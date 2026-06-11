O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildi

·47·Sport
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildi

Okean ortida millionlab insonlar intizorlik bilan kutgan futbol bayrami start olgan bir paytda, O'zbekiston milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar nafaqat sport jamoatchiligining, balki mamlakat rahbariyati va diplomatlarining ham diqqat-markazida bo'lib turibdi. Yaqindagina Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan va vakillarimizning shiddatli kurashi bilan yodda qolgan O'zbekiston hamda Niderlandiya terma jamoalari o'rtasidagi nazorat uchrashuvi (1:2) oldidan yuz bergan noxush hodisa yangi bosqichga chiqdi. Vakillarimiz havo bandargohiga qo'nishi bilanoq mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kuchaytirilgan va haddan tashqari sinchkov tekshiruvdan o'tkazilgani yurtimiz diplomatlari tomonidan qat'iy nazoratga olindi.

Mazkur vaziyat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy munosabat bildirib, AQSh tomonidan izoh so'ragani ma'lum bo'ldi. Bu haqda TIV matbuot kotibi Omonulla Fayziev OAV vakillari uchun bergan maxsus bayonotida rasman xabar qildi.

Vazirlik vakilining ta'kidlashicha, davlatimiz o'z fuqarolari, ayniqsa, tarixiy Jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilish uchun yo'l olgan milliy terma jamoamiz futbolchilari hamda murabbiylar shtabi a'zolarining huquqlari va xalqaro maydondagi hurmatini oliy darajada himoya qiladi.

«Mazkur kuchaytirilgan nazorat va tekshiruv holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Nyu-York shahridagi Bosh konsulxonasi zudlik bilan ishga kirishdi. Diplomatik kanallar orqali Amerika Qo'shma Shtatlarining tegishli davlat idoralari va xavfsizlik xizmati vakillariga rasmiy murojaat yo'llandi. Ayni paytda ushbu jarayonning asl sabablarini bilish maqsadida holat yuzasidan batafsil va rasmiy tushuntirish berilishi talab qilindi», — deya vaziyatga aniqlik kiritdi Omonulla Fayziev.

Eslatib o'tish joizki, avvalroq milliy jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Italiya matbuotiga bergan izohida bunday sinchkovlik AQSh aeroportlariga xos bo'lgan oddiy xalqaro standart xavfsizlik chora-tadbirlaridan biri ekanini aytib, muxlislarni xotirjamlikka chaqirgan edi. Shunga qaramay, yurtimiz Tashqi ishlar vazirligi o'z qahramonlarining xorijdagi har bir qadamini e'tiborsiz qoldirmasligini va diplomatik jihatdan qo'llab-quvvatlashini amalda ko'rsatdi. Bu esa mundial oldidan «oq bo'rilar»ga qo'shimcha dalda va katta kuch bag'ishlashi tabiiy.

Milliy terma jamoamizning Atlantadagi tayyorgarlik jarayonlari, TIV va AQSh o'rtasidagi rasmiy muloqotlar tafsiloti hamda Jahon chempionatining barcha qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonAQSHNyuyorkOmonulla FayzievFabio Cannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiMourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...