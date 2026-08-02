Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildi

·26·Sport
Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildi
Qisqacha

Italiyalik hujumchi Federiko Keza kelasi mavsumda ham Liverpul safida qolishga va jamoadagi o‘rni uchun kurashishga qat’iy qaror qildi. So‘nggi haftalarda matbuotda tajribali vingerning Atletiko Madrid safiga o‘tishi yoki A Seriyaga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. 2024 yilning avgust oyida Liverpulga kelib qo‘shilgan Keza dastlabki oylarda asosiy tarkibdan barqaror o‘rin ola olmagan edi.

Italiyalik hujumchi Federiko Keza kelasi mavsumda ham Liverpul sharafini himoya qilishga va jamoadagi o‘rni uchun kurashishga qat’iy qaror qildi. Bu haqda football-italia nashri xabar tarqatib, futbolchiga da’vogarlik qilayotgan boshqa klublar rejalari amalga oshmay qolganini ma’lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

So‘nggi haftalarda matbuotda tajribali vingerning Atletiko Madrid safiga o‘tishi yoki A Seriyaga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar ko‘p tarqalgan edi. Biroq futbolchining o‘zi Enfildda qolib, yangi bosh murabbiy qo‘l ostida o‘zining munosib ekanini isbotlashni afzal ko‘rdi.

Yangi murabbiy va yangi imkoniyatlar

Ma’lumki, 2024 yilning avgust oyida Liverpulga kelib qo‘shilgan Keza dastlabki oylarda asosiy tarkibdan barqaror o‘rin ola olmagan edi. Biroq klubdagi murabbiylar shtabining o‘zgarishi va yangi mutaxassisning tayinlanishi futbolchining taqdirini ijobiy tomonga o‘zgartirdi.

Shanba kuni Sunderland ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Federiko matbuot vakillariga o‘zining kelajagi haqida fikr bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, u Liverpulda baxtiyor va bor e’tiborini faqat shu jamoaga qaratgan.

Taktik o‘zgarishlar va yangi pozitsiya

Football-italia ma’lumotiga ko‘ra, bosh murabbiy jamoada yuqori pressing va shiddatli taktikani joriy qilmoqda. Sunderland qarshisidagi bahsda murabbiy kutilmaganda Kezani odatiy qanot emas, balki markaziy hujumchi sifatida maydonga tushirdi.

  • Futbolchi faoliyati davomida asosan qanotda o‘ynaganini ta’kidladi.
  • U yangi murabbiyning talablarini bajarishga tayyorligini bildirdi.
  • Keza jamoaning mavsumdagi maqsadlari uchun bor kuchini berishini aytdi.

Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone va Yevropaning boshqa grand klublari e’tiborini tortgan bu transfer Sitiatsiyasi yakuniga yetdi. Keza ingliz klubida qolib, o‘zining yuqori saviyasini yana bir bor namoyish etishga tayyorlanmoqda.

Federiko KezaLiverpulAtletiko MadridA SeriyaFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda