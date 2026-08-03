Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdi

·37·Dunyo
Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdi
Qisqacha

Braziliyaning Maseyo shahrida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvi vaqtida yuz bergan otishma oqibatida 15 yoshli futbolchi Mikael Leandro da Silva vafot etdi. "Centro Sportivo Alagoano" yoshlar jamoasi a'zosi bo'lgan sportchi shifoxonaga olib borilganiga qaramay, shifokorlarning sa'y-harakatlari natijasida uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi.

Braziliyaning “Centro Sportivo Alagoano” yoshlar jamoasi futbolchisi, 15 yoshli Mikael Leandro da Silva Maseyo shahrida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi vaqtida yuz bergan otishma oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda Globo nashri xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, avvalroq “San-Paulu” yoshlar jamoasi safida ham to‘p surgan iqtidorli futbolchi og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qonli voqea mahalliy giyohvand moddalar savdosi bilan bog‘liq jinoiy guruhlar o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuv natijasida sodir bo‘lgan. Otilgan o‘qlar o‘yin bo‘layotgan hududgacha yetib kelgani oqibatida yosh futbolchi halok bo‘lgan.

Hodisa natijasida yana bir necha kishi turli darajada jarohat olgan. Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan tergov harakatlarini boshlagan bo‘lib, otishmada ishtirok etgan shaxslarni aniqlash va qo‘lga olish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlar davom etmoqda.

Mazkur fojia Braziliya sport jamoatchiligida katta qayg‘u bilan qabul qilindi. Yosh iqtidor egasining bevaqt vafoti nafaqat uning jamoadoshlari va murabbiylari, balki futbol muxlislarini ham chuqur iztirobga soldi.

Mikael Leandro da SilvaBraziliyaCentro Sportivo AlagoanoMaceióSão Paulo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Bugun, 03:16Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinRuxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinBugun, 01:10Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiYerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiKecha, 23:01Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Kecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda