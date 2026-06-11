Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?
Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Darren Anderton GOAL nashriga bergan intervyusida Harry Kane hali bir necha yil yuqori saviyada toʻp sura olishini taʼkidladi. Hozirda 79 ta gol bilan "Uch sherlar" tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan hujumchi, oʻzidan keyingi avlodlar uchun yetib boʻlmas rekord oʻrnatishi kutilmoqda. 2015-yilda Litvaga qarshi debyut oʻyinida zaxiradan tushganidan 80 soniya oʻtib gol urgan Kane, oʻshandan beri toʻxtash nimaligini bilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kane 2021-yilning oʻzida terma jamoa safida 16 ta gol urib, shaxsiy rekordini yangilagan edi. 2018-yilgi Jahon chempionatida "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan hujumchi, klub miqyosida ham barqarorlik namoyish etib kelmoqda. U Wayne Rooney oʻrnatgan 53 gollik natijani allaqachon ortda qoldirdi va endilikda Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo kabi 100 talik dovonni zabt etgan afsonalar safiga qoʻshilishni maqsad qilgan.
Andertonning fikricha, Kanening oʻyin uslubi unga uzoq vaqt maydonda qolish imkonini beradi. "U hech qachon dunyodagi eng tezkor futbolchi boʻlishga tayanmagan. Xuddi Teddy Sheringham kabi, tezlik uning oʻyinidagi eng muhim jihat emas. Shuning uchun yosh oʻtishi bilan tezlik pasayishi unga boshqa futbolchilarga qaraganda kamroq taʼsir qiladi. Hozircha uning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod yoʻqligi ham uning uzoq vaqt oʻynashiga zamin yaratadi", — deydi sobiq vinger.
Yillar davomida Harry Kane oʻz oʻyin uslubini biroz oʻzgartirdi. U endilikda faqat jarima maydonchasi ichidagi "yirtqich" emas, balki chuqurroqqa tushib, hujumlarni tashkil qilishda ham faol ishtirok etadigan universal hujumchiga aylandi. Andertonning soʻzlariga koʻra, Kane ham Teddy Sheringham, ham Alan Shearerning xislatlarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u ham oʻyinni bogʻlay oladi, ham kerakli vaqtda jarima maydonchasi ichida paydo boʻlib, hujumni yakunlaydi.
…