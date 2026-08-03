Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldi
Yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan Liverpul Lids Yunaytedga qarshi kechgan o'rtoqlik uchrashuvida 2:4 hisobida mag'lub bo'ldi. O'yinning birinchi bo'limida Lyuk Chembers va Florian Virtsning gollari evaziga Mersisayd klubi ustunlikka erishib, tanaffusga qadar hisobda oldinda borayotgan edi. Ikkinchi bo'limda bosh murabbiy Andoni Iraola amalga oshirgan o'zgarishlardan so'ng o'yin manzaras keskin o'zgardi.
Yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul jamoasi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻstidagi ilk jiddiy sinovda sharmandali magʻlubiyatga uchradi. Lids Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida Mersisayd klubi dastlab ikki toʻp farqi bilan oldinda borayotganiga qaramay, yakunda 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. AS nashri xabar qilishicha, mazkur bahs jamoaning asosiy tarkib futbolchilariga qanchalik qaram ekanini yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Birinchi boʻlimdagi ustunlik va Iraolaning taktikasiUchrashuvning 7-dayoq Liverpul hisobni ochdi. Dominik Soboslai amalga oshirgan jarima zarbasidan soʻng toʻpni Milos Kerkez tovon bilan uzatib berdi va Lyuk Chembers bosh bilan darvozani ishgʻol qildi. Bu gol murabbiy Andoni Iraolaning standart vaziyatlardan unumli foydalanishga qaratilgan taktikasi samara berganini koʻrsatdi.
Birinchi boʻlim davomida maydonda Florian Virts asosiy qahramonga aylandi. Mavsumoldi oʻyinlarida ajoyib forma koʻrsatayotgan yarim himoyachi chiziqlar orasida aqlli harakat qilib, Jeremi Frimpong va Rio Ngumohaga boʻsh hududlar yaratib berdi. Boʻlim oxiriga besh daqiqa qolganida esa Virts oʻzining sobiq Bayer Leverkusen jamoadoshi uzatib bergan toʻpni golga aylantirib, ustunlikni mustahkamladi.
Shuningdek, Lukas Nmechaning xavfli zarbasidan keyin darvozabon Giorgi Mamardashvili ikkita ajoyib seyv amalga oshirib, jamoasini muqarrar gollardan saqlab qoldi. Tanaffusga Liverpul 2:2 emas, balki ishonchli 2:0 hisobida chiqib ketdi.
Ikkinchi boʻlimdagi keskin burilish va magʻlubiyatIkkinchi boʻlim oʻyin manzarasini butunlay oʻzgartirib yubordi. Gʻalaba deyarli qoʻl kelgan bir paytda, bosh murabbiy Andoni Iraola tavakkal qilib, uchta oʻzgarishni amalga oshirdi — maydondan Florian Virts, Aleksandr Isak va Dominik Soboslai almashtirildi. Bu qaror Lids Yunaytedga qoʻl keldi va oʻyin taqdirini hal qildi.
Brenden Aaronson 60-daqiqada hisobni qisqartirdi va Lidsning hujumlarini boshlab berdi. Shundan soʻng Dominic Calvert-Lewin ikkinchi boʻlimdagi yorqin oʻyini bilan dubl qayd etdi. U jarima maydonchasi ichida boʻsh qolgan toʻpni darvozaga yoʻllab, muvozanatni tikladi va yakunda jamoasiga yirik gʻalabani taqdim etdi.
Mazkur uchrashuv Liverpul tarkibida zaxira oʻyinchilari va jamoa chuqurligi borasida hali muammolar koʻpligini koʻrsatdi. Yangi mavsum oldidan murabbiy tarkib barqarorligini taʼminlash uchun jiddiy xulosalar chiqarishi talab etiladi.
…