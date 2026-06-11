Lionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdi
Butun sayyoramiz katta hayajon bilan kutgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati rasman start olgan ushbu tarixiy kunlarda, amaldagi unvon egalari — Argentina milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar dunyo sport matbuotining markazida turibdi. Ko‘pchilik kubokni yana okean ortiga olib ketish ular uchun naqadar murakkab bo‘lishini taxmin qilayotgan bir paytda, «albiseleste» sardori va tirik afsona Lionel Messi mundial oldidan o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. Tajribali hujumchining so‘zlari Argentina terma jamoasi yana bir bor bosh sovrin — Jahon kubogi uchun oxirigacha ayovsiz kurash olib borishini ko‘rsatmoqda.
Bo‘lajak og‘ir turnir va jamoaning ichki muhiti haqida gapirar ekan, Leo muxlislarni xotirjamlikka va jamoaga ishonishga chaqirdi:
«Biz Jahon chempionligini saqlab qolish uchun albatta borimizni berib harakat qilamiz. Ishqibozlarimiz yashil maydonda bor kuch-quvvatimizni sarflashimizga aslo shubha qilmasliklari kerak. Men ushbu muqaddas libosda to‘p surgan barcha yillarim davomida maydonga faqat g‘alaba uchun tushganman va bu an’ana o‘zgarishsiz qoladi. To‘g‘ri, futbolda ba’zan natija biz xohlagandek chiqadi, ba’zan esa omad yuz o‘girishi mumkin.
Tan olish kerak, so‘nggi yillardagi yirik turnirlar va natijalar biz uchun juda muvaffaqiyatli va yoqimli kechdi. Lekin haqiqat shundaki, bu darajani ushlab turish juda murakkab va har gal chempionlikni himoya qilish yanada qiyinlashib bormoqda. Biz mana shunday bosim ostida o‘ynashga ko‘nikib qolganmiz va sevimli muxlislarimizni ham faqat zafarlarga o‘rgatib qo‘ydik», — dedi Messi mahalliy jurnalistlarga bergan intervyusida.
Shuningdek, dunyo futboli yulduzi bo‘lajak raqiblarga ham jiddiy ogohlantirish yo‘llab, Argentinani mag‘lub etish oson bo‘lmasligini qat’iy ta’kidladi:
«Biz tarixni yana bir bor takrorlashga va oliy cho‘qqini zabt etishga urinib ko‘ramiz. Bu safar buni uddalay olamizmi yoki yo‘q — buni faqat yashil maydon ko‘rsatadi, chunki bu futbol. Ammo bitta narsa mutlaqo aniq: bu musobaqada hech kimga oson bo‘lmaydi. Bizga qarshi saf tortadigan raqiblarimiz ham bizni yengishda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi, sababi biz hanuz haqiqiy matonatli va o‘ta raqobatbardosh jamoamiz».
Musobaqa taqvimiga ko‘ra, amaldagi jahon chempionlari guruh bosqichidagi o‘z yurishlarini yaqin kunlarda boshlashadi. Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi «aqlli» sun’iy intellekt kameralari ostidagi qat’iy nazorat va tartib bilan kutib olingan mezbon shaharlarda Afrika vakili Jazoir (17 iyun), Yevropaning intizomli jamoasi Avstriya (22 iyun) hamda Osiyo qit’asi matonati Iordaniya (28 iyun) terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Ko‘ramiz, Messi o‘z faoliyatidagi navbatdagi tarixiy oltin medalga yetisha olarmikan?
Lionel Messining Jahon chempionatidagi so‘nggi yurishlari, Argentina terma jamoasining qaynoq taktikalari va mundialning barcha eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…