

Turnir tashkilotchilari medal sohiblari uchun pul mukofotlarini ham belgilagan:

  • chempionlarga — 1 000 yevro;

  • kumush medal sohiblariga — 750 yevro;

  • bronza medal egalariga — 500 yevro.

Shunga ko‘ra, to‘rt nafar o‘zbekistonlik polvonning umumiy mukofot puli 3 250 yevroni tashkil etdi.

Jamolov va Abdullayev 1 000 yevrodan, Yarashev 750 yevro, Saidto‘rayev esa 500 yevro mukofot oldi.

O‘zbekiston kuchli uchlikka kirdi

Taqdim etilgan ikki kunlik natijalar bo‘yicha O‘zbekiston erkin kurash terma jamoasi:

  • 2 ta oltin;

  • 1 ta kumush;

  • 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 3-o‘rinda borayotgan edi.

Turkiya 4 ta oltin, 1 ta kumush va 14 ta bronza bilan peshqadamlik qilgan. Eron jamoasi esa 2 ta oltin, 4 ta kumush hamda 5 ta bronza medali bilan ikkinchi pog‘onada joylashgan.

Bu jamoaviy ko‘rsatkich musobaqaning ikki kunidan keyingi oraliq holat ekanini inobatga olish kerak.

Olimpiadachilar ishonchni oqladi

Kojaelidagi natijaning eng muhim jihati — O‘zbekistonning ikki Olimpiada sovrindori yana finalga chiqib, chempionlikni qo‘lga kiritganidir.

Jamalov va Abdullayevning oltin medallari, Yarashev hamda Saidto‘rayevning sovrinlari terma jamoada kuchli raqobat va munosib zaxira mavjudligini ko‘rsatdi. Endi asosiy vazifa ushbu formani jahon va qit’a miqyosidagi yirik musobaqalargacha saqlab qolish bo‘ladi.

Sizningcha, o‘zbekistonlik polvonlar orasida keyingi Olimpiadada kimdan oltin medal kutish mumkin? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10daFIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10daBugun, 06:02Mullojonov Rossiyada yana g‘alaba qozondi: 9ta prof jang — 9ta zafar!Mullojonov Rossiyada yana g‘alaba qozondi: 9ta prof jang — 9ta zafar!Bugun, 05:50Sevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldiSevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 02:59Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Bugun, 02:39Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiVinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiBugun, 02:20Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiLiverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiBugun, 01:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda