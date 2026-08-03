Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdi

·22·Sport
Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdi
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda germaniyalik sobiq futbolchi Toni Kroosning Rodri bilan birga to'p tepish uchun faoliyatini tiklashi haqida tarqalgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Internet sahifalarida Kroosning tilidan yozilgan bunday soxta iqtiboslar qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalar to'plagan edi.

Real Madrid afsonasi Toni Kroosning faoliyatini tiklashi va Rodri bilan birga toʻp tepishi haqida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Soʻnggi kunlarda internet sahifalarida germaniyalik sobiq yarim himoyachining goʻyoki Manchester Siti yetakchisi Madrid klubiga oʻtsa, futbolga qaytishga tayyorligi haqidagi bayonotlari qizgʻin muhokama qilinayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Defensa Central nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ijtimoiy tarmoqlarda Kroosning tilidan yozilgan soxta iqtiboslar qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalar toʻplagan. Ushbu uydirma bayonotlarda Toni Rodrining Madrid jamoasiga ehtimoliy transferi uni qoyil qoldirgani va shu bois maydonga qaytishni oʻylayotgani taʼkidlangandi.

Soxta iqtiboslar va ularning mazmuni

Tarqalgan xabarlarda Kroos goʻyoki Rodri kabi futbolchi bilan birga oʻynash uchun nafaqadan qaytishga majbur boʻlishini, hatto u oʻzidan toʻlaqonli yarim himoyachi boʻlish sirlarini oʻrganishi mumkinligini aytgani yozilgandi. Shuningdek, xabarda Rodri va Bernardo Silva Madridga koʻchib oʻtsa, Pep Gvardiolaning Manchester Siti klubi falsafasining bir qismi Santyago Bernabeu stadioniga koʻchirilishi taʼkidlangani iddao qilingan edi.

Bundan tashqari, Oltin toʻp sohibi va jahon chempionining transfer qiymati haqida ham goʻyoki Toni Kroosning fikrlari keltirilgan boʻlib, bunday darajadagi futbolchilarning narxi ustidan savdolashib oʻtirish aslo mumkin emasligi aytilgandi. Biroq ushbu gaplarning barchasi internet foydalanuvchilari tomonidan oʻylab topilgani maʼlum boʻldi.

Kroosning Instagramʼdagi javobi

Mazkur shov-shuvlarga futbolchining oʻzi barham berdi. Toni Kroos Instagram ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida oʻziga nisbat berilgan soxta iqtiboslardan biriga izoh qoldirib, haqiqatni oydinlashtirdi.

U oʻzining rasmiy munosabatida quyidagilarni yozib qoldirdi:

  • Men buni hech qachon aytmaganman... lekin baribir menga yoqdi.
Shu tariqa, germaniyalik sobiq futbolchi bu kabi xabarlarga hazilomuz tarzda yondashib, maydonga qaytish niyati yoʻqligini yana bir bor tasdiqladi. Garchi tarqalgan bayonotlar feyk boʻlib chiqsa-da, futbol jamoatchiligi uchun Kroos va Rodri kabi mahoratli ijodkorlarning bir jamoada toʻp tepishi gʻoyasining oʻzi katta qiziqish uygʻotishda davom etmoqda.

Toni KroosRodriReal MadridManchester CityTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda