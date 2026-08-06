Oracle kompaniyasining kredit xavfi oxirgi 18 yildagi eng yuqori darajaga chiqdi

·52·Texno
Oracle kompaniyasining kredit xavfi oxirgi 18 yildagi eng yuqori darajaga chiqdi
Qisqacha

Oracle kompaniyasining besh yillik kredit defolt svopi iyul oyida taxminan 2,03 foiz punktigacha ko'tarilib, so'nggi 18 yilga yaqin davrdagi eng yuqori darajaga yetdi. S&P Global Ratings kompaniyaning uzoq muddatli emitent reytingini BBB dan BBB- ga, qisqa muddatli reytingini esa A-2 dan A-3 ga tushirdi.

Sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirishga yoʻnaltirilgan ulkan investitsiyalar fonida Oracle kompaniyasining defoltga qarshi sugʻurta qiymati soʻnggi oʻn sakkiz yilga yaqin davrdagi eng yuqori choʻqqiga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyida kompaniyaning besh yillik kredit defolt svopi (CDS) taxminan 2,03 foiz punktigacha qimmatlashgan. Bu oʻzgarish S&P Global Ratings agentligi korporatsiyaning uzoq muddatli emitent reytingini BBB dan BBB- darajasiga tushirgani ortidan yuz berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur pasayish reytingni spekulyativ darajadagi koʻrsatkichdan faqatgina bitta pogʻona yuqorida qoldirmoqda. Shuning bilan birga, S&P Oracleʼning qisqa muddatli reytingini A-2 dan A-3 ga tushirgan va kompaniya boʻyicha barqaror prognozni saqlab qolgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, CDS koʻrsatkichining oshishi darhol defolt yuz berishini anglatmaydi, biroq investorlar kompaniya qarz majburiyatlariga egalik qilish uchun koʻproq tavakkalchilik kompensatsiyasini talab qila boshlaganini koʻrsatadi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va ulkan shartnomalar

Bozor munosabatlarining qayta koʻrib chiqilishiga Oracle bulut biznesining jadal oʻsishi va uni kengaytirish uchun sarflanayotgan yuqori xarajatlar sabab boʻlgan. 2026-moliyaviy yilning yakuniy natijalariga koʻra, kompaniya daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 21 foizga oshib, 19,2 milliard dollarni tashkil etgan. Xususan, bulutli yoʻnalish daromadlari 47 foizga oʻsib, 9,9 milliard dollarga yetgan boʻlsa, bulut infratuzilmasidan tushgan tushum naq 93 foizga koʻpaygan.

Shu bilan birga, Oracle hali moliyaviy hisobotlarga toʻliq kiritilmagan tuzilgan shartnomalar hajmi boʻyicha ulkan natijalarni qayd etgan. Maʼlum boʻlishicha, bunday kontraktlar hajmi bir yil ichida 363 foizga oshib, 638 milliard dollarga yetgan. Biroq, sunʼiy intellekt infratuzilmasini barpo etish va rivojlantirish juda katta miqdordagi kapital qoʻyilmalarni talab qilmoqda.

Investitsiyalar va kelgusidagi xatarlar

Bulutli quvvatlarni kengaytirishga qilingan ulkan investitsiyalar sababli Oracle 2026-moliyaviy yilni minus 23,7 milliard dollarlik erkin pul oqimi bilan yakunladi. Bir yil davomida kompaniya 43 milliard dollar miqdorida qarz mablagʻlarini va 5 milliard dollar kapitalni jalb qilgan. Shuningdek, 2027-moliyaviy yilda qarz hamda aksiyadorlik instrumentlari orqali yana 40 milliard dollarga yaqin mablagʻ jalb qilish rejalashtirilgan.

Hozirgi kunda Oracle uchun asosiy muammo bulutli quvvatlarga talab yoʻqligi emas, balki maʼlumotlar markazlarini qurishni doimiy moliyalashtirish zarurati sharoitida ulkan shartnomalar portfelini real daromadga aylantira olish qobiliyatidir. Qarz mablagʻlari qiymatining oshishi kengayish jarayoni iqtisodiyotiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin, garchi kompaniya bulutli biznesida oʻsish surʼatlarini saqlab qolayotgan boʻlsa ham.

Korxona mijozlari uchun bu holat avvalo yagona bulut infratuzilmasi yetkazib beruvchisiga bogʻlanib qolish uzoq muddatli xatarlarini hisobga olish zarurligini anglatadi. Bulutli provayderlar bilan tuziladigan yirik shartnomalar nafaqat narx va unumdorlikni, balki quvvatlarni ishga tushirish muddatlarini, xizmat barqarorligini hamda muqobil yechimlarga oʻtish imkoniyatlarini ham chuqur baholashni talab etadi.

OracleTexnologiyalarBulutlihisoblashMoliyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi