Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildi

·31·Sport
Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildi
Qisqacha

Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachisi Konrad Laymer nemis grandi bilan 2029-yilning yoziga qadar mo'ljallangan yangi uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Goal.com xabariga ko'ra, Avstriya terma jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionatining 1/32 finaliga qadar yetib borgan 29 yoshli sportchi Bavariya safidan ketishni bir zum ham o'ylamaganini ta'kidladi.

Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachisi Konrad Laymer oʻz kelajagini nemis grandi bilan bogʻlab, 2029-yilning yoziga qadar moʻljallangan yangi uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Goal.com xabar berishicha, Avstriya terma jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionatining 1/32 finaliga qadar yetib borgan tajribali futbolchi soʻnggi oylardagi muzokaralar jarayoni va jamoadagi oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Universal futbolchi va Vinsent Kompani ishonchi

Soʻnggi vaqtlarda shartnoma borasidagi muzokaralar choʻzilib ketishi ortidan turli xil mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq 29 yoshli sportchi Bavariya safidan ketishni bir zum ham oʻylamaganini va har doim Myunxenda qolishni istaganini alohida taʼkidladi. Vinsent Kompani qoʻl ostida jamoaning eng universal futbolchilaridan biriga aylangan Laymer oʻng qanot himoyasida ham, chap qanotda ham, shuningdek, tayanch yarimhimoyasida ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila olmoqda.

iMiaSanMia nashri orqali tarqatilgan iqtiboslarga koʻra, futbolchi yangi mavsumdagi taktik vazifalar va oʻzi qaysi pozitsiyada oʻynashni afzal koʻrishi haqida quyidagilarni aytib oʻtdi: "Men qaysi pozitsiyada oʻynashimdan qatʼi nazar, asosiysi — maydonda boʻlishni istayman. Turli chiziqlarda oʻzimni qulay his qilaman. Soʻnggi ikki yil davomida koʻpincha oʻng qanot himoyasida, baʼzida esa chap qanotda oʻynadim. Oʻz fazilatlarim bilan jamoaga yordam bera olishimga ishonaman".

Muzokaralar va kelajak rejalari

Matbuotda yuzaga kelgan mish-mishlarga izoh berar ekan, Laymer bu kabi holatlar zamonaviy futbol biznesining ajralmas qismi ekanligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, maʼlum bir muddat aloqalar toʻxtab qolgan, ammo keyinchalik tomonlar tezda kelishuvga erishgan. "Koʻp narsa yozildi, lekin bu oddiy holat. Men doimo xotirjam edim. Avvaliga aloqa boʻlmadi, keyin muloqot yana tiklandi va hammasi tez hal boʻldi. Har doim klubda qolishni xohlagandim", deydi u.

Vinsent Kompani boshqaruvidagi murabbiylar shtabi futbolchining dinamik imkoniyatlaridan unumli foydalanib kelmoqda. Yangi kelishuv Myunxen klubi uchun muhim qadam boʻlib, tarkibdagi barqarorlikni taʼminlaydi. Laymerning oʻzi esa yangi shartnomadan mamnunligini yashirmay, jamoa bilan birgalikda yanada yuqori marralarni zabt etishga tayyor ekanini tasdiqladi.

Konrad LaymerBavariyaVinsent KompaniTransferGermaniya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiAlexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiBugun, 11:57Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiXabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiBugun, 11:37Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiLiverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiBugun, 11:35Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda