Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin

·0·Sport
Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin

Liverpul jamoasining afsonaviy hujumchisi Muhammad Salahning kelajagi boʻyicha qiziqarli xabarlar tarqaldi. Angliya klubi bilan xayrlashgan misrlik futbolchi oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga tayyor turibdi va uning keyingi manzili borasida turli taxminlar ilgari surilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fichajes nashri maʼlumotiga koʻra, Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi tajribali hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshlab yuborgan. Madridliklar rahbariyati futbolchini transfer narxisiz, tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda.

Madrid klubining taklifi va shartlari

Ispaniya tomoni futbolchining moliyaviy talablarini oʻrganish uchun allaqachon dastlabki muzokaralarni oʻtkazgan. Atletiko Madrid Muhammad Salahga ikki yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, kelishuvda futbolchining oʻyin amaliyoti va koʻrsatkichlaridan kelib chiqib, uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham boʻlishi mumkin.

Biroq mazkur transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiq sifatida futbolchining yuqori maosh talablari koʻrsatilmoqda. Atletiko rahbariyati Saudiya Arabistoni klublari taklif qilayotgan ulkan mablagʻlar bilan raqobatlasha olmasa-da, boshqa sport loyihalari va Ispaniya chempionatining jozibasi orqali futbolchini oʻziga jalb qilmoqchi.

Daʼvogarlar doirasi keng

Eslatib oʻtamiz, Muhammad Salahga faqatgina Atletiko Madrid emas, balki boshqa xaridorlar ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan, Turkiya Superligasi vakillari hamda Saudiya Arabistonining Roshn Pro-ligasi klublari, xususan Al-Ittihad jamoasi misrlik yulduz uchun kurashda peshqadamlik qilmoqda.

Salah Liverpul safida toʻqqiz yil davomida yorqin oʻyinlar koʻrsatib, klub tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Hozirda esa uning erkin agent maqomida qaysi chempionatni tanlashi futbol jamoatchiligi uchun eng muhim intizorlik bilan kutilayotgan mavzulardan biri boʻlib turibdi.

Muhammad SalahAtletiko MadridLiverpulIspaniya chempionatiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiChelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiKecha, 22:52Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiDoriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiKecha, 22:47Husayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdiHusayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 22:38PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda