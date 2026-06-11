Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?

·32·Sport
Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?

Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Darren Anderton GOAL nashriga bergan intervyusida Harry Kane hali bir necha yil yuqori saviyada toʻp sura olishini taʼkidladi. Hozirda 79 ta gol bilan "Uch sherlar" tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan hujumchi, oʻzidan keyingi avlodlar uchun yetib boʻlmas rekord oʻrnatishi kutilmoqda. 2015-yilda Litvaga qarshi debyut oʻyinida zaxiradan tushganidan 80 soniya oʻtib gol urgan Kane, oʻshandan beri toʻxtash nimaligini bilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kane 2021-yilning oʻzida terma jamoa safida 16 ta gol urib, shaxsiy rekordini yangilagan edi. 2018-yilgi Jahon chempionatida "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan hujumchi, klub miqyosida ham barqarorlik namoyish etib kelmoqda. U Wayne Rooney oʻrnatgan 53 gollik natijani allaqachon ortda qoldirdi va endilikda Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo kabi 100 talik dovonni zabt etgan afsonalar safiga qoʻshilishni maqsad qilgan.

Andertonning fikricha, Kanening oʻyin uslubi unga uzoq vaqt maydonda qolish imkonini beradi. "U hech qachon dunyodagi eng tezkor futbolchi boʻlishga tayanmagan. Xuddi Teddy Sheringham kabi, tezlik uning oʻyinidagi eng muhim jihat emas. Shuning uchun yosh oʻtishi bilan tezlik pasayishi unga boshqa futbolchilarga qaraganda kamroq taʼsir qiladi. Hozircha uning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod yoʻqligi ham uning uzoq vaqt oʻynashiga zamin yaratadi", — deydi sobiq vinger.

Yillar davomida Harry Kane oʻz oʻyin uslubini biroz oʻzgartirdi. U endilikda faqat jarima maydonchasi ichidagi "yirtqich" emas, balki chuqurroqqa tushib, hujumlarni tashkil qilishda ham faol ishtirok etadigan universal hujumchiga aylandi. Andertonning soʻzlariga koʻra, Kane ham Teddy Sheringham, ham Alan Shearerning xislatlarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u ham oʻyinni bogʻlay oladi, ham kerakli vaqtda jarima maydonchasi ichida paydo boʻlib, hujumni yakunlaydi.

Harry KaneAngliyaRekordFutbolToʻpurar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildiVinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildiBugun, 08:52Bugun futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladiBugun futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladiBugun, 08:44Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalDenni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalBugun, 08:18Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Bugun, 07:34Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiCristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiBugun, 07:16Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...