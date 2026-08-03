Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdi
Braziliyaning Maseyo shahrida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvi vaqtida yuz bergan otishma oqibatida 15 yoshli futbolchi Mikael Leandro da Silva vafot etdi. "Centro Sportivo Alagoano" yoshlar jamoasi a'zosi bo'lgan sportchi shifoxonaga olib borilganiga qaramay, shifokorlarning sa'y-harakatlari natijasida uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi.
Braziliyaning “Centro Sportivo Alagoano” yoshlar jamoasi futbolchisi, 15 yoshli Mikael Leandro da Silva Maseyo shahrida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi vaqtida yuz bergan otishma oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda Globo nashri xabar tarqatdi.
Ma’lum qilinishicha, avvalroq “San-Paulu” yoshlar jamoasi safida ham to‘p surgan iqtidorli futbolchi og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qonli voqea mahalliy giyohvand moddalar savdosi bilan bog‘liq jinoiy guruhlar o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuv natijasida sodir bo‘lgan. Otilgan o‘qlar o‘yin bo‘layotgan hududgacha yetib kelgani oqibatida yosh futbolchi halok bo‘lgan.
Hodisa natijasida yana bir necha kishi turli darajada jarohat olgan. Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan tergov harakatlarini boshlagan bo‘lib, otishmada ishtirok etgan shaxslarni aniqlash va qo‘lga olish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlar davom etmoqda.
Mazkur fojia Braziliya sport jamoatchiligida katta qayg‘u bilan qabul qilindi. Yosh iqtidor egasining bevaqt vafoti nafaqat uning jamoadoshlari va murabbiylari, balki futbol muxlislarini ham chuqur iztirobga soldi.
…