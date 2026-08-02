IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdi

·0·Texno
IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdi

Jahonning eng yirik texnologiya kompaniyalari sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va infratuzilmasini kengaytirish ishlarini misli koʻrilmagan surʼatlarda davom ettirmoqda. Financial Times nashrining soʻnggi moliyaviy hisobotlarga tayanib xabar berishicha, dunyoning toʻrtta yirik gipermashtabli provayderi — Amazon, Google, Microsoft va Meta tomonidan sunʼiy intellekt yoʻnalishiga yoʻnaltirilgan umumiy kapital xarajatlari 2023-yildan beri allaqachon 1,1 trillion dollardan oshib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ulkan mablagʻlar koʻlami koʻplab iqtisodchilar va bozor tahlilchilarining eʼtiborini tortayotganiga qaramay, bu oʻsish toʻxtash belgilarini koʻrsatmayapti. Prognozlarga koʻra, faqatgina joriy yilning yakunigacha mazkur korporatsiyalar tomonidan yana qariyb 745 milliard dollar miqdorida qoʻshimcha sarmoya kiritilishi kutilmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt poygasi shiddati yaqin kelajakda yanada kuchayishidan dalolat beradi.

Infratuzilma va asosiy xarajatlar yoʻnalishlari

RBC Capital tahlilchisi Rishi Jaluriyning taʼkidlashicha, bunday ulkan moliyaviy oqimlar fonida investorlar texnologik gigantlardan qatʼiy muvozanatni saqlashni talab qilmoqdalar. Yaʼni, kompaniyalar sunʼiy intellektga yoʻnaltirilayotgan mablagʻlar va ularni bugungi muvaffaqiyat choʻqqisiga olib chiqqan anʼanaviy biznes omillarini saqlab qolish oʻrtasidagi chegarani qattiq nazorat qilishlari zarur.

Mablagʻlarning asosiy qismi, yaʼni sheriklik ulushi asosan yangi maʼlumotlar markazlari — ЦОD qurilishiga, ularni zamonaviy chiplar va yetarli darajadagi elektr energiyasi bilan taʼminlashga sarflanmoqda. Bu esa energetika va yuqori unumdor uskuna ishlab chiqaruvchi boshqa tarmoqlarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmayapti.

Sarmoyalarning dastlabki natijalari va oqibatlari

Garchi moliyaviy bozor mutaxassislari shunchalik ulkan miqdordagi investitsiyalarning qoplanish muddati va samaradorligidan xavotir bildirayotgan boʻlsa-da, amaldagi koʻrsatkichlar bu xarajatlar oʻz samarasini bera boshlaganini koʻrsatmoqda. Xususan, sunʼiy intellektga kiritilgan sarmoyalar kompaniyalarning daromadlari oʻsishini sezilarli darajada tezlashtirmoqda.

Masalan, Google, Amazon va Microsoft kabi gigantlar oʻzlarining hisoblash quvvatlarini sotuvchi bulutli xizmatlar boʻlinmalari keskin oʻsganini maʼlum qildi. Bulutli biznes infratuzilmasiga ega boʻlmagan Meta esa sunʼiy intellekt algoritmlari reklagalarni aniqroq target qilishga yordam berayotganini, buning natijasida umumiy choraklik daromad 28 foizga oshganini rasman eʼlon qildi.

Sunʼiy intellektTexnologiyalarInvestitsiyaIT gigantlariBulutli xizmatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiUnited Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiKecha, 22:53xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiKecha, 22:28Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiMalayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiKecha, 22:22XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiKecha, 21:52AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinKecha, 21:20Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaJahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaKecha, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi