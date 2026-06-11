Lionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdi

·0·Sport
Lionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdi

Butun sayyoramiz katta hayajon bilan kutgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati rasman start olgan ushbu tarixiy kunlarda, amaldagi unvon egalari — Argentina milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar dunyo sport matbuotining markazida turibdi. Ko‘pchilik kubokni yana okean ortiga olib ketish ular uchun naqadar murakkab bo‘lishini taxmin qilayotgan bir paytda, «albiseleste» sardori va tirik afsona Lionel Messi mundial oldidan o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. Tajribali hujumchining so‘zlari Argentina terma jamoasi yana bir bor bosh sovrin — Jahon kubogi uchun oxirigacha ayovsiz kurash olib borishini ko‘rsatmoqda.

Bo‘lajak og‘ir turnir va jamoaning ichki muhiti haqida gapirar ekan, Leo muxlislarni xotirjamlikka va jamoaga ishonishga chaqirdi:

«Biz Jahon chempionligini saqlab qolish uchun albatta borimizni berib harakat qilamiz. Ishqibozlarimiz yashil maydonda bor kuch-quvvatimizni sarflashimizga aslo shubha qilmasliklari kerak. Men ushbu muqaddas libosda to‘p surgan barcha yillarim davomida maydonga faqat g‘alaba uchun tushganman va bu an’ana o‘zgarishsiz qoladi. To‘g‘ri, futbolda ba’zan natija biz xohlagandek chiqadi, ba’zan esa omad yuz o‘girishi mumkin.

Tan olish kerak, so‘nggi yillardagi yirik turnirlar va natijalar biz uchun juda muvaffaqiyatli va yoqimli kechdi. Lekin haqiqat shundaki, bu darajani ushlab turish juda murakkab va har gal chempionlikni himoya qilish yanada qiyinlashib bormoqda. Biz mana shunday bosim ostida o‘ynashga ko‘nikib qolganmiz va sevimli muxlislarimizni ham faqat zafarlarga o‘rgatib qo‘ydik», — dedi Messi mahalliy jurnalistlarga bergan intervyusida.

Shuningdek, dunyo futboli yulduzi bo‘lajak raqiblarga ham jiddiy ogohlantirish yo‘llab, Argentinani mag‘lub etish oson bo‘lmasligini qat’iy ta’kidladi:

«Biz tarixni yana bir bor takrorlashga va oliy cho‘qqini zabt etishga urinib ko‘ramiz. Bu safar buni uddalay olamizmi yoki yo‘q — buni faqat yashil maydon ko‘rsatadi, chunki bu futbol. Ammo bitta narsa mutlaqo aniq: bu musobaqada hech kimga oson bo‘lmaydi. Bizga qarshi saf tortadigan raqiblarimiz ham bizni yengishda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi, sababi biz hanuz haqiqiy matonatli va o‘ta raqobatbardosh jamoamiz».

Musobaqa taqvimiga ko‘ra, amaldagi jahon chempionlari guruh bosqichidagi o‘z yurishlarini yaqin kunlarda boshlashadi. Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi «aqlli» sun’iy intellekt kameralari ostidagi qat’iy nazorat va tartib bilan kutib olingan mezbon shaharlarda Afrika vakili Jazoir (17 iyun), Yevropaning intizomli jamoasi Avstriya (22 iyun) hamda Osiyo qit’asi matonati Iordaniya (28 iyun) terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Ko‘ramiz, Messi o‘z faoliyatidagi navbatdagi tarixiy oltin medalga yetisha olarmikan?

Lionel Messining Jahon chempionatidagi so‘nggi yurishlari, Argentina terma jamoasining qaynoq taktikalari va mundialning barcha eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiMessi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiBugun, 19:16Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiJoshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiKecha, 17:59Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiSebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiKecha, 17:52Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiTottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 17:34Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiJoze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiKecha, 17:17Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganRoberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganKecha, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...