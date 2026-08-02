Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildi
Italiyalik hujumchi Federiko Keza kelasi mavsumda ham Liverpul safida qolishga va jamoadagi o‘rni uchun kurashishga qat’iy qaror qildi. So‘nggi haftalarda matbuotda tajribali vingerning Atletiko Madrid safiga o‘tishi yoki A Seriyaga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. 2024 yilning avgust oyida Liverpulga kelib qo‘shilgan Keza dastlabki oylarda asosiy tarkibdan barqaror o‘rin ola olmagan edi.
Italiyalik hujumchi Federiko Keza kelasi mavsumda ham Liverpul sharafini himoya qilishga va jamoadagi o‘rni uchun kurashishga qat’iy qaror qildi. Bu haqda football-italia nashri xabar tarqatib, futbolchiga da’vogarlik qilayotgan boshqa klublar rejalari amalga oshmay qolganini ma’lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
So‘nggi haftalarda matbuotda tajribali vingerning Atletiko Madrid safiga o‘tishi yoki A Seriyaga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar ko‘p tarqalgan edi. Biroq futbolchining o‘zi Enfildda qolib, yangi bosh murabbiy qo‘l ostida o‘zining munosib ekanini isbotlashni afzal ko‘rdi.
Yangi murabbiy va yangi imkoniyatlarMa’lumki, 2024 yilning avgust oyida Liverpulga kelib qo‘shilgan Keza dastlabki oylarda asosiy tarkibdan barqaror o‘rin ola olmagan edi. Biroq klubdagi murabbiylar shtabining o‘zgarishi va yangi mutaxassisning tayinlanishi futbolchining taqdirini ijobiy tomonga o‘zgartirdi.
Shanba kuni Sunderland ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Federiko matbuot vakillariga o‘zining kelajagi haqida fikr bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, u Liverpulda baxtiyor va bor e’tiborini faqat shu jamoaga qaratgan.
Taktik o‘zgarishlar va yangi pozitsiyaFootball-italia ma’lumotiga ko‘ra, bosh murabbiy jamoada yuqori pressing va shiddatli taktikani joriy qilmoqda. Sunderland qarshisidagi bahsda murabbiy kutilmaganda Kezani odatiy qanot emas, balki markaziy hujumchi sifatida maydonga tushirdi.
- Futbolchi faoliyati davomida asosan qanotda o‘ynaganini ta’kidladi.
- U yangi murabbiyning talablarini bajarishga tayyorligini bildirdi.
- Keza jamoaning mavsumdagi maqsadlari uchun bor kuchini berishini aytdi.
Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone va Yevropaning boshqa grand klublari e’tiborini tortgan bu transfer Sitiatsiyasi yakuniga yetdi. Keza ingliz klubida qolib, o‘zining yuqori saviyasini yana bir bor namoyish etishga tayyorlanmoqda.
…