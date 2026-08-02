Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl bor
Atletiko Madrid rahbariyati o'zining Ispaniya chempionatidagi asosiy raqibi hisoblangan Kataloniya klubiga Julian Alvarezni o'tkazishga qat'iyan qarshi chiqdi. Kataloniya jamoasi futbolchini o'z safiga qo'shib olishi uchun uning shartnomasida ko'rsatilgan 500 million yevrolik tovvon pulini to'lashi talab etiladi, bu esa hozirgi moliyaviy qiyinchiliklar sababli bajarib bo'lmas shart hisoblanadi.
Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez faoliyatida keskin burse yasashga majbur boʻlmoqda, chunki madridliklar klub rahbariyati futbolchining Ispaniya chempionatidagi asosiy raqib safiga oʻtishiga qatʼiyan qarshi chiqdi. Jahon chempionining Kataloniya klubida toʻp surish istagiga qaramay, Atletiko rahbariyati oʻzining bevosita raqibini kuchaytirmaslikni afzal koʻrmoqda va bu transferni butunlay toʻxtatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubi argentinalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olishi uchun uning shartnomasida koʻrsatilgan 500 million yevrolik tovvon pulini toʻlashi shart. Hozirgi kunda moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan Barselona uchun bu summa mutlaqo mavhum va bajarib boʻlmas shart hisoblanadi.
Xalqaro variantlar va klubdagi qiyin vaziyatShu tariqa, Kataloniya klubiga oʻtish imkoniyati yoʻqqa chiqqandan soʻng, futbolchi oldida faqat ikkita jiddiy yoʻl qolmoqda. Diego Simeone boshchiligidagi jamoada yana bir mavsum qolish yoki Ispaniyadan tashqaridagi top-klublardan biriga transfer qilinish variantlari muhokama qilinmoqda.
Atletiko Madrid klubi ichida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan sovuq munosabatlarning oldini olish maqsadida xorijdan tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Biroq futbolchining oʻzi Madrid hayotiga koʻnikib qolgani sababli Ispaniyani tark etishni istamayotgani muzokaralarni yanada chigallashtirmoqda.
Daʼvogarlar va transfer bozoridagi oʻzgarishlarHozirgi paytda hujumchi uchun asosiy daʼvogarlar sifatida Arsenal va Pari Sen-Jermen klublari koʻrsatilmoqda. Shunga qaramay, har ikki jamoaning transfer bozoridagi ustuvor vazifalari va moliyaviy rejalari bu oʻtishni qiyinlashtirmoqda.
Pari Sen-Jermen rahbariyati ayni paytda Ispaniya bozorida boshqa ustuvor maqsadlarga eʼtibor qaratgani va Barselona hujumchisi Ferran Torres transferida jiddiy muvaffaqiyatga erishgani sababli, Julian Alvarezga ikkinchi bor eʼtibor qaratishi dargumon.
Arsenal ham oʻz navbatida Mikel Arteta boshchiligida boshqa yirik transfer rejalarini amalga oshirish bilan band. Londonliklar Real Madrid yulduzi Vinicius Junior uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflashi mumkinligi sababli, bir vaqtning oʻzida Julian Alvarez transferini moliyalashtira olmasligi aniq.
…