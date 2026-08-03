Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdi
Chelsi jamoasining bosh murabbiyi lavozimini egallagan Xabi Alonso Real Madrid klubidan ketganidan keyin uning faoliyatida qolgan chuqur chandiqlar haqida ilk bor ochiq gapirdi. Ispaniyalik mutaxassis Madridda atigi yetti oy ishlagan va joriy yilning yanvar oyida Ispaniya Superkubogi finalida Barselonaga magʻlub boʻlgach, isteʼfoga chiqarilgan edi.
Chelsi jamoasining bosh murabbiyi lavozimini egallagan Xabi Alonso Real Madrid klubidan ketganidan keyin uning faoliyatida qolgan chuqur «chandiqlar» haqida ilk bor ochiq gapirdi. Ispaniyalik mutaxassis London klubida oʻzining yangi professional sahifasini boshlar ekan, Stamford Bridgeʼni tanlashi uning hissiy va kasbiy bogʻliqligi bilan izohlanishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, murabbiy Madridda atigi yetti oy ishlagan va joriy yilning yanvar oyida Ispaniya Superkubogi finalida Barselonaga magʻlub boʻlgach, isteʼfoga chiqarilgan edi. Bayer Leverkusen klubi bilan tarixiy mavsumni oʻtkazib, qirollik klubiga kelgan mutaxassis uchun bu davr qiyin sinovga aylandi. Avstraliyadagi mavsumoldi turnir taqdimotida soʻzga chiqqan 44 yoshli mutaxassis muvaffaqiyatsizlikni tahlil qilish uchun maʼlum vaqt kerak boʻlganini tan oldi.
«Xayriyatki, faoliyatimda bunday jarohatlar koʻp emas. Ha, menda chandiq qoldi, ammo ular bitib ketadi. Endi bu jarohat bitdi va men Madridda ish boshlaganimdagi kabi ushbu yangi qadamdan zavqlanishga tayyorman va motivatsiyaga toʻla», — deya iqtibos keltiradi ispan murabbiyining soʻzlarini nashr.
Taktik yondashuvlarni qayta koʻrib chiqishOʻtgan davr mobaynida oʻzining murabbiylik uslubi va taktik yondashuvlarini chuqur tahlil qilganini bildirgan Xabi Alonso oʻziga nisbatan oʻta tanqidiy munosabatda boʻlganini taʼkidladi. U Real Madridʼdagi qisqa faoliyati davomida nima ish bergani va nima ish bermaganini batafsil oʻrganib chiqqan.
«Orqaga nazar tashlab, yaxshi jihatlarni va ishlamagan narsalarni ajratib olaman. Men oʻzimga nisbatan juda tanqidiy boʻldim, chunki hammasi kutilganidek chiqmagach, nima yaxshiroq bajarilishi mumkinligi haqida oʻyladim», — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Chelsi uchun yangi boshlangʻich nuqtaUshbu tayinlov London klubi uchun hal qiluvchi pallaga toʻgʻri keladi. 2025–26 yilgi mavsum davomida uch nafar bosh murabbiy almashtirgan Chelsi oʻtgan chempionatni 10-oʻrinda yakunlagan edi. Yevrokuboklardagi oʻyinlardan ozod boʻlgan jamoa endi bor eʼtiborini ichki maydondagi muvaffaqiyatlarga qaratadi.
Xabi Alonsoning fikricha, Madridda duch kelingan qiyinchiliklar va tushkunliklar uni kuchliroq mutaxassisga aylantirgan. Murabbiy bu tajriba uning qarashlarini yanada oʻtkirlashtirganini va kelajakdagi natijalar yaxshiroq boʻlishiga umid qilishini taʼkidladi.
…