IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdi
Jahonning eng yirik texnologiya kompaniyalari sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va infratuzilmasini kengaytirish ishlarini misli koʻrilmagan surʼatlarda davom ettirmoqda. Financial Times nashrining soʻnggi moliyaviy hisobotlarga tayanib xabar berishicha, dunyoning toʻrtta yirik gipermashtabli provayderi — Amazon, Google, Microsoft va Meta tomonidan sunʼiy intellekt yoʻnalishiga yoʻnaltirilgan umumiy kapital xarajatlari 2023-yildan beri allaqachon 1,1 trillion dollardan oshib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur ulkan mablagʻlar koʻlami koʻplab iqtisodchilar va bozor tahlilchilarining eʼtiborini tortayotganiga qaramay, bu oʻsish toʻxtash belgilarini koʻrsatmayapti. Prognozlarga koʻra, faqatgina joriy yilning yakunigacha mazkur korporatsiyalar tomonidan yana qariyb 745 milliard dollar miqdorida qoʻshimcha sarmoya kiritilishi kutilmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt poygasi shiddati yaqin kelajakda yanada kuchayishidan dalolat beradi.
Infratuzilma va asosiy xarajatlar yoʻnalishlariRBC Capital tahlilchisi Rishi Jaluriyning taʼkidlashicha, bunday ulkan moliyaviy oqimlar fonida investorlar texnologik gigantlardan qatʼiy muvozanatni saqlashni talab qilmoqdalar. Yaʼni, kompaniyalar sunʼiy intellektga yoʻnaltirilayotgan mablagʻlar va ularni bugungi muvaffaqiyat choʻqqisiga olib chiqqan anʼanaviy biznes omillarini saqlab qolish oʻrtasidagi chegarani qattiq nazorat qilishlari zarur.
Mablagʻlarning asosiy qismi, yaʼni sheriklik ulushi asosan yangi maʼlumotlar markazlari — ЦОD qurilishiga, ularni zamonaviy chiplar va yetarli darajadagi elektr energiyasi bilan taʼminlashga sarflanmoqda. Bu esa energetika va yuqori unumdor uskuna ishlab chiqaruvchi boshqa tarmoqlarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmayapti.
Sarmoyalarning dastlabki natijalari va oqibatlariGarchi moliyaviy bozor mutaxassislari shunchalik ulkan miqdordagi investitsiyalarning qoplanish muddati va samaradorligidan xavotir bildirayotgan boʻlsa-da, amaldagi koʻrsatkichlar bu xarajatlar oʻz samarasini bera boshlaganini koʻrsatmoqda. Xususan, sunʼiy intellektga kiritilgan sarmoyalar kompaniyalarning daromadlari oʻsishini sezilarli darajada tezlashtirmoqda.
Masalan, Google, Amazon va Microsoft kabi gigantlar oʻzlarining hisoblash quvvatlarini sotuvchi bulutli xizmatlar boʻlinmalari keskin oʻsganini maʼlum qildi. Bulutli biznes infratuzilmasiga ega boʻlmagan Meta esa sunʼiy intellekt algoritmlari reklagalarni aniqroq target qilishga yordam berayotganini, buning natijasida umumiy choraklik daromad 28 foizga oshganini rasman eʼlon qildi.
…