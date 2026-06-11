Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdi

·142·Sport
Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdi

Portugaliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan oʻzining soʻnggi tayyorgarlik bahsida Nigeriya ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Leiriya shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda 41 yoshli Cristiano Ronaldo diqqat markazida boʻldi, biroq afsonaviy hujumchi oʻzining odatiy samaradorligini namoyish eta olmadi va bir qator qulay imkoniyatlarni koʻkka sovurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq Manchester Yunayted va Real Madrid yulduzi Roberto Martinez jamoasining asosiy figurasi boʻlib qolmoqda, ammo uning maydondagi 65 daqiqasi asabiylik bilan oʻtdi. Oʻyinning 9-daqiqasida Nelson Semedo yetkazib bergan toʻpni darvozaga yoʻllashda adashgan Ronaldo, keyinchalik jarima maydonchasi ichidan yoʻllagan zarbasini ham noaniq amalga oshirdi. Bu holat muxlislar va ekspertlar orasida uning boʻlajak turnirda asosiy tarkibdagi oʻrni borasida bahslarni keltirib chiqardi.

Shunga qaramay, bosh murabbiy Roberto Martinez sardorning maydonda koʻp qolishi rejalashtirilgan strategiya ekanini taʼkidladi. Tanaffusda sakkizta oʻzgarish amalga oshirilganiga qaramay, Ronaldo ikkinchi boʻlimda ham maydonda qolgan yagona maydon oʻyinchisi boʻldi. Martinezning soʻzlariga koʻra, bu hujumchining jismoniy holatini guruh bosqichidagi ogʻir oʻyinlarga tayyorlash uchun qilingan maxsus rejaning bir qismidir.

Uchrashuvda hisobni 23-daqiqada Pedro Neto ochdi, biroq tanaffus arafasida Akor Adams muvozanatni tikladi. Nigeriya terma jamoasi, garchi tarkibida Victor Osimhen va Ademola Lookman kabi yulduzlar boʻlmasa-da, Portugaliyaga jiddiy qarshilik koʻrsatdi. Oʻyin taqdirini 75-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Francisco Conceicao hal qildi. Uning oʻng qanotdan ichkariga kirib yoʻllagan aniq zarbasi jamoasiga gʻalaba keltirdi.

Shu tariqa, Portugaliya terma jamoasi Chili bilan oʻyindagi kabi yana 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, Shimoliy Amerikadagi Jahon chempionatiga yoʻl oladigan boʻldi. Jamoa gʻalaba qozongan boʻlsa-da, Ronaldoning sport formasi va gol ura olmayotgani asosiy muhokama mavzusi boʻlib qolmoqda.

FutbolPortugaliyaCristiano RonaldoJahon ChempionatiRoberto Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalDenni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalBugun, 08:18Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Bugun, 07:34Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...