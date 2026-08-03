Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdi

·22·Sport
Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdi
Qisqacha

Chelsi jamoasining bosh murabbiyi lavozimini egallagan Xabi Alonso Real Madrid klubidan ketganidan keyin uning faoliyatida qolgan chuqur chandiqlar haqida ilk bor ochiq gapirdi. Ispaniyalik mutaxassis Madridda atigi yetti oy ishlagan va joriy yilning yanvar oyida Ispaniya Superkubogi finalida Barselonaga magʻlub boʻlgach, isteʼfoga chiqarilgan edi.

Chelsi jamoasining bosh murabbiyi lavozimini egallagan Xabi Alonso Real Madrid klubidan ketganidan keyin uning faoliyatida qolgan chuqur «chandiqlar» haqida ilk bor ochiq gapirdi. Ispaniyalik mutaxassis London klubida oʻzining yangi professional sahifasini boshlar ekan, Stamford Bridgeʼni tanlashi uning hissiy va kasbiy bogʻliqligi bilan izohlanishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, murabbiy Madridda atigi yetti oy ishlagan va joriy yilning yanvar oyida Ispaniya Superkubogi finalida Barselonaga magʻlub boʻlgach, isteʼfoga chiqarilgan edi. Bayer Leverkusen klubi bilan tarixiy mavsumni oʻtkazib, qirollik klubiga kelgan mutaxassis uchun bu davr qiyin sinovga aylandi. Avstraliyadagi mavsumoldi turnir taqdimotida soʻzga chiqqan 44 yoshli mutaxassis muvaffaqiyatsizlikni tahlil qilish uchun maʼlum vaqt kerak boʻlganini tan oldi.

«Xayriyatki, faoliyatimda bunday jarohatlar koʻp emas. Ha, menda chandiq qoldi, ammo ular bitib ketadi. Endi bu jarohat bitdi va men Madridda ish boshlaganimdagi kabi ushbu yangi qadamdan zavqlanishga tayyorman va motivatsiyaga toʻla», — deya iqtibos keltiradi ispan murabbiyining soʻzlarini nashr.

Taktik yondashuvlarni qayta koʻrib chiqish

Oʻtgan davr mobaynida oʻzining murabbiylik uslubi va taktik yondashuvlarini chuqur tahlil qilganini bildirgan Xabi Alonso oʻziga nisbatan oʻta tanqidiy munosabatda boʻlganini taʼkidladi. U Real Madridʼdagi qisqa faoliyati davomida nima ish bergani va nima ish bermaganini batafsil oʻrganib chiqqan.

«Orqaga nazar tashlab, yaxshi jihatlarni va ishlamagan narsalarni ajratib olaman. Men oʻzimga nisbatan juda tanqidiy boʻldim, chunki hammasi kutilganidek chiqmagach, nima yaxshiroq bajarilishi mumkinligi haqida oʻyladim», — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Chelsi uchun yangi boshlangʻich nuqta

Ushbu tayinlov London klubi uchun hal qiluvchi pallaga toʻgʻri keladi. 2025–26 yilgi mavsum davomida uch nafar bosh murabbiy almashtirgan Chelsi oʻtgan chempionatni 10-oʻrinda yakunlagan edi. Yevrokuboklardagi oʻyinlardan ozod boʻlgan jamoa endi bor eʼtiborini ichki maydondagi muvaffaqiyatlarga qaratadi.

Xabi Alonsoning fikricha, Madridda duch kelingan qiyinchiliklar va tushkunliklar uni kuchliroq mutaxassisga aylantirgan. Murabbiy bu tajriba uning qarashlarini yanada oʻtkirlashtirganini va kelajakdagi natijalar yaxshiroq boʻlishiga umid qilishini taʼkidladi.

Xabi AlonsoChelsiReal MadridAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiAlexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiBugun, 11:57Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiLiverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiBugun, 11:35Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiKonrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiBugun, 11:11Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda