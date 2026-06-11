O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildi
Okean ortida millionlab insonlar intizorlik bilan kutgan futbol bayrami start olgan bir paytda, O'zbekiston milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar nafaqat sport jamoatchiligining, balki mamlakat rahbariyati va diplomatlarining ham diqqat-markazida bo'lib turibdi. Yaqindagina Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan va vakillarimizning shiddatli kurashi bilan yodda qolgan O'zbekiston hamda Niderlandiya terma jamoalari o'rtasidagi nazorat uchrashuvi (1:2) oldidan yuz bergan noxush hodisa yangi bosqichga chiqdi. Vakillarimiz havo bandargohiga qo'nishi bilanoq mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kuchaytirilgan va haddan tashqari sinchkov tekshiruvdan o'tkazilgani yurtimiz diplomatlari tomonidan qat'iy nazoratga olindi.
Mazkur vaziyat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy munosabat bildirib, AQSh tomonidan izoh so'ragani ma'lum bo'ldi. Bu haqda TIV matbuot kotibi Omonulla Fayziev OAV vakillari uchun bergan maxsus bayonotida rasman xabar qildi.
Vazirlik vakilining ta'kidlashicha, davlatimiz o'z fuqarolari, ayniqsa, tarixiy Jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilish uchun yo'l olgan milliy terma jamoamiz futbolchilari hamda murabbiylar shtabi a'zolarining huquqlari va xalqaro maydondagi hurmatini oliy darajada himoya qiladi.
«Mazkur kuchaytirilgan nazorat va tekshiruv holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Nyu-York shahridagi Bosh konsulxonasi zudlik bilan ishga kirishdi. Diplomatik kanallar orqali Amerika Qo'shma Shtatlarining tegishli davlat idoralari va xavfsizlik xizmati vakillariga rasmiy murojaat yo'llandi. Ayni paytda ushbu jarayonning asl sabablarini bilish maqsadida holat yuzasidan batafsil va rasmiy tushuntirish berilishi talab qilindi», — deya vaziyatga aniqlik kiritdi Omonulla Fayziev.
Eslatib o'tish joizki, avvalroq milliy jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Italiya matbuotiga bergan izohida bunday sinchkovlik AQSh aeroportlariga xos bo'lgan oddiy xalqaro standart xavfsizlik chora-tadbirlaridan biri ekanini aytib, muxlislarni xotirjamlikka chaqirgan edi. Shunga qaramay, yurtimiz Tashqi ishlar vazirligi o'z qahramonlarining xorijdagi har bir qadamini e'tiborsiz qoldirmasligini va diplomatik jihatdan qo'llab-quvvatlashini amalda ko'rsatdi. Bu esa mundial oldidan «oq bo'rilar»ga qo'shimcha dalda va katta kuch bag'ishlashi tabiiy.
Milliy terma jamoamizning Atlantadagi tayyorgarlik jarayonlari, TIV va AQSh o'rtasidagi rasmiy muloqotlar tafsiloti hamda Jahon chempionatining barcha qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…