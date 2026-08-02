Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin
Liverpul jamoasining afsonaviy hujumchisi Muhammad Salahning kelajagi boʻyicha qiziqarli xabarlar tarqaldi. Angliya klubi bilan xayrlashgan misrlik futbolchi oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga tayyor turibdi va uning keyingi manzili borasida turli taxminlar ilgari surilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fichajes nashri maʼlumotiga koʻra, Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi tajribali hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshlab yuborgan. Madridliklar rahbariyati futbolchini transfer narxisiz, tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda.
Madrid klubining taklifi va shartlariIspaniya tomoni futbolchining moliyaviy talablarini oʻrganish uchun allaqachon dastlabki muzokaralarni oʻtkazgan. Atletiko Madrid Muhammad Salahga ikki yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, kelishuvda futbolchining oʻyin amaliyoti va koʻrsatkichlaridan kelib chiqib, uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham boʻlishi mumkin.
Biroq mazkur transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiq sifatida futbolchining yuqori maosh talablari koʻrsatilmoqda. Atletiko rahbariyati Saudiya Arabistoni klublari taklif qilayotgan ulkan mablagʻlar bilan raqobatlasha olmasa-da, boshqa sport loyihalari va Ispaniya chempionatining jozibasi orqali futbolchini oʻziga jalb qilmoqchi.
Daʼvogarlar doirasi kengEslatib oʻtamiz, Muhammad Salahga faqatgina Atletiko Madrid emas, balki boshqa xaridorlar ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan, Turkiya Superligasi vakillari hamda Saudiya Arabistonining Roshn Pro-ligasi klublari, xususan Al-Ittihad jamoasi misrlik yulduz uchun kurashda peshqadamlik qilmoqda.
Salah Liverpul safida toʻqqiz yil davomida yorqin oʻyinlar koʻrsatib, klub tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Hozirda esa uning erkin agent maqomida qaysi chempionatni tanlashi futbol jamoatchiligi uchun eng muhim intizorlik bilan kutilayotgan mavzulardan biri boʻlib turibdi.
…