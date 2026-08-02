Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl bor

·84·Sport
Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl bor
Qisqacha

Atletiko Madrid rahbariyati o'zining Ispaniya chempionatidagi asosiy raqibi hisoblangan Kataloniya klubiga Julian Alvarezni o'tkazishga qat'iyan qarshi chiqdi. Kataloniya jamoasi futbolchini o'z safiga qo'shib olishi uchun uning shartnomasida ko'rsatilgan 500 million yevrolik tovvon pulini to'lashi talab etiladi, bu esa hozirgi moliyaviy qiyinchiliklar sababli bajarib bo'lmas shart hisoblanadi.

Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez faoliyatida keskin burse yasashga majbur boʻlmoqda, chunki madridliklar klub rahbariyati futbolchining Ispaniya chempionatidagi asosiy raqib safiga oʻtishiga qatʼiyan qarshi chiqdi. Jahon chempionining Kataloniya klubida toʻp surish istagiga qaramay, Atletiko rahbariyati oʻzining bevosita raqibini kuchaytirmaslikni afzal koʻrmoqda va bu transferni butunlay toʻxtatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubi argentinalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olishi uchun uning shartnomasida koʻrsatilgan 500 million yevrolik tovvon pulini toʻlashi shart. Hozirgi kunda moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan Barselona uchun bu summa mutlaqo mavhum va bajarib boʻlmas shart hisoblanadi.

Xalqaro variantlar va klubdagi qiyin vaziyat

Shu tariqa, Kataloniya klubiga oʻtish imkoniyati yoʻqqa chiqqandan soʻng, futbolchi oldida faqat ikkita jiddiy yoʻl qolmoqda. Diego Simeone boshchiligidagi jamoada yana bir mavsum qolish yoki Ispaniyadan tashqaridagi top-klublardan biriga transfer qilinish variantlari muhokama qilinmoqda.

Atletiko Madrid klubi ichida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan sovuq munosabatlarning oldini olish maqsadida xorijdan tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Biroq futbolchining oʻzi Madrid hayotiga koʻnikib qolgani sababli Ispaniyani tark etishni istamayotgani muzokaralarni yanada chigallashtirmoqda.

Daʼvogarlar va transfer bozoridagi oʻzgarishlar

Hozirgi paytda hujumchi uchun asosiy daʼvogarlar sifatida Arsenal va Pari Sen-Jermen klublari koʻrsatilmoqda. Shunga qaramay, har ikki jamoaning transfer bozoridagi ustuvor vazifalari va moliyaviy rejalari bu oʻtishni qiyinlashtirmoqda.

Pari Sen-Jermen rahbariyati ayni paytda Ispaniya bozorida boshqa ustuvor maqsadlarga eʼtibor qaratgani va Barselona hujumchisi Ferran Torres transferida jiddiy muvaffaqiyatga erishgani sababli, Julian Alvarezga ikkinchi bor eʼtibor qaratishi dargumon.

Arsenal ham oʻz navbatida Mikel Arteta boshchiligida boshqa yirik transfer rejalarini amalga oshirish bilan band. Londonliklar Real Madrid yulduzi Vinicius Junior uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflashi mumkinligi sababli, bir vaqtning oʻzida Julian Alvarez transferini moliyalashtira olmasligi aniq.

Julian AlvarezAtletiko MadridBarselonaLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda