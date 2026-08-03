Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdi

·26·Sport
Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdi
Qisqacha

Manchester Siti himoyachisi Yoshko Gvardiol yarim himoyachi Bernardo Silvaning shartnomasi tugagach erkin agent sifatida Real Madrid safiga o'tganiga o'z munosabatini bildirdi. Gvardiol yaqin do'stining ketishidan afsusda ekanini, biroq uning Ispaniyaga qaytishni uzoq vaqtdan beri orzu qilgani sababli bu tanloviga hurmat bilan qarashini ta'kidladi.

Manchester Siti himoyachisi Yoshko Gvardiol yarim himoyachi Bernardo Silvaning jamoadan ketishi va Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi haqida fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik tajribali futbolchi shartnomasi yakuniga yetgach, erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pep Gvardiola davridagi muvaffaqiyatlarning asosiy qahramonlaridan biri boʻlgan Silva faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi. Qirollik klubida esa bu yozda murabbiylar shtabida oʻzgarishlar roʻy berib, jamoani Joze Mourinyu boshqara boshladi.

Bernardo Silvaning Ispaniyaga qaytishi va transfer tafsilotlari

The Athletic nashriga bergan intervyusida Yoshko Gvardiol yaqin doʻstining ketishidan afsusda ekanini, biroq uning tanloviga hurmat bilan qarashini taʼkidladi. Gvardiolning soʻzlariga koʻra, Bernardo Ispaniyaga qaytishni uzoq vaqtdan beri orzu qilgan va bu uning oʻziga xos oʻrni boʻlgan muhit hisoblanadi.

Madridliklar uchun bu transfer transfer bozoridagi katta gʻalaba boʻldi. Sababi, portugaliyalik futbolchi uchun Atletiko Madrid va Barselona kabi grand jamoalar ham daʼvogarlik qilgan edi. Shunga qaramay, Los Blancos uni oʻz safiga qoʻshib olishga muvaffaq boʻldi.

Manchester Siti va Real Madridda boshlangan yangi davr

Real Madrid yozgi transfer oynasida faol harakat qilib, Silvadan tashqari Denzel Dumfris va Ibrahima Konatni ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Erkin agent sifatida kelgan tajribali yarim himoyachi klubga moliyaviy resurslarni boshqa maqsadlar uchun tejash imkonini berdi.

Oʻz navbatida, Manchester Siti ham Gvardiola davridan keyingi oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Jamoa boshqaruvini Enzo Mareska oʻz qoʻliga oldi va mavsumoldi tayyorgarliklarni davom ettirmoqda. Inter bilan boʻlgan dastlabki sinov oʻyinidagi magʻlubiyatga qaramراب, murabbiy taktikasi futbolchilarda optimizm uygʻotmoqda.

Shuningdek, shaharliklar safida sardorlik masadasi ham dolzarb boʻlib turibdi. Gvardiolning fikricha, Ruben Diash jamoaning asosiy yetakchilaridan biri sifatida kelgusida sardorlik vazifasini toʻlaqonli oʻz zimmasiga olishi kutilmoqda.

Josko GvardiolBernardo SilvaReal MadridManchester SitiJose Mourinho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda