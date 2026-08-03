Sevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldi
Ispaniyaning Sevilya klubi Madridning Real jamoasidan iqtidorli darvozabon Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. 21 yoshli posbon Andalusiya klubi bilan 2031-yilning yozigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Mazkur transfer Sevilya yozgi transfer oynasida amalga oshirayotgan tarkibni yangilash retsiklining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Leon shahrida tugʻilgan darvozabon transferi uchun Sevilya dastlab 1 million yevro toʻlaydi. Shuningdek, kelishuvda futbolchining iqtisodiy huquqlarining 50 foizi Andalusiya klubiga oʻtishi hamda turli shartli bonuslar koʻzda tutilgani qayd etilgan. Ushbu moliyaviy tuzilma oxirgi vaqtlarda ikki Ispaniya grandlari oʻrtasidagi muzokaralarda asosiy uslubga aylanib ulgurgan.
Yangi jamoa va tayyorgarlik jarayoniFran Gonsales allaqachon oʻzining yangi jamoadoshlariga qoʻshilish maqsadida Niderlandiyaning Garderen shahriga yoʻl olgan. Ayni paytda u yerda Sevilya asosiy jamoasining yangi La Liga mavsumiga tayyorgarlik koʻrish boʻyicha mavsumoldi yigʻini qizgʻin davom etmoqda. Yosh darvozabon uchun bu transfer faoliyatidagi katta qadam va oʻzini koʻrsatish uchun qulay imkoniyatdir.
Futbolchi 2024/25-yilgi mavsumda Real Madrid safida Valensiyaga qarshi kechgan uy uchrashuvida oʻzining asosiy jamoadagi debyutini oʻtkazgan edi. Biroq poytaxt klubida raqobatning haddan tashqari yuqoriligi va darvozabonlar chizigʻida kuchli tajribali futbolchilar borligi sababli Gonsales oʻz rivoji uchun Sevilya loyihasini maʼqul topdi.
Real Madrid shartnomadagi ustunlikni saqlab qoldiReal Madrid rahbariyati yosh posbonning ketishiga ruxsat bergan boʻlsa-da, uning kelajagini nazorat qilish imkoniyatini qoʻldan boy bermadi. Qirollik klubi shartnomaga kelgusi uchta transfer oynasi davomida amal qiladigan qayta sotib olish bandini kiritishga muvaffaq boʻldi. Bu orqali Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisining kelajakdagi potensial oʻsishini sugʻurtalagan.
Ushbu bandga koʻra, Real Madrid kelgusida Fran Gonsalesni 3 million yevrodan 5 million yevrogacha boʻlgan mablagʻ evaziga yana oʻz safiga qaytarib olish huquqiga ega boʻladi. Narxning oʻzgarishi qaysi transfer oynasida bu qaror qabul qilinishiga bogʻliq. Yakshanba oqshomida eʼlon qilingan rasmiy bayonotda Real Madrid klubi oʻzining sobiq darvozaboniga koʻrsatgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi.
…