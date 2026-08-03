Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadi

·18·Texno
Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadi
Qisqacha

Taniqli insayder Debayan Roy OnePlus kompaniyasining kelgusi avlod OnePlus 16 flagmani haqida dastlabki yirik maʼlumotlarni oshkor qildi. Ushbu smartfon 9000 mAch sigʻimli gʻayrioddiy yirik batareya hamda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori bilan jihozlanishi xabar qilindi. Shuningdek, qurilma 1,5K oʻlchamli tekis OLED ekran, 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari hamda eng soʻnggi IP69 darajasidagi himoya standartiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Mobil texnologiyalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus kompaniyasining kelgusi avlod flagmani — OnePlus 16 smartfoni haqida dastlabki yirik maʼlumotlar oshkor qilildi. Ushbu qurilma oʻta yirik quvvatli batareyasi va ilgʻor texnik xususiyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak flagman haqidagi tafsilotlar taniqli insayder Debayan Roy tomonidan taqdim etilgan. Mutaxassis avvalroq Xiaomi brendining bir qator qurilmalari parametrlarini toʻgʻri fosh etgani bois, uning bu galgi maʼlumotlari texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotdi.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

Insayder maʼlumotlariga koʻra, yangi OnePlus 16 tekis OLED ekran bilan jihozlanadi. Displey 1,5K oʻlchamli aniqlikni qoʻllab-quvvatlaydi hamda kadrlar chastotasi 185 yoki hattoki 240 Hz gacha yetishi kutilmoqda. Shuningdek, ekran atrofidagi ramka qalinligi 1 millimetrdan ham kam boʻlishi xabar qilinmoqda.

Qurilmaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tanlangan. Bu esa eng ogʻir oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda ham yuqori tezlik va barqaror ishlashni taʼminlaydi. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash uchun yaxshilangan ultratovushli barmoq izi skaneri oʻrnatiladi.

Akkumulyator va quvvat olish tezligi

Smartfonning eng koʻzga koʻringan jihatlaridan biri bu uning gʻayrioddiy sigʻimli batareyasi boʻlib, u naq 9000 mAch quvvatni tashkil etadi. Bunday koʻrsatkich bugungi kunda flagmanlar orasida deyarli uchramaydi va foydalanuvchilarga gadjetdan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.

Qurilmani tezkor toʻldirish uchun 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari taqdim etiladi. Bu esa ulkan batareyani ham qisqa fursatlarda toʻliq quvvatga keltirish imkonini beradi.

Kamera imkoniyatlari va korpus himoyasi

Optika borasida OnePlus ikkita ehtimoliy variantni koʻrib chiqmoqda. Birinchi versiyaga koʻra, qurilma 200 megapikselli asosiy modul, shuningdek, 50 megapikselli keng burchakli kamera va 50 megapikselli teleradiosensor bilan jihozlanishi mumkin. Ikkinchi variantda esa 1/1,4 dyuymli 50 megapikselli Sony sensoriga tayanilib, 200 megapikselli periskop modulidan foydalanish ham muhokama qilinmoqda. Old kamera uchun esa 32 megapikselli sensor tanlangan.

Qurilmaning tashqi taʼsirlarga chidamliligi ham yuqori darajada boʻlib, korpus eng soʻnggi IP69 darajasidagi chang va suvdan himoya standartiga ega boʻladi. Bu esa smartfonni hatto ekstremal sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.

OnePlusSmartfonlarSnapdragonGadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiGlobal xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiBugun, 02:50SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiBugun, 02:29Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiSam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiBugun, 01:59Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiBugun, 01:25iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi