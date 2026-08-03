Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildi
Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachisi Konrad Laymer nemis grandi bilan 2029-yilning yoziga qadar mo'ljallangan yangi uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Goal.com xabariga ko'ra, Avstriya terma jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionatining 1/32 finaliga qadar yetib borgan 29 yoshli sportchi Bavariya safidan ketishni bir zum ham o'ylamaganini ta'kidladi.
Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachisi Konrad Laymer oʻz kelajagini nemis grandi bilan bogʻlab, 2029-yilning yoziga qadar moʻljallangan yangi uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Goal.com xabar berishicha, Avstriya terma jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionatining 1/32 finaliga qadar yetib borgan tajribali futbolchi soʻnggi oylardagi muzokaralar jarayoni va jamoadagi oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Universal futbolchi va Vinsent Kompani ishonchiSoʻnggi vaqtlarda shartnoma borasidagi muzokaralar choʻzilib ketishi ortidan turli xil mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq 29 yoshli sportchi Bavariya safidan ketishni bir zum ham oʻylamaganini va har doim Myunxenda qolishni istaganini alohida taʼkidladi. Vinsent Kompani qoʻl ostida jamoaning eng universal futbolchilaridan biriga aylangan Laymer oʻng qanot himoyasida ham, chap qanotda ham, shuningdek, tayanch yarimhimoyasida ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila olmoqda.
iMiaSanMia nashri orqali tarqatilgan iqtiboslarga koʻra, futbolchi yangi mavsumdagi taktik vazifalar va oʻzi qaysi pozitsiyada oʻynashni afzal koʻrishi haqida quyidagilarni aytib oʻtdi: "Men qaysi pozitsiyada oʻynashimdan qatʼi nazar, asosiysi — maydonda boʻlishni istayman. Turli chiziqlarda oʻzimni qulay his qilaman. Soʻnggi ikki yil davomida koʻpincha oʻng qanot himoyasida, baʼzida esa chap qanotda oʻynadim. Oʻz fazilatlarim bilan jamoaga yordam bera olishimga ishonaman".
Muzokaralar va kelajak rejalariMatbuotda yuzaga kelgan mish-mishlarga izoh berar ekan, Laymer bu kabi holatlar zamonaviy futbol biznesining ajralmas qismi ekanligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, maʼlum bir muddat aloqalar toʻxtab qolgan, ammo keyinchalik tomonlar tezda kelishuvga erishgan. "Koʻp narsa yozildi, lekin bu oddiy holat. Men doimo xotirjam edim. Avvaliga aloqa boʻlmadi, keyin muloqot yana tiklandi va hammasi tez hal boʻldi. Har doim klubda qolishni xohlagandim", deydi u.
Vinsent Kompani boshqaruvidagi murabbiylar shtabi futbolchining dinamik imkoniyatlaridan unumli foydalanib kelmoqda. Yangi kelishuv Myunxen klubi uchun muhim qadam boʻlib, tarkibdagi barqarorlikni taʼminlaydi. Laymerning oʻzi esa yangi shartnomadan mamnunligini yashirmay, jamoa bilan birgalikda yanada yuqori marralarni zabt etishga tayyor ekanini tasdiqladi.
…