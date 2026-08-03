FIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10da

·0·Sport
FIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10da

Xalqaro shaxmat federatsiyasining 2026 yil 1 avgust holatidagi yangi reytingi O‘zbekiston shaxmati uchun yana bir tarixiy manzarani namoyon qildi. Javohir Sindarov 2777 Elo balli bilan dunyoning to‘rtinchi raqamli shaxmatchisi bo‘lib qolgan bo‘lsa, Nodirbek Abdusattorov 2762 ball bilan kuchli o‘nlikdagi o‘rnini saqlab qoldi.

Yangi ro‘yxatning eng e’tiborli jihatlaridan biri — jahon top-10ligida faqat AQSH va O‘zbekistondan bittadan ortiq shaxmatchi bor. AQSH uch grossmeyster bilan yetakchilik qilsa, O‘zbekiston ikki vakili bilan dunyo shaxmatining eng kuchli davlatlari qatorida turibdi.

Sindarov Karlsen ta’qibchilari orasida

Javohir Sindarovning klassik shaxmatdagi reytingi 2777 ballni tashkil etdi. O‘zbekistonlik grossmeyster 4-o‘rinni saqlab qolib, Magnus Karlsen, Fabiano Karuana va Hikaru Nakamuradan keyin joylashdi.

Reyting peshqadami Magnus Karlsenda 2823 ball bor. Sindarovni norvegiyalik shaxmatchidan 46 ball, ikkinchi va uchinchi o‘rindagi Karuana hamda Nakamuradan esa atigi 15 ball ajratib turibdi.

Iyul reytingida ham Sindarov 2777 ball bilan to‘rtinchi, Abdusattorov esa 2766 ball bilan oltinchi o‘rinda turgan edi. Demak, Javohir mavqeini o‘zgartirmagan, Nodirbek esa to‘rt reyting ochkosini yo‘qotgan.

Sindarov nafaqat O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi, balki hozirda jahon reytingidagi eng kuchli osiyolik grossmeysterlardan biri bo‘lib turibdi.

Abdusattorov ikki pog‘onaga pastladi

Nodirbek Abdusattorov avgust reytingida 2762 Elo balli bilan 8-o‘rinni egalladi. U o‘tgan oyga nisbatan to‘rt ochko yo‘qotdi va ikki pog‘ona pastladi.

Abdusattorovning pasayishi natijasida amerikalik Uesli So hamda Niderlandiya vakili Anish Giri bittadan pog‘ona ko‘tarildi:

  • Uesli So — 2765 ball, 6-o‘rin;

  • Anish Giri — 2764 ball, 7-o‘rin;

  • Nodirbek Abdusattorov — 2762 ball, 8-o‘rin.

Shunga qaramay, 21 yoshli o‘zbekistonlik grossmeyster dunyoning eng kuchli o‘n shaxmatchisi orasida qolmoqda. Javohir va Nodirbek o‘rtasidagi reyting farqi hozir 15 ballni tashkil etadi.

Jahonning eng kuchli o‘n shaxmatchisi

O‘rin

Shaxmatchi

Mamlakat

Reyting

1

Magnus Karlsen

Norvegiya

2823

2

Fabiano Karuana

AQSH

2792

3

Hikaru Nakamura

AQSH

2792

4

Javohir Sindarov

O‘zbekiston

2777

5

Vinsent Keymer

Germaniya

2767

6

Uesli So

AQSH

2765

7

Anish Giri

Niderlandiya

2764

8

Nodirbek Abdusattorov

O‘zbekiston

2762

9

Arjun Erigaysi

Hindiston

2759

10

Alireza Firuzja

Fransiya

2757

Fabiano Karuana va Hikaru Nakamuraning reytinglari bir xil — 2792 ball. Biroq rasmiy ro‘yxatda Karuana ikkinchi, Nakamura esa uchinchi pog‘onaga joylashtirilgan.

Fransiyalik Alireza Firuzja eng sezilarli siljishlardan birini qayd etdi: u sakkiz reyting ochkosini qo‘shib, ikki pog‘ona ko‘tarildi va kuchli o‘nlikka qaytdi.

Javohirni oldinda tarixiy bahs kutmoqda

Sindarov 2026 yil iyun reytingida faoliyatida ilk bor jahonning to‘rtinchi raqamiga aylangan edi. FIDE o‘sha paytda bu natijani o‘zbekistonlik grossmeysterning shaxsiy rekordi sifatida qayd etgan.

Endi Javohirni faoliyatidagi eng katta sinov kutmoqda. U 2026 yilgi Nomzodlar turnirida g‘olib bo‘lib, amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi shaxmat toji uchun o‘ynash huquqini qo‘lga kiritgan.

FIDE ma’lumotiga ko‘ra, jahon chempionligi bahsi 25 noyabrdan 15 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tkaziladi. 20 yoshli Gukesh va Sindarov o‘rtasidagi uchrashuv shaxmat tarixidagi eng yosh jahon chempionligi bahsi bo‘ladi.

O‘zbekiston jahon shaxmatining asosiy kuchiga aylandi

Bir vaqtning o‘zida ikki o‘zbekistonlik shaxmatchining jahon top-10ligida turishi tasodifiy natija emas. Sindarov va Abdusattorov endi shunchaki istiqbolli yoshlar emas — ular elita turnirlarida Karlsen, Karuana, Nakamura va boshqa yulduzlar bilan teng kurashayotgan grossmeysterlardir.

Avgust reytingida Javohirning 4-o‘rinni saqlab qolishi va Nodirbekning kichik pasayishga qaramay top-10dan chiqib ketmagani O‘zbekiston shaxmatining yuqori darajadagi barqarorligini ko‘rsatadi.

Endi asosiy intriga — Sindarov 2800 ballik tarixiy chegaraga yaqinlasha oladimi va Abdusattorov yo‘qotilgan pozitsiyalarini qanchalik tez qaytarib oladi?

Sizningcha, yaqin kelajakda qaysi o‘zbekistonlik shaxmatchi Magnus Karlsenga asosiy raqib bo‘la oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mullojonov Rossiyada yana g‘alaba qozondi: 9ta prof jang — 9ta zafar!Mullojonov Rossiyada yana g‘alaba qozondi: 9ta prof jang — 9ta zafar!Bugun, 05:50Sevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldiSevilya Real Madrid darvozaboni Fran Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 02:59Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Bugun, 02:39Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiVinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiBugun, 02:20Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiLiverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiBugun, 01:31Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaJoze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaBugun, 01:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda