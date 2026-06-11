Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqda
Toronto koʻchalarida har dushanba yugurishni odat qilgan guruhlar orasida Kanada terma jamoasining 19-raqamli libosini kiygan muxlislarni tez-tez uchratish mumkin. Bu libos ortida mamlakat futboli tarixidagi eng yirik yulduz — Alphonso Davies ismi yozilgan. Hatto futbolga qiziqmaydigan kanadaliklar ham Bavariya himoyachisini yaxshi taniydi. U Sidney Crosby, Drake va Justin Bieber kabi milliy madaniyat piktogrammalari darajasidagi mashhurlikka erishgan yagona futbolchidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq, Kanada oʻz tarixida ilk bor mezbonlik qilayotgan Jahon chempionati arafasida jamoa sardori va asosiy yulduzi bilan bogʻliq jiddiy muammoga duch keldi. May oyi boshida Chempionlar ligasi yarim finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi oʻyinda olingan son mushagi jarohati Daviesning turnirdagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirdi. 25 yoshli futbolchi Bosniya va Gersegovinaga qarshi ochilish oʻyinini oʻtkazib yuborishi deyarli aniq boʻlib ulgurdi.
Kanada terma jamoasining amerikalik bosh murabbiyi Jesse Marsch vaziyatga optimistik ruhda yondashmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Davies guruh bosqichining dastlabki oʻyinlarida maydonga tushmasa-da, turnirning hal qiluvchi pallalarida jamoaga yordam bera oladi. Murabbiy futbolchini Qatar va Shveytsariyaga qarshi kechadigan keyingi bahslarga tayyorlashni rejalashtirmoqda.
Alphonso Davies Kanada futbolini yangi bosqichga olib chiqqan shaxs hisoblanadi. Agar uning mahorati va xalqaro maydondagi nufuzi boʻlmaganida, Kanada AQSH va Meksika bilan birgalikda mundial mezbonligini qoʻlga kiritishi qiyin boʻlar edi. Endilikda butun mamlakat oʻz qahramonining tezroq safga qaytishini va faoliyatidagi eng muhim turnirda ishtirok etishini kutmoqda.
…