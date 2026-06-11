Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqda

·62·Sport
Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqda

Toronto koʻchalarida har dushanba yugurishni odat qilgan guruhlar orasida Kanada terma jamoasining 19-raqamli libosini kiygan muxlislarni tez-tez uchratish mumkin. Bu libos ortida mamlakat futboli tarixidagi eng yirik yulduz — Alphonso Davies ismi yozilgan. Hatto futbolga qiziqmaydigan kanadaliklar ham Bavariya himoyachisini yaxshi taniydi. U Sidney Crosby, Drake va Justin Bieber kabi milliy madaniyat piktogrammalari darajasidagi mashhurlikka erishgan yagona futbolchidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Biroq, Kanada oʻz tarixida ilk bor mezbonlik qilayotgan Jahon chempionati arafasida jamoa sardori va asosiy yulduzi bilan bogʻliq jiddiy muammoga duch keldi. May oyi boshida Chempionlar ligasi yarim finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi oʻyinda olingan son mushagi jarohati Daviesning turnirdagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirdi. 25 yoshli futbolchi Bosniya va Gersegovinaga qarshi ochilish oʻyinini oʻtkazib yuborishi deyarli aniq boʻlib ulgurdi.

Kanada terma jamoasining amerikalik bosh murabbiyi Jesse Marsch vaziyatga optimistik ruhda yondashmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Davies guruh bosqichining dastlabki oʻyinlarida maydonga tushmasa-da, turnirning hal qiluvchi pallalarida jamoaga yordam bera oladi. Murabbiy futbolchini Qatar va Shveytsariyaga qarshi kechadigan keyingi bahslarga tayyorlashni rejalashtirmoqda.

Alphonso Davies Kanada futbolini yangi bosqichga olib chiqqan shaxs hisoblanadi. Agar uning mahorati va xalqaro maydondagi nufuzi boʻlmaganida, Kanada AQSH va Meksika bilan birgalikda mundial mezbonligini qoʻlga kiritishi qiyin boʻlar edi. Endilikda butun mamlakat oʻz qahramonining tezroq safga qaytishini va faoliyatidagi eng muhim turnirda ishtirok etishini kutmoqda.

Alphonso DaviesKanadaBavariyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...