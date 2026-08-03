Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdi
Ijtimoiy tarmoqlarda germaniyalik sobiq futbolchi Toni Kroosning Rodri bilan birga to'p tepish uchun faoliyatini tiklashi haqida tarqalgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Internet sahifalarida Kroosning tilidan yozilgan bunday soxta iqtiboslar qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalar to'plagan edi.
Real Madrid afsonasi Toni Kroosning faoliyatini tiklashi va Rodri bilan birga toʻp tepishi haqida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Soʻnggi kunlarda internet sahifalarida germaniyalik sobiq yarim himoyachining goʻyoki Manchester Siti yetakchisi Madrid klubiga oʻtsa, futbolga qaytishga tayyorligi haqidagi bayonotlari qizgʻin muhokama qilinayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Defensa Central nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ijtimoiy tarmoqlarda Kroosning tilidan yozilgan soxta iqtiboslar qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalar toʻplagan. Ushbu uydirma bayonotlarda Toni Rodrining Madrid jamoasiga ehtimoliy transferi uni qoyil qoldirgani va shu bois maydonga qaytishni oʻylayotgani taʼkidlangandi.
Soxta iqtiboslar va ularning mazmuniTarqalgan xabarlarda Kroos goʻyoki Rodri kabi futbolchi bilan birga oʻynash uchun nafaqadan qaytishga majbur boʻlishini, hatto u oʻzidan toʻlaqonli yarim himoyachi boʻlish sirlarini oʻrganishi mumkinligini aytgani yozilgandi. Shuningdek, xabarda Rodri va Bernardo Silva Madridga koʻchib oʻtsa, Pep Gvardiolaning Manchester Siti klubi falsafasining bir qismi Santyago Bernabeu stadioniga koʻchirilishi taʼkidlangani iddao qilingan edi.
Bundan tashqari, Oltin toʻp sohibi va jahon chempionining transfer qiymati haqida ham goʻyoki Toni Kroosning fikrlari keltirilgan boʻlib, bunday darajadagi futbolchilarning narxi ustidan savdolashib oʻtirish aslo mumkin emasligi aytilgandi. Biroq ushbu gaplarning barchasi internet foydalanuvchilari tomonidan oʻylab topilgani maʼlum boʻldi.
Kroosning Instagramʼdagi javobiMazkur shov-shuvlarga futbolchining oʻzi barham berdi. Toni Kroos Instagram ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida oʻziga nisbat berilgan soxta iqtiboslardan biriga izoh qoldirib, haqiqatni oydinlashtirdi.
U oʻzining rasmiy munosabatida quyidagilarni yozib qoldirdi:
- Men buni hech qachon aytmaganman... lekin baribir menga yoqdi.
…