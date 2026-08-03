Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkin

·0·Dunyo
Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkin

2026 yil iyun oyida Londonda sodir bo‘lgan voqea jamoatchilikda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Londonlik advokat Pol Paulzlend boshchiligidagi ko‘ngillilar jamoasi yillar davomida e’tiborsiz qolgan va davlat idoralari kuchi yetmagan daryoni atigi 10 kun ichida axlatdan tozalashga muvaffaq bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, ko‘ngillilar daryo tubidan 200 qopdan ortiq chiqindini olib chiqqan. Buning natijasida suv havzasi ancha tozalanib, tabiiy muhit tiklana boshlagan. Oradan ko‘p o‘tmay daryoga baliqlar ham qayta kelgani qayd etilmoqda.

Biroq kutilganidek faollarga minnatdorlik bildirish o‘rniga, Britaniya Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi ularga nisbatan jinoiy tekshiruv boshlagan. Rasmiylarga ko‘ra, daryoni tozalash ishlari tegishli ruxsatnomasiz va belgilangan tartibga rioya etilmasdan amalga oshirilgan.

Shu sababli Pol Paulzlendga nisbatan javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilmoqda. U ikki yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi yoki ekologik sohadagi advokatlik litsenziyasidan ayrilishi mumkinligi aytilmoqda.

Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik fikricha, tabiatni muhofaza qilish yo‘lida qilingan amaliy tashabbus jazo emas, aksincha qo‘llab-quvvatlanishi kerak. Tanqidchilar esa ayrim holatlarda byurokratik talablar va qog‘ozbozlik ekologik muammolarni hal qilishdan ham ustun qo‘yilayotganini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiYerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiKecha, 23:01Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Kecha, 19:09Akula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiAkula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiKecha, 19:02Ortga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdiOrtga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdiKecha, 18:48Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Kecha, 18:478 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdiKecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda