Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?

·36·Dunyo
Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?
Qisqacha

Vetnamlik dasturchi Dong Nuyen kuniga 50 ming dollar daromad keltirayotgan "Flappy Bird" o'yinini o'chirib tashladi. 2013 yil may oyida uch kecha davomida yaratilgan bu loyiha 2014 yil boshlariga kelib dunyodagi eng mashhur mobil o'yinlardan biriga aylangan edi. Dasturchi o'yin odamlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatib, qaramlikni kuchaytirayotganini tushunib yetdi.

Bu yigit — mashhur "Flappy Bird" o‘yinining yaratuvchisi, vetnamlik dasturchi Dong Nuyen. Uning yaratgan ushbu oddiy, ammo juda mashhur o‘yini 2013 yil may oyida atigi uch kecha davomida ishlab chiqilgan.

Dastlab o‘yinga deyarli hech kim e’tibor qaratmagan. Biroq 2014 yil boshlariga kelib, "Flappy Bird" kutilmagan tarzda keng ommalashib ketdi. Qisqa vaqt ichida millionlab foydalanuvchilar uni yuklab olib, o‘ynay boshladi. Natijada o‘yin dunyodagi eng mashhur mobil o‘yinlardan biriga aylandi.

Ommaviylik ortishi bilan Dong Nuyen kuniga taxminan 50 ming dollar daromad ola boshladi. Biroq u vaqt o‘tishi bilan o‘z loyihasi odamlarning hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotganini, o‘yin ayrim foydalanuvchilarda qaramlikni kuchaytirib, ularning qimmatli vaqtini behuda sarflashiga sabab bo‘layotganini angladi.

Flappy Bird o‘yinining turli bosqichlari aks etgan uchta skrinshot.

Shundan so‘ng dasturchi kutilmagan qaror qabul qildi. Avval u o‘zining ijtimoiy tarmoqlarida bu haqda xabar berib, "Flappy Bird" tez orada o‘chirilishini ma’lum qildi. Oradan bir kun o‘tib esa, kuniga o‘nlab ming dollar daromad keltirayotgan o‘yinni insonlar manfaatini moliyaviy foydadan ustun qo‘ygan holda App Store va Google Play platformalaridan butunlay olib tashladi.

Dong Nuyenning bu qarori haligacha texnologiya sohasidagi eng noodatiy va eng ko‘p muhokama qilingan qarorlardan biri sifatida esga olinadi. Uning fikricha, har qanday moliyaviy muvaffaqiyat insonlar salomatligi va farovonligidan ustun bo‘lmasligi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinRuxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinBugun, 01:10Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiYerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiKecha, 23:01Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Kecha, 19:09Akula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiAkula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiKecha, 19:02Ortga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdiOrtga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdiKecha, 18:48Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Kecha, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda