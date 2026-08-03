FIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10da
Xalqaro shaxmat federatsiyasining 2026 yil 1 avgust holatidagi yangi reytingi O‘zbekiston shaxmati uchun yana bir tarixiy manzarani namoyon qildi. Javohir Sindarov 2777 Elo balli bilan dunyoning to‘rtinchi raqamli shaxmatchisi bo‘lib qolgan bo‘lsa, Nodirbek Abdusattorov 2762 ball bilan kuchli o‘nlikdagi o‘rnini saqlab qoldi.
Yangi ro‘yxatning eng e’tiborli jihatlaridan biri — jahon top-10ligida faqat AQSH va O‘zbekistondan bittadan ortiq shaxmatchi bor. AQSH uch grossmeyster bilan yetakchilik qilsa, O‘zbekiston ikki vakili bilan dunyo shaxmatining eng kuchli davlatlari qatorida turibdi.
Sindarov Karlsen ta’qibchilari orasida
Javohir Sindarovning klassik shaxmatdagi reytingi 2777 ballni tashkil etdi. O‘zbekistonlik grossmeyster 4-o‘rinni saqlab qolib, Magnus Karlsen, Fabiano Karuana va Hikaru Nakamuradan keyin joylashdi.
Reyting peshqadami Magnus Karlsenda 2823 ball bor. Sindarovni norvegiyalik shaxmatchidan 46 ball, ikkinchi va uchinchi o‘rindagi Karuana hamda Nakamuradan esa atigi 15 ball ajratib turibdi.
Iyul reytingida ham Sindarov 2777 ball bilan to‘rtinchi, Abdusattorov esa 2766 ball bilan oltinchi o‘rinda turgan edi. Demak, Javohir mavqeini o‘zgartirmagan, Nodirbek esa to‘rt reyting ochkosini yo‘qotgan.
Sindarov nafaqat O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi, balki hozirda jahon reytingidagi eng kuchli osiyolik grossmeysterlardan biri bo‘lib turibdi.
Abdusattorov ikki pog‘onaga pastladi
Nodirbek Abdusattorov avgust reytingida 2762 Elo balli bilan 8-o‘rinni egalladi. U o‘tgan oyga nisbatan to‘rt ochko yo‘qotdi va ikki pog‘ona pastladi.
Abdusattorovning pasayishi natijasida amerikalik Uesli So hamda Niderlandiya vakili Anish Giri bittadan pog‘ona ko‘tarildi:
Uesli So — 2765 ball, 6-o‘rin;
Anish Giri — 2764 ball, 7-o‘rin;
Nodirbek Abdusattorov — 2762 ball, 8-o‘rin.
Shunga qaramay, 21 yoshli o‘zbekistonlik grossmeyster dunyoning eng kuchli o‘n shaxmatchisi orasida qolmoqda. Javohir va Nodirbek o‘rtasidagi reyting farqi hozir 15 ballni tashkil etadi.
Jahonning eng kuchli o‘n shaxmatchisi
O‘rin
Shaxmatchi
Mamlakat
Reyting
1
Magnus Karlsen
Norvegiya
2823
2
Fabiano Karuana
AQSH
2792
3
Hikaru Nakamura
AQSH
2792
4
Javohir Sindarov
O‘zbekiston
2777
5
Vinsent Keymer
Germaniya
2767
6
Uesli So
AQSH
2765
7
Anish Giri
Niderlandiya
2764
8
Nodirbek Abdusattorov
O‘zbekiston
2762
9
Arjun Erigaysi
Hindiston
2759
10
Alireza Firuzja
Fransiya
2757
Fabiano Karuana va Hikaru Nakamuraning reytinglari bir xil — 2792 ball. Biroq rasmiy ro‘yxatda Karuana ikkinchi, Nakamura esa uchinchi pog‘onaga joylashtirilgan.
Fransiyalik Alireza Firuzja eng sezilarli siljishlardan birini qayd etdi: u sakkiz reyting ochkosini qo‘shib, ikki pog‘ona ko‘tarildi va kuchli o‘nlikka qaytdi.
Javohirni oldinda tarixiy bahs kutmoqda
Sindarov 2026 yil iyun reytingida faoliyatida ilk bor jahonning to‘rtinchi raqamiga aylangan edi. FIDE o‘sha paytda bu natijani o‘zbekistonlik grossmeysterning shaxsiy rekordi sifatida qayd etgan.
Endi Javohirni faoliyatidagi eng katta sinov kutmoqda. U 2026 yilgi Nomzodlar turnirida g‘olib bo‘lib, amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi shaxmat toji uchun o‘ynash huquqini qo‘lga kiritgan.
FIDE ma’lumotiga ko‘ra, jahon chempionligi bahsi 25 noyabrdan 15 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tkaziladi. 20 yoshli Gukesh va Sindarov o‘rtasidagi uchrashuv shaxmat tarixidagi eng yosh jahon chempionligi bahsi bo‘ladi.
O‘zbekiston jahon shaxmatining asosiy kuchiga aylandi
Bir vaqtning o‘zida ikki o‘zbekistonlik shaxmatchining jahon top-10ligida turishi tasodifiy natija emas. Sindarov va Abdusattorov endi shunchaki istiqbolli yoshlar emas — ular elita turnirlarida Karlsen, Karuana, Nakamura va boshqa yulduzlar bilan teng kurashayotgan grossmeysterlardir.
Avgust reytingida Javohirning 4-o‘rinni saqlab qolishi va Nodirbekning kichik pasayishga qaramay top-10dan chiqib ketmagani O‘zbekiston shaxmatining yuqori darajadagi barqarorligini ko‘rsatadi.
Endi asosiy intriga — Sindarov 2800 ballik tarixiy chegaraga yaqinlasha oladimi va Abdusattorov yo‘qotilgan pozitsiyalarini qanchalik tez qaytarib oladi?
Sizningcha, yaqin kelajakda qaysi o‘zbekistonlik shaxmatchi Magnus Karlsenga asosiy raqib bo‘la oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…