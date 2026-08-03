Mullojonov Rossiyada yana g‘alaba qozondi: 9ta prof jang — 9ta zafar!
Yekaterinburgdagi "RCC Boxing" oqshomida o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi yana zafar quchdi. Mullojonovning g‘alabali seriyasi to‘xtashni bilmayapti! Rossiyadagi prof boks kechasida hamyurtimiz qanday zafar qozondi?
Lazizbek Mullojonov Yekaterinburgda mezbon bokschiga qarshi katta ustunlik bilan 8 raund davomida ustunlik qildi va hakamlar bir ovozdan uni g‘olib deb e’lon qildi.
Jang tafsilotlari
Mullojonov Vitaliy Kuduxovga qarshi ringga chiqdi.
8 raundlik jangda ustunlik to‘liq o‘zbek bokschisi tomonida bo‘ldi.
Hakamlar yakdil qaror bilan g‘alabani Mullojonovga berishdi.
G‘alabalar seriyasi va raqib haqida
Bu natija orqali Mullojonov prof boksdagi g‘alabalarini 9taga yetkazdi.
Kuduxov avvalgi jangda ham Bahodir Jalolovga yutqazgan edi.
“Mullojonov prof boksda muhim seriyani davom ettirmoqda — 9ta g‘alaba .”
Mullojonovning bu g‘alabasi haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…