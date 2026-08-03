Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdi
Manchester Siti himoyachisi Yoshko Gvardiol yarim himoyachi Bernardo Silvaning shartnomasi tugagach erkin agent sifatida Real Madrid safiga o'tganiga o'z munosabatini bildirdi. Gvardiol yaqin do'stining ketishidan afsusda ekanini, biroq uning Ispaniyaga qaytishni uzoq vaqtdan beri orzu qilgani sababli bu tanloviga hurmat bilan qarashini ta'kidladi.
Manchester Siti himoyachisi Yoshko Gvardiol yarim himoyachi Bernardo Silvaning jamoadan ketishi va Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi haqida fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik tajribali futbolchi shartnomasi yakuniga yetgach, erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pep Gvardiola davridagi muvaffaqiyatlarning asosiy qahramonlaridan biri boʻlgan Silva faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi. Qirollik klubida esa bu yozda murabbiylar shtabida oʻzgarishlar roʻy berib, jamoani Joze Mourinyu boshqara boshladi.
Bernardo Silvaning Ispaniyaga qaytishi va transfer tafsilotlariThe Athletic nashriga bergan intervyusida Yoshko Gvardiol yaqin doʻstining ketishidan afsusda ekanini, biroq uning tanloviga hurmat bilan qarashini taʼkidladi. Gvardiolning soʻzlariga koʻra, Bernardo Ispaniyaga qaytishni uzoq vaqtdan beri orzu qilgan va bu uning oʻziga xos oʻrni boʻlgan muhit hisoblanadi.
Madridliklar uchun bu transfer transfer bozoridagi katta gʻalaba boʻldi. Sababi, portugaliyalik futbolchi uchun Atletiko Madrid va Barselona kabi grand jamoalar ham daʼvogarlik qilgan edi. Shunga qaramay, Los Blancos uni oʻz safiga qoʻshib olishga muvaffaq boʻldi.
Manchester Siti va Real Madridda boshlangan yangi davrReal Madrid yozgi transfer oynasida faol harakat qilib, Silvadan tashqari Denzel Dumfris va Ibrahima Konatni ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Erkin agent sifatida kelgan tajribali yarim himoyachi klubga moliyaviy resurslarni boshqa maqsadlar uchun tejash imkonini berdi.
Oʻz navbatida, Manchester Siti ham Gvardiola davridan keyingi oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Jamoa boshqaruvini Enzo Mareska oʻz qoʻliga oldi va mavsumoldi tayyorgarliklarni davom ettirmoqda. Inter bilan boʻlgan dastlabki sinov oʻyinidagi magʻlubiyatga qaramراب, murabbiy taktikasi futbolchilarda optimizm uygʻotmoqda.
Shuningdek, shaharliklar safida sardorlik masadasi ham dolzarb boʻlib turibdi. Gvardiolning fikricha, Ruben Diash jamoaning asosiy yetakchilaridan biri sifatida kelgusida sardorlik vazifasini toʻlaqonli oʻz zimmasiga olishi kutilmoqda.
…