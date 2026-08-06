OpenAI Appleʼning sud daʼvosiga qarshi chiqdi

·35·Texno
OpenAI Appleʼning sud daʼvosiga qarshi chiqdi
Qisqacha

OpenAI Appleʼning tijorat sirlarini oʻgʻirlagani haqidagi sud daʼvosini rad etishni soʻrab, sudga rasmiy hujjat taqdim etdi. Kompaniya Apple xodimlarga shaxsiy iCloud akkauntlaridan foydalanishga ruxsat bergani va sobiq xodimlarning kirish huquqlarini o'z vaqtida yopmaganini taʼkidlamoqda. OpenAI daʼvoda keltirilgan maʼlumotlar qonuniy jihatdan tijorat siri maqomiga mos emasligini, shuningdek, Apple ayblovlari noaniq ekanini bildirdi.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi Appleʼning tijorat sirlarini oʻgʻirlagani bilan bogʻliq sud daʼvosini rad etishni talab qilib, sudga rasmiy hujjat taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI oʻzining huquqiy himoya strategiyasida sobiq xodimlar maʼlumotlardan foydalanganiga emas, balki Apple kompaniyasining oʻz xavfsizlik amaliyotlari va ishdan boʻshatish jarayonlaridagi jiddiy kamchiliklarga urgʻu bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yilning iyul oyida Apple oʻzining sobiq muhandislari orqali maxfiy apparat taʼminoti maʼlumotlarini qoʻlga kiritish boʻyicha maxsus sxema uyushtirilganini daʼvo qilib, OpenAI ustidan sudga murojaat qilgan edi. Hozirgi bosqichda esa Apple ichki tekshiruvlar natijasida boshqa sobiq xodimlar ham mazkur holatda qatnashgan boʻlishi mumkinligini taʼkidlab, tergov jarayonini tezlashtirishni soʻramoqda.

Xavfsizlikdagi boʻshliqlar va shaxsiy hisoblar

OpenAI tomonidan taqdim etilgan yangi hujjatlar va matnli xabar yozishmalari Apple kompaniyasi oʻz xodimlariga ish jarayonida shaxsiy iCloud akkauntlaridan foydalanishiga ruxqat berganini va xodimlar ketganidan keyin ularning kirish huquqlarini toʻgʻri tarzda yopmaganini koʻrsatadi. Xususan, taqdim etilgan dalillarga koʻra, Apple menejeri oʻzining sobiq xodimi Chang Liu kompaniyani tark etganidan keyin ham uning shaxsiy iCloud hisobiga kirib turgan va texnik masalalarda yordam soʻrab murojaat qilgan.

OpenAI maʼlumotlariga koʻra, Apple oʻzining axborotni boshqarishdagi tushunarsiz amaliyotlari va tizimni yetarli darajada himoya qilmagani oqibatida yuzaga kelgan tartibsizliklarni hozirga kelib "oʻgʻrilik" deb talqin qilmoqda. Kompaniya bu dalillar orqali Apple taqdim etayotgan maʼlumotlar qonuniy jihatdan "tijorat siri" maqomiga mos kelmasligini isbotlashga harakat qilmoqda.

Raqobat va isteʼdodlar uchun kurash

Shuningdek, OpenAI daʼvoda keltirilgan ayblovlar aniq emasligini, Apple kompaniyasi mahsulotni ishlab chiqish jarayonining umumiy toifalarini — komponentlar ishlab chiqarish, sinovdan oʻtkazish, yetkazib beruvchilar va tarqatish kanallarini shunchaki umumiy tarzda keltirib oʻtganini taʼkidladi. Hujjatda qayd etilishicha, OpenAI Appleʼning tijorat sirlariga muhtoj emas, chunki kompaniya mutlaqo yangi va oʻzgacha mahsulotlar ustida ishlamoqda.

OpenAI bayonotiga koʻra, Apple oʻzining sunʼiy intellekt bozoridagi muvaffaqiyatsizliklari hamda eng yaxshi muhandis va dasturchilarni oʻzida saqlab qolisha olmagani oʻrnini qoplash uchun ushbu asossiz sud daʼvosidan bahona sifatida foydalanmoqda. Mutaxassislar mazkur sud jarayoni texnologiya gigantlari oʻrtasidagi kadrlar va innovatsiyalar uchn kurash yanada keskinlashganini koʻrsatishini taʼkidlashmoqda.

OpenAIAppleSudTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi