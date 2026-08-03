Sevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldi

·0·Sport
Sevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldi

Ispaniyaning Sevilya klubi Madridning Real jamoasidan iqtidorli darvozabon Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. 21 yoshli posbon Andalusiya klubi bilan 2031-yilning yozigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Mazkur transfer Sevilya yozgi transfer oynasida amalga oshirayotgan tarkibni yangilash retsiklining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Leon shahrida tugʻilgan darvozabon transferi uchun Sevilya dastlab 1 million yevro toʻlaydi. Shuningdek, kelishuvda futbolchining iqtisodiy huquqlarining 50 foizi Andalusiya klubiga oʻtishi hamda turli shartli bonuslar koʻzda tutilgani qayd etilgan. Ushbu moliyaviy tuzilma oxirgi vaqtlarda ikki Ispaniya grandlari oʻrtasidagi muzokaralarda asosiy uslubga aylanib ulgurgan.

Yangi jamoa va tayyorgarlik jarayoni

Fran Gonsales allaqachon oʻzining yangi jamoadoshlariga qoʻshilish maqsadida Niderlandiyaning Garderen shahriga yoʻl olgan. Ayni paytda u yerda Sevilya asosiy jamoasining yangi La Liga mavsumiga tayyorgarlik koʻrish boʻyicha mavsumoldi yigʻini qizgʻin davom etmoqda. Yosh darvozabon uchun bu transfer faoliyatidagi katta qadam va oʻzini koʻrsatish uchun qulay imkoniyatdir.

Futbolchi 2024/25-yilgi mavsumda Real Madrid safida Valensiyaga qarshi kechgan uy uchrashuvida oʻzining asosiy jamoadagi debyutini oʻtkazgan edi. Biroq poytaxt klubida raqobatning haddan tashqari yuqoriligi va darvozabonlar chizigʻida kuchli tajribali futbolchilar borligi sababli Gonsales oʻz rivoji uchun Sevilya loyihasini maʼqul topdi.

Real Madrid shartnomadagi ustunlikni saqlab qoldi

Real Madrid rahbariyati yosh posbonning ketishiga ruxsat bergan boʻlsa-da, uning kelajagini nazorat qilish imkoniyatini qoʻldan boy bermadi. Qirollik klubi shartnomaga kelgusi uchta transfer oynasi davomida amal qiladigan qayta sotib olish bandini kiritishga muvaffaq boʻldi. Bu orqali Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisining kelajakdagi potensial oʻsishini sugʻurtalagan.

Ushbu bandga koʻra, Real Madrid kelgusida Fran Gonsalesni 3 million yevrodan 5 million yevrogacha boʻlgan mablagʻ evaziga yana oʻz safiga qaytarib olish huquqiga ega boʻladi. Narxning oʻzgarishi qaysi transfer oynasida bu qaror qabul qilinishiga bogʻliq. Yakshanba oqshomida eʼlon qilingan rasmiy bayonotda Real Madrid klubi oʻzining sobiq darvozaboniga koʻrsatgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi.

SevilyaReal MadridFran GonsalesLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Bugun, 02:39Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiVinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiBugun, 02:20Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiLiverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiBugun, 01:31Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaJoze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaBugun, 01:31Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda