Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldi

·29·Sport
Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldi
Qisqacha

Yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan Liverpul Lids Yunaytedga qarshi kechgan o'rtoqlik uchrashuvida 2:4 hisobida mag'lub bo'ldi. O'yinning birinchi bo'limida Lyuk Chembers va Florian Virtsning gollari evaziga Mersisayd klubi ustunlikka erishib, tanaffusga qadar hisobda oldinda borayotgan edi. Ikkinchi bo'limda bosh murabbiy Andoni Iraola amalga oshirgan o'zgarishlardan so'ng o'yin manzaras keskin o'zgardi.

Yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul jamoasi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻstidagi ilk jiddiy sinovda sharmandali magʻlubiyatga uchradi. Lids Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida Mersisayd klubi dastlab ikki toʻp farqi bilan oldinda borayotganiga qaramay, yakunda 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. AS nashri xabar qilishicha, mazkur bahs jamoaning asosiy tarkib futbolchilariga qanchalik qaram ekanini yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Birinchi boʻlimdagi ustunlik va Iraolaning taktikasi

Uchrashuvning 7-dayoq Liverpul hisobni ochdi. Dominik Soboslai amalga oshirgan jarima zarbasidan soʻng toʻpni Milos Kerkez tovon bilan uzatib berdi va Lyuk Chembers bosh bilan darvozani ishgʻol qildi. Bu gol murabbiy Andoni Iraolaning standart vaziyatlardan unumli foydalanishga qaratilgan taktikasi samara berganini koʻrsatdi.

Birinchi boʻlim davomida maydonda Florian Virts asosiy qahramonga aylandi. Mavsumoldi oʻyinlarida ajoyib forma koʻrsatayotgan yarim himoyachi chiziqlar orasida aqlli harakat qilib, Jeremi Frimpong va Rio Ngumohaga boʻsh hududlar yaratib berdi. Boʻlim oxiriga besh daqiqa qolganida esa Virts oʻzining sobiq Bayer Leverkusen jamoadoshi uzatib bergan toʻpni golga aylantirib, ustunlikni mustahkamladi.

Shuningdek, Lukas Nmechaning xavfli zarbasidan keyin darvozabon Giorgi Mamardashvili ikkita ajoyib seyv amalga oshirib, jamoasini muqarrar gollardan saqlab qoldi. Tanaffusga Liverpul 2:2 emas, balki ishonchli 2:0 hisobida chiqib ketdi.

Ikkinchi boʻlimdagi keskin burilish va magʻlubiyat

Ikkinchi boʻlim oʻyin manzarasini butunlay oʻzgartirib yubordi. Gʻalaba deyarli qoʻl kelgan bir paytda, bosh murabbiy Andoni Iraola tavakkal qilib, uchta oʻzgarishni amalga oshirdi — maydondan Florian Virts, Aleksandr Isak va Dominik Soboslai almashtirildi. Bu qaror Lids Yunaytedga qoʻl keldi va oʻyin taqdirini hal qildi.

Brenden Aaronson 60-daqiqada hisobni qisqartirdi va Lidsning hujumlarini boshlab berdi. Shundan soʻng Dominic Calvert-Lewin ikkinchi boʻlimdagi yorqin oʻyini bilan dubl qayd etdi. U jarima maydonchasi ichida boʻsh qolgan toʻpni darvozaga yoʻllab, muvozanatni tikladi va yakunda jamoasiga yirik gʻalabani taqdim etdi.

Mazkur uchrashuv Liverpul tarkibida zaxira oʻyinchilari va jamoa chuqurligi borasida hali muammolar koʻpligini koʻrsatdi. Yangi mavsum oldidan murabbiy tarkib barqarorligini taʼminlash uchun jiddiy xulosalar chiqarishi talab etiladi.

LiverpulLids YunaytedAndoni IraolaFlorian VirtsDominik Soboslai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiAlexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiBugun, 11:57Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiXabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiBugun, 11:37Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiKonrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiBugun, 11:11Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda